Hirschbach feiert die Geburtsstunde von Hiruzpah

Hirschbach feiert 1200-jähriges Bestehen – Eine Dorfgemeinschaft zum Vorzeigen

Es war ein besonderer Tag für den Ort: Hirschbach, der kleine, rührige Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, feierte sein 1200-jähriges Jubiläum.

Kirchdorf/Hirschbach - Es waren angenehme Temperaturen, die den besonderen Tag im kleinen Ort Hirschbach begleiteten. Bei bester Stimmung fand der Gottesdienst anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums im Freien auf der großen Wiese neben der Hirschbacher Sankt-Pankratius-Kirche statt. Pfarrer Hermann Schlicker hielt eine ansprechende Predigt, der Kirchenchor untermalte den festlichen Gottesdienst musikalisch. Für die Fürbitten hatten sich drei Hirschbacher Kommunionskinder fein herausgeputzt: Sie baten für den Erhalt der bunten Natur des Ortes sowie dafür, „dass wir immer eine gute Dorfgemeinschaft sind und bleiben“.

Besonderes Lob für die drei Veranstalter Regina Elzenbeck, Stefan Springer und Beat Bühler gab es auch von Bürgermeister Uwe Gerlsbeck. Vor allem der Freiluftgottesdienst hatte es dem Gemeindeoberhaupt angetan: „Man merkt immer wieder, wie idyllisch Hirschbach ist, wenn der Pfarrer hier im Freien eine Predigt hält.“

Besonders interessant wurde es, als der ehemalige Pastoralreferent Beat Bühler das Wort ergriff: Er trug Ausschnitte aus der Urkunde vor, die die Gründung des Ortes belegte und ließ die Dorfgemeinschaft an seinem enormen historischen Wissen teilhaben: „Ursprünglich hieß das Dorf einst ,Hiruzpah‘, was von dem althochdeutschen Wort ,Hiruz‘ abgeleitet ist“, erklärte Bühler der anwesenden Dorfgemeinde. Hiruz – der Hirsch. Erstmals erwähnt wurde der Ort in einer Urkunde vom 28. April 821. „An diesem Tag starb auf dem adeligen Hof zu Hiruzpah der Besitzer namens Isangrim“, gab Beat Bühler den Gästen weiter Einblicke in die Geburtsstunde des Ortes.

Stefan Springer und Regina Elzenbeck erläuterten in einer kurzen Ansprache, welche Intention sie mit der 1200-Jahr-Feier verfolgten: „Die Idee reifte über den Winter und es sollte etwas entstehen, was bestehen bleibt.“ So wurden Tafeln angefertigt, die die Geschichte des Ortes darstellen. Thematisch wurden sie in fünf Bereiche eingeteilt: die Geschichte des Ortes, Dorferneuerung und Hochwasser, Jugend und gesellschaftliche Ereignisse, Landwirtschaft im Wandel und die Kirche. Die Tafeln wurden mit Mitteln des Regionalbudgets teilfinanziert. Zu den Erinnerungstafeln hatten die Hirschbacher Bürger den größten Teil beigetragen: „Alle haben zu Hause nach Erinnerungen gekramt, haben Fotos rausgesucht oder alte Geschichten aufgeschrieben“, so Regina Elzenbeck. „Dank dem Engagement der Dorfgemeinde können Spaziergänger nun die Geschichte unserer Ortes auf den verschiedenen Tafeln nachverfolgen.“

Im Anschluss an den Freiluftgottesdienst und den Rückblick auf die Entstehung des idyllischen Dorfes fand sich nahezu die gesamte Dorfgemeinschaft auf dem Hof der ansässigen Familie Siebler zusammen. Dort feierten alle gemeinsam ein Dorffest. „Der Tag hat die Gemeinschaft von Hirschbach noch ein großes Stück näher zusammengebracht“, fasste Stefan Springer den erfolgreichen Festtag zusammen.

Pascale Fuchs