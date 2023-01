Heirat oder Party: Jetzt stehen Tom und Kati aus Kirchdorf in der Pflicht

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Ein Schild erinnert das (noch) unverheiratete Paar daran, was jetzt einmal im Jahr auf sie zukommen wird. © privat

Seit sieben Jahren sind Tom und Kati liiert. Geheiratet haben sie noch nicht. Die Folge: Toms Spezl haben für das Paar in deren Garten in Kirchdorf einen Hungerbaum aufgestellt.

Kirchdorf – Er ist denkbar „schiach“: Schief ist er und alles andere als gerade, zwei Puppen sind angebracht, dazu ein großer Plüschpinguin und auch ein Straßenbegrenzungspfosten. Kurz: eine Ausgeburt an Hässlichkeit. Und damit erfüllt der Hungerbaum, der seit dem Dreikönigstag im Garten der Familie Hadler in Kirchdorf steht, genau seinen Zweck.

Schön ist anders: Der Hungerbaum, den die Freunde von Thomas Hadler aufgestellt haben, ist richtig „schiach“. © privat

Denn so ein Hungerbaum, so will es eine noch nicht sehr verbreitete Tradition, wird für Paare aufgestellt, die seit sieben Jahren zusammen, aber noch immer nicht verheiratet sind: Auf Tom Hadler und seine Freundin Kati trifft das zu, weshalb sich der Freundeskreis von Tom und sein älterer Bruder Andreas ans Werk gemacht hatten, um solch einen Hungerbaum aufzustellen. Die Gelegenheit, so Andreas Hadler, war günstig: Sein jüngerer Bruder halte sich derzeit für ein Auslandssemester in den USA (Seattle) auf, vor einigen Wochen sei ihm seine Freundin Kati nachgereist, seit Samstagabend sind sie wieder zurück.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und da werden sie zu ihrer Überraschung eben jenen grässlichen Hungerbaum vorfinden, der nicht nur ein optisch herrlich unansehnlicher Schandfleck ist, sondern das Paar auch in die Pflicht nimmt. Denn: Jedes Jahr muss das Paar nun für die rund zehn Leute, die den Hungerbaum aufgestellt haben, ein großes Fest mit allem Drum und Dran ausrichten – so lange bis die Hochzeitsglocken läuten.

Dass der Hungerbaum zu Kirchdorf tatsächlich zu einem so hässlichen Mahnmal wurde, daran haben viele mitgearbeitet, erzählt Andreas Hadler: Jeder von Toms Freunden habe seinen Keller und/oder seinen Speicher durchsucht, ein Spezl habe den hässlichsten Baum aus seinem Wald herausgeschnitten – schon habe man die Utensilien für das Ungetüm beieinander gehabt, sei am 6. Januar mit einem Erdbohrer angerückt, um das schreckliche Stück aufzustellen. Gefehlt hat dann nur noch das erklärende Schild, das man dem Hungerbaum auch noch verpasst hat und das das Paar und die Passanten aufklärt: „Des mit der Brotzeit wiederhoits ihr jedes Jahr, bis der Tom führt d’Kati zum Traualtar. Und damit ihr immer dro denkt, griagts vo uns den Hungerbam geschenkt“, ist unter anderem darauf zu lesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.