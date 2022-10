Grüne Themen im Land-, Bundes- und Bezirkstag: Kreisverband trifft sich in Kirchdorf

Kreisversammlung der Grünen in Kirchdorf mit (v. l.) Verena Juranowitsch, Andreas Hauner, Johannes Becher, Sabine Bock, Viktoria Ocvirk, Nina Huber, Leon Eckert und Maximilian Breu. © Fuchs

Die Grünen kamen jetzt in Kirchdorf zur Kreisversammlung zusammen. Dabei stellte sich die Bezirkstagskandidatin vor, außerdem gab’s Neuigkeiten aus Land- und Bundestag. Zunächst hatten aber zwei Frauen das Wort.

Kirchdorf – Schwerpunkt der Grünen-Kreisversammlung im Seminarraum der Ökokiste in Kirchdorf war das Thema nachhaltige Versorgung der Region. Hierfür waren Nina Huber von der ILE Ampertal und Viktoria Ocvirk von der Ökomodellregion Kulturraum Ampertal zu Gast. Die beiden Frauen stellten Projekte vor, die das Ampertal zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen sollen: darunter beispielsweise ökologisch-regionales Catering für Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen.

Im Anschluss wurde es politisch: Sabine Bock ist Bezirkstagskandidatin der Grünen. Sie nutzte die vertraute Runde, um ihre Ziele vorzustellen: „Mein größtes Anliegen ist es, Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, in unsere Mitte zu bringen“, so Bock. Gerade Freising und der Landkreis seien „sehr reich“, jedoch gäbe es dennoch „sehr viele arme Menschen, die schwer am sozialen Leben teilhaben können“. Hiergegen möchte Bock vorgehen, wenn sie in den Bezirkstag gewählt wird. Ein konkretes Beispiel für die Diskriminierung finanziell schlecht situierter Menschen nannte die Politikerin: „Bei Bedarfsberechnungen, beispielsweise bei der Mittagsverpflegung in Kindergärten, werden Kinder von Sozialhilfeempfängern mit weniger Bedarf einberechnet, als Kinder von Berufstätigen“, so Bock, „das darf nicht die Realität sein.“

„Bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderung noch sehr viel zu tun“

Doch auch andere Menschen möchte die 51-Jährige mehr in die Gesellschaft einbeziehen und für Fairness sorgen: „Wir müssen für Ärmere, Geflüchtete, Behinderte oder weniger gebildete Menschen mitdenken.“ Zuspruch gab es hierfür von Robert Wäger: „Gerade bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderung gibt es noch sehr viel zu tun“, so der Stellvertretende Landrat: „Ich finde das Ziel Klasse.“

Anschließend übergab die Grünen-Kandidatin an einen amtierenden Politiker aus den eigenen Reihen: Johannes Becher gab einen kurzen Überblick darüber, was aktuell im Landtag geboten ist. Besonders beschäftigt ihn derzeit der Personalmangel in Kindertagesstätten: „Es fehlen momentan 15.000 Fachkräfte, um jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten zu können“, berichtete der Abgeordnete. „Um den optimalen Betreuungsschlüssel einzuhalten wären es sogar 35.000 Fachkräfte, die uns fehlen.“ Nicht selten begegnen Becher Kindergärtnerinnen, die bereits eine Burnout-Erkrankung hinter sich haben.

„Wir müssen attraktivere Arbeitsplätze für unsere Betreuungskräfte schaffen“, so sein Appell: „Es bringt nichts, wenn wir krampfhaft neue Arbeitskräfte anwerben, aber die Bestehenden aufgrund unzumutbarer Bedingungen verlieren.“ Auch die Geschlechtergerechtigkeit sei für ihn hierbei ein Thema: „In den Kitas arbeiten rund 95 Prozent Frauen“, sagte Becher: „Und wenn wir ehrlich sind: Wenn ein Kindergartenplatz gestrichen wird, ist es meist die Frau, die fortan daheim bleibt, um das Kind zu betreuen.“

Bericht aus dem Bundestag

Auch Bundestagsabgeordneter Leon Eckert gab einen Bericht darüber ab, was seine derzeitigen politischen Schwerpunkte sind: „Wir haben im vergangenen Jahr unter anderem an einem Chancenaufenthaltsgesetz gearbeitet“, so Eckert, „hierbei wollen wir Menschen, die vor mehr als fünf Jahren zu uns gekommen und Inhaber einer Duldung sind, mehr integrieren.“ Der Gesetzesentwurf zielt darauf ab, den betroffenen Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis zu ermöglichen und Integrationskurse anzubieten. „Es ist paradox, dass wir Menschen, die eigentlich arbeiten möchten, in Gemeinschaftsunterkünfte stecken, sie von Steuergeldern finanzieren, anstatt ihnen eine Arbeitserlaubnis zu erteilen“, unterstrich Eckert.

Einer von vielen weiteren Punkten, an denen der 27-Jährige in den vergangenen Monaten mitgearbeitet hat, ist die Änderung der Post-Universaldienstleistungs-Verordnung. Diese gibt vor, wie schnell Briefe beim Empfänger ankommen müssen. „Allein für dieses Gesetz startet beispielsweise jede Nacht ein Flug von München nach Berlin“, so die Problematik, „dieses Gesetz wollen wir ändern und damit 1500 Flüge im Jahr einsparen.“ Dieses Gesetz sei für Eckert „ein kleiner Zeh im kalten Wasser“, um beim Thema Lärmschutz und Emissionen noch mehr zu bewirken.

Wer mehr von Johannes Becher und Leon Eckert erfahren möchte, ist zu dem Podcast der beiden eingeladen. Die nächste Folge gibt es am Dienstag um 20.30 Uhr auf den Instagramkanälen der beiden.

Pascale Fuchs

