Chance für Bauern: Der zertifizierte Klima-Landwirt

Der bäuerliche Fahrplan in Richtung Zukunft - das war das Thema beim Jahresmeeting des Maschinenrings in Helfenbrunn.

Helfenbrunn – Als Partner der Landwirte hat der Maschinenring Freising die Bauern durch die Mechanisierung im letzten Jahrhundert begleitet. Das Teilen von landwirtschaftlichen Maschinen untereinander oder die gegenseitige Hilfe bei Notfällen am Hof, das waren bisher die klassischen Aufgaben des Betriebshilferings. Zukünftig wird es auch Unterstützung bei der Digitalisierung geben. Wie der bäuerliche Fahrplan in Richtung Zukunft aussehen kann, das wurde bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend beim Burgerwirt in Helfenbrunn erörtert.

Hauner: „Der Landkreis schätzt die Arbeit seiner Landwirte“

Landrat Josef Hauner und Landtagsabgeordneter Benno Zierer waren unter den zahlreichen Ehrengästen, die Vorsitzender Josef Haller begrüßte. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, hierher zu kommen, betonte Hauner in seinem Grußwort. Der Landkreis schätze die Arbeit seiner Landwirte. In der öffentlichen Wahrnehmung werde den Landwirten die Verantwortung für den Klimawandel zugesprochen. „Die meisten Meinungsmacher wohnen in den Städten“, meinte Hauner. „Und die haben kaum Einblick in die verantwortungsvolle Arbeit der Bauern.“ Das „Zusammenhalten“ sei wichtig: Und: „Lösungen suchen, die umsetzbar sind.“

Festredner Jörg Migende brachte hierzu wichtige Informationen mit. Im Vergleich zu ausländischen Produzenten hätten die Landwirte in der Region mit höheren Logistikkosten zu kämpfen, sagte er in seinem Vortrag.

Alles das, was es bisher an finanzieller Unterstützung durch Förderprogramme gegeben habe, sei eine gerechte Entlohnung für Leistung. Wie sich die Bauern fit für die Zukunft machen könnten, dazu gab der Experte Ratschläge. Mit einer Zertifizierung zum „Klima-Landwirt“ könnten Bauern profitieren. Das funktioniere so: Als „Humusbilder“ könne man sich Zertifikate ausstellen lassen. Diese könnten von Industrie, Handel, Handwerk oder privaten Personen erworben werden, um deren CO2 Ausstoß öffentlich transparent zu kompensieren. „Da kann dann der 30-jährige SUV-Fahrer aus Schwabing nach markigen Fridays-for-Future Diskussionen auch Umweltschutz praktizieren“, meinte Migende. Biologische Schädlingsbekämpfung könne mittels Drohne durchgeführt werden. Den Dünger „auf den Punkt“ streuen, sei mit Hilfe von modernen Maschinen möglich.

Eine Lanze für den Bauernstand brach auch Landtagsabgeordneter Benno Zierer. „Wo bleibt der Beitrag der Menschen, die das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterschrieben haben?“, fragte er. „Die ducken sich weg und fliegen in den Urlaub“. Verändertes Verbraucherverhalten sei angesagt. Das beginne beim Einkauf von regionalen Produkten. Einen Verrechnungswert von 4,7 Millionen Euro habe der Maschinenring im zurückliegenden Jahr erwirtschaftet, bilanzierte MR-Geschäftsführer Wolfgang Lang.

Gute Konditionen beim Einkauf von Diesel und Heizöl

Mit 7434 Stunden seien Betriebshelfer und Dorfhelferin im Einsatz gewesen. Für die 1825 Mitglieder des Maschinenrings seien wieder gute Konditionen beim Einkauf von Diesel und Heizöl ausgehandelt worden, sagte Thomas Steinberger, Geschäftsführer der „Agrar-Natur-Umwelt“ einer Tochterfirma des Maschinenrings Freising. Zusammen mit Winter- und Sommerdienst, der für Firmen und Kommunen durchgeführt werde, habe man einen Umsatz von 4,27 Millionen Euro erzielt. Maria Martin