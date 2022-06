ILE-Kulturraum Ampertal: Erfolgsgeschichte mit Synergieeffekt

Von: Margit Conrad

Geben den Ton an: (v. l.) Susanne Hoyer (2. ILE-Vorsitzende und Langenbachs Bürgermeisterin), Uwe Gerlsbeck (ILE-Vorsitzender und Kirchdorfer Bürgermeister) sowie ILE-Geschäftsführerin Nina Huber. © Conrad

Vor elf Jahren wurde das Netzwerk ILE-Kulturraum Ampertal ins Leben gerufen. Die Verantwortlichen geben nun einen Rück- und Ausblicke auf diese kommunale Zusammenarbeit.

Ampertal – ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) – Kulturraum Ampertal, das klingt im ersten Moment abstrakt. Doch es ist unbestritten und für alle sichtbar: In diesem Netzwerk aus elf Gemeinden und der Stadt Freising für interkommunale Zusammenarbeit konnte seit der Gründung durch den früheren Allershausener Bürgermeister Rupert Popp und dessen damaligen Kollegen, Konrad Springer (Kirchdorf), jede Menge bewegt werden. Doch wie zufrieden ist man mit der Umsetzung, welche Projekte stehen an oder werden ins Auge gefasst? Darüber sprach das Tagblatt mit dem seit 2020 neuen ILE-Vorsitzenden, Kirchdorfs Gemeindechef Uwe Gerlsbeck, sowie dessen Stellvertreterin, Bürgermeisterin Susanne Hoyer (Langenbach), und Geschäftsführerin Nina Huber.

Kultur, Natur und Wirtschaft

Die grundlegende Idee der 2005 ins Leben gerufenen kommunalen Vereinigung war es, zum einen zum Erhalt und zur Förderung der Kulturlandschaft und des Naturraums beizutragen. Und zum anderen den Wirtschaftsstandort zu stärken. Wenn anfangs auch etwas zögerlich, so war schnell klar, dass gemeinsam, ohne Kirchturmdenken, viel mehr zu erreichen ist. Nicht zuletzt deshalb, weil das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern (ALE) gemeinsame Aktivitäten unterstützt und mit insgesamt 100 000 Euro fördert.

In 2022 kamen insgesamt 17 Projekte in die Förderung. Zwei davon (mehr wollte man bei dem Pressetermin nicht verraten) sind schon verwirklicht: das Weiden-Tipi im „Weltwald“ zwischen Freising und Kranzberg und die „Verweilhütte“ – sozusagen als Ort für einen „Generationenaustausch“, wie es Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck bezeichnete, für Fußgänger auf dem Weg zum örtlichen Sportplatz. „Das Regionalbudget ist ein super Mittel, weil man so an die Vereine rankommt“, erklärte Nina Huber. Man könne bei der Umsetzung der Projekte nicht nur Geld in die Hand geben, sondern auch die Intension von ILE näherbringen.

Die ILE-Managerin machte das am Beispiel des Kühnhauser Weihers am Ursprung des Thalhauser Grabens fest. Einst als Löschweiher genutzt, entstehe nunmehr nach Fertigstellung ein Retentionsraum und leiste damit einen wertvollen Beitrag zum Hochwasserschutz, den sich ILE von Anfang an auf die Fahnen geschrieben habe. Durch das zusätzliche Einstauvolumen von etwa 900 Kubikmetern und einem naturnah ausgebildeten Schlammfang soll es zu weniger Überschwemmungen am Unterlauf des Thalhauser Grabens kommen. Entscheidend ist die Zusammenarbeit, denn nur dann gibt es eine finanzielle Förderung durch die ALE.

Auch der Gewässerschutz ist eines der Themen, die die ILE Kulturraum Ampertal beschäftigt. © Conrad

Ganz ohne politisches Couleur

Das bestätigte auch Nina Huber, die als Projektbegleitung – ihre Position konnte nur durch die Installation eines Vereins geschaffen werden – seit 2019 tätig ist. Und Uwe Gerlsbeck stellte heraus, wie erfreulich es sei, dass „kein politisches Couleur im Spiel ist, sondern wir uns an Sachthemen orientieren“. Zur jüngsten Klausur im März hatten sich 34 Bürgermeister, Gemeinderäte und andere interessierte kommunale Vertreter eingefunden. Und da ging es nicht nur um das Thema „Landwirtschaft und die Versorgung“, das zwar nie außen vor gewesen sei, aber laut ILE-Stellvertreterin Susanne Hoyer nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs verstärkt ins Bild geholt wurde.

