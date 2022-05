Große Solidarität nach Brand: Imkerfreunde bauen Bienenhaus wieder auf

Über den Wiederaufbau des Bienenhauses freuen sich die Lachermeiers: (v. l.) Georg, Joshua, Mona, Eva, Max, Tina und Georg. © Lorenz

Imker halten zusammen: Das wurde in Helfenbrunn eindrucksvoll bewiesen, als viele freiwillige Helfer das abgebrannte Bienenhaus von Familie Lachermeier wieder aufbauten - in nur acht Wochen.

Helfenbrunn – Erst war es eine Tragödie, jetzt ist es ein Wunder: Das bei Kirchdorf Anfang des Jahres in Flammen aufgegangene Bienenhaus von Georg Lachermeier sen. steht nämlich wieder. Innerhalb von nur zwei Monaten haben alle Bekannten und Freunde zusammengeholfen, um den Kirchdorfer Bienen wieder ein neues Zuhause zu geben – aber vor allem, um den widrigen Umständen des Lebens zu trotzen und ein deutliches Zeichen zu setzen. „Aufgeben ist keine Option“ wie der in der Region allseits bekannte Lachermeier sen. beim Einweihungsfest betonte.

Nur noch ein Haufen Asche blieb übrig

„Pfenningguad“ sei es noch gewesen, das alte Bienenhaus, von dem im Januar nach einen Brand nur noch ein großer Haufen Asche übrig geblieben war. Lachermeier sen. kann sich noch sehr gut an den Anruf der Polizei erinnern, den seine Frau entgegengenommen hat und die danach „kasweiß“ gewesen sei. Das Dramatischste: Mit dem Bienenhaus sind sieben Bienenvölker mit insgesamt rund 50 000 Bienen verbrannt, was dem passionierten Imker schwer im Magen liegt – ein Rückblick, der ihn auch heute noch emotional mitnimmt. Die Frage „Wer macht sowas?“ bleibt unbeantwortet, hingegen steht inzwischen polizeilich fest: Ja, es war tatsächlich Brandstiftung – eine unfassbare Tat. „Des hat ja wie Zunder gebrannt, da hat’s nur ein paar Holzscheite unter der Hütte gebraucht“, erzählt der Senior und deutet auf eine Leiter, die als Einziges noch einigermaßen heil geblieben ist und jetzt mit Brandspuren wie ein Mahnmal am neuen Bienenhaus lehnt.

Imker-Freunde halten zusammen: Kürzlich wurde die neue Hütte, die gemeinsam aufgebaut wurde, eröffnet. © Lorenz

In acht Wochen wurde das Haus aufgebaut

Die gute Nachricht aber, die Lachermeier sen. gleich zu Beginn der Einweihungsfeier verkündete: „Wir Imker halten z’amm, da gibt’s nix!“ Und tatsächlich geschah nahe Helfenbrunn das Unglaubliche: Innerhalb von nur acht Wochen war das Häuschen wieder gestanden, genauso groß wie das Original. Freilich, geklappt hat das nur, weil viele Bekannte und Freunde in Eigenleistung und riesigem Engagement den Bau hochgezogen haben. „Sonst wär das unbezahlbar geworden“, wie der 74-Jährige erzählte. Zwar habe die Versicherung schon einen Teil der Versicherungssumme ausgezahlt, aber mit dem Geld könne man heutzutage laut dem Imker kein solches Bienenhaus mehr hinstellen.

Kein Wunder hingegen war, dass das Einweihungsfest deshalb ein großes Freudenfest mit Freibier und zünftiger Brotzeit für alle jene helfenden Hände wurde, die an dem Traum der Lachermeiers festgehalten haben. Einem Traum, dass es trotz herber Rückschläge einfach weitergehen muss. Weil aufgeben, und das wird bei dem enormen Tatendrang und auch der Großherzigkeit des Seniors schnell klar, ist für den Imker keine Option.

Damit zukünftig so etwas allerdings nicht mehr so leicht passieren kann, hat Lachermeier sen. gleich auf zweierlei Arten vorgesorgt. Erstens soll eine Überwachungskamera das liebevoll hergerichtete Freizeitareal vor weiteren Angriffen schützen. Mit der zweiten Vorkehrung hofft der 74-Jährige auch ein wenig auf himmlischen Beistand, denn seit kurzem ziert ein aufwändig restauriertes Wegkreuz die Auffahrt zum Bienenhaus. Traditionell wurde dieses Wegkreuz, aber auch das neue Häuschen samt den ersten drei Bienenvölkern feierlich von Pater Ignatius OPream gesegnet, damit der Neubau mindestens die nächsten 50 Jahre unbeschadet stehen bleibt, wie es sich Lachermeier sen. wünscht. Denn das es mit den Bienen und der Imkerei weiter geht, steht ohne Zweifel fest. Lachermeier sen. hat das Bienenhaus und die Bienen nämlich seinem Enkel Joshua übergeben, der bei seinem Opa sozusagen in die Honig- Schule gegangen ist und die Bienen genauso liebt wie der Großvater.

Ein aufwändig restauriertes Wegkreuz wurde an der Auffahrt zum Bienenhaus aufgestellt – und von Pater Ignatius OPream gesegnet. © Lorenz

Geimkert wird in der fünften Generation

Für den Senior ist es überaus wichtig, dass es an Ort und Stelle mit seiner Passion weitergeht – und das in fünfter Generation seit über 100 Jahren. Solange summen nämlich an diesem Platz schon fleißige Bienen herum – die wiederum schon sehr lange Zeit einen der besten Honige der Region nach Hause bringen. „Werbung“, sagt Lachermeier sen. „brauch ich keine. Die Leute kommen von nah und fern und wollen alle meinen naturreinen Honig.“ Für die Lachermeiers war das also ein guter Tag, als alle Freunde und Helfer zusammengekommen sind, um die Türen des neuen Bienenhauses offiziell aufzumachen.

Gerade für den 74-Jährigen, der erst kürzlich eine schwere Operation hinter sich gebracht hat, bedeutet der Neubau sehr viel. Für den Senior war eine Welt zusammengebrochen – eine Welt, in der es wieder summt und surrt.

Richard Lorenz

