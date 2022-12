Kirchdorf atmet auf: Endlich vernünftig an den ÖPNV angeschlossen

Deutlich verstärkt

Die neue Linie 601 zwischen Paunzhausen und dem Bahnhof Freising freut vor allem auch die Gemeinde Kirchdorf.

Kirchdorf – Bürgermeister Uwe Gerlsbeck ist sehr glücklich und überaus zufrieden. Der Grund seiner vorweihnachtlichen Freude: Die Busverbindung zwischen Paunzhausen und Freising wurde deutlich verstärkt und gleichzeitig nach langem Warten und Hoffen auch der Kirchdorfer Ortsteil