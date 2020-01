11.000 Euro für „Menschen in Not“: Rekordergebnis beim musikalischen Dreikönigstreffen

Es war das achte musikalische Dreikönigstreffen der CSU in Helfenbrunn - und zugleich das erfolgreichste: 11.000 Euro kamen für die FT-Aktion „Menschen in Not“ zusammen.

Helfenbrunn – Zum achten Mal schon hatte die CSU mit MdB Erich Irlstorfer am Montag zum musikalischen Dreikönigstreffen nach Helfenbrunn eingeladen. Und wieder war die Benefizaktion in Zusammenarbeit mit dem Freisinger Tagblatt zugunsten hilfsbedürftiger Menschen ein voller Erfolg: Die Rekordspendensumme von 10.800 Euro im vergangenen Jahr konnte sogar leicht übertroffen werden. 11.000 Euro waren es dieses Mal, die aus Eintrittsgeldern, Spenden und dem Losverkauf für eine reich und durchaus wertvoll bestückte Tombola zusammenkamen.

+ Die Gessler Buam aus Moosburg brachten stimmungsvolle und zünftige bayerische Volkslieder mit. © Lehmann

Kulturelle Highlights

Schirmherrin Erika Görlitz, die ehemalige Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin, hatte den über 300 Besuchern nicht zu viel versprochen, als sie einen schönen Nachmittag, verbunden mit einer guten Tat, angekündigt hatte. Görlitz kündigte zudem „kulturelle Highlights“ an und hielt auch damit Wort: Nach dem schwungvollen Auftakt durch das Moosburger Stadtorchester traten die Gessler Buam aus Moosburg auf die Bühne im Saal des Burgerwirts und brachten stimmungsvolle, mal bedächtige, mal zünftige bayerische Volkslieder dar.

+ Schirmherrin Erika Görlitz bekam von CSU-Landratskandidat Manuel Mück (l.) und MdB Erich Irlstorfer ein Weihrauchfassl samt Kohle überreicht. © Lehmann

Brauchrednerin Anina kam mit ihrem grummeligen „Opa“

Danach gab es was fürs Auge: Die Volkstanzgruppe von Almrausch-Edelweiß Freising entführte mit Paartänzen und knackigen Schuahplattlern in die gute alte Zeit. Bauchrednerin Anina aus Kranzberg hatte ihren grummeligen „Opa“ mitgebracht, der allerlei Zoten über seine Frau riss, der auch manch einen Witz über Erich Irlstorfer machte und der sich eine Dame aus dem Publikum als sein Schatzerl auserkor. Bayerisch, tirolerisch, alpenländisch – so kamen „Die 3 Scheinheiligen“ daher: ein bisschen varreckt, immer gute Laune und Humor versprühend – so wie man das Trio seit über zehn Jahren kennt, sorgten die g‘standenen Männer für einen lebendigen Abschluss der musikalischen Darbietungen an jenem Nachmittag, durch den Hannelore Langwieser in gewohnt lockerer Weise und manchmal auch frotzelnd führte.

Begrüßt hatten die Gäste der Irlstorfer Max, der genauso alt ist wie das musikalische Dreikönigstreffen, und Landratskandidat Manuel Mück, der die Gäste dazu animierte, „kräftig Lose zu kaufen“.

Lesen Sie auch: FT-Aktion Menschen in Not: Luz Amoi begeistert mit Konzerten für Bedürftige in Freising

Organisator Erich Irlstorfer beschrieb kurz, wem der Erlös des Nachmittags zugutekommen wird: Der Interessengemeinschaft US Car Hallertau, die seit Jahren die Palliativversorgung von Kindern in seinem Wahlkreis unterstützt, oder auch dem Projekt „Jugend gegen Aids“, in dessen Rahmen alle weiterführenden Schulen in Irlstorfers Wahlkreis – immerhin über 40 – besucht werden, um Aufklärung zu betreiben. Und zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger, wie Irlstorfer betonte. Ein Teil des Geldes geht an gemeinnützige Organisationen wie den Verein Phoenix, der am Montag mit fast 30 Mitgliedern vertreten war. Das Restbudget wird an Menschen verteilt, „die sich schämen, dass sie hilfsbedürftig sind“. So war der Nachmittag nicht nur für die, die da waren, ein schönes Erlebnis, sondern auch für diejenige, die auf Hilfe angewiesen sind, eine Wohltat.

Auch interessant: Menschen in Not: Alle karitativen Einrichtungen der Tagblatt-Aktion auf einen Blick