Ganz wichtig war bei der Klausur-Tagung auch der soziale Aspekt. Etwa: Wie Seniorenprogramme oder Nachbarschaftshilfen kommunalübergreifend funktionieren. Schließlich müsse doch nicht jeder etwas neu erfinden. Nina Huber erzählte, dass es einige Teilnehmer bei der Klausur gegeben habe, die sich in dieser Richtung einbringen würden. Wer allerdings etwas anstoße, der müsse das auch weiterleiten und eventuell das nächste Treffen initiieren, sagte Huber, die zwar zu diesbezüglichen Arbeitskreisen zunächst einmal einladen wird, aber sie könne nicht auch dafür Projektbegleiterin sein. Uwe Gerlsbeck schlug in diesem Zusammenhang Schwerpunktzentren vor, in denen sich ältere Bürger ohne weite Anfahrtswege informieren könnten. Angedacht sind etwa Kirchdorf/Kranzberg/Allershausen oder Langenbach/Haag/Zolling/Attenkirchen.

Kommunalpersonal gemeinsam geschult

Wie wichtig die kommunalübergreifende Zusammenarbeit ist, zeigt sich beispielsweise im Blühflächenprogramm. Nina Huber hatte es angestoßen und auch selbst umgesetzt. So waren am 1. Oktober 2021 insgesamt 25 Angestellte von Bauhöfen und Stadtgärtnereien aus dem Landkreis Freising eingeladen, sich im Zollinger Bürgerhaus zum Thema Blühflächenpflege weiterzubilden. Anja Aigner, Kreisfachberaterin für Naturschutz und Landesplanung im Landratsamt, sowie Nina Huber vom Kommunalverband Kulturraum Ampertal organisierten gemeinsam die Veranstaltung über naturnahe Gestaltung und Biodiversität. Schwerpunktthema bildeten die gemeindlichen „Eh-Da“-Flächen, also Randstreifen an Fahrbahnen, Verkehrsinseln oder Wiesen. Je nach Bearbeitung schlummert auf diesen großes Potenzial an ökologischen Aufwertungsmöglichkeiten. Durch diese raumübergreifende Veranstaltung wurden nicht nur Kosten gespart, sondern auch der zeitliche Aufwand erheblich reduziert.

Das Hauptthema – oder „das Thema“, wie Uwe Gerlsbeck sagt – sei allerdings die Mobilität. Dazu gehört auch eine gute E-Ladeinfrastruktur. Dank der Umsetzung durch Nina Huber und der von ihr ins Boot geholten Bürgerenergiegenossenschaft werden bis Sommer 2022 vor allen Rathäuser der Ampertal-Kommunen Elektro-Ladesäulen installiert sein. Abgesehen davon geht es laut Gerlsbeck immer noch darum, wie man die eben nicht am MVV angebundenen Gemeinden mobil machen kann. Genau darin sehen die derzeit Verantwortlichen auch die Aufgabe. Zusammen mit der LEADER-Region MIA ist dieses Projekt 2018 angestoßen worden, 2020 lief es aus. Der Anstoß, so ILE-Geschäftsführerin Huber, sei wichtig gewesen, aber jetzt befinde man sich in einer sogenannten Umsetzungsphase, und da gebe es viele kleine Bausteine für die Veränderung der Mobilität. Genau in diesem Bereich gehe es nicht so schnell, „weil Sachen auf einmal anders laufen, da sich das eine oder andere verändert. Was aber auch ganz normal ist“, sagt Huber. Da gelte es eben, nachzujustieren, sich den anderen Gegebenheiten anpassen.

Mobilität bleibt noch lange Zeit ein Thema

Uwe Gerlsbeck zeigte sich dankbar über die Vorarbeiten der MIA, denn ohne diese hätte man vieles nicht gestemmt. Er unterstrich auch, „dass uns das Thema ,Mobilität’ noch einige Jahre begleiten wird“. Und deshalb stehe man in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt oder einem entsprechenden Büro, um mit einer/einem kompetenten Mobilitätsbeauftragten zusammenarbeiten zu können.

Gut zu wissen

Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Kulturraum Ampertal ist ein Zusammenschluss der Stadt Freising und elf Gemeinden: Allershausen, Attenkirchen, Fahrenzhausen, Haag, Hohenkammer, Kirchdorf, Kranzberg, Langenbach, Paunzhausen, Wolfersdorf und Zolling. Warum Freising sich in die homogenen Gemeinden entlang der Amper einreiht, erklärte Vorsitzender Gerlsbeck so: „Die Stadt Freising ist ein sehr wichtiger Teil der ILE, da natürlich viele Themen direkt oder indirekt mit ihr zu tun haben.“ Mit Haindlfing liegt die Stadt Freising auch mit einem Teil ihres Gebiets direkt im Ampertal. Die Projektbegleitung von Nina Huber (ausgerichtet auf sieben Jahre, drei sind mittlerweile vorüber) wird zu 75 Prozent vom Freistaat Bayern gefördert, den Rest zahlen die Mitgliedsgemeinden des Kulturraums Ampertal. Wichtige Informationen über ILE und die Projekte gibt es auf der von Huber intensiv gepflegten Homepage www.kulturraum-ampertal.de.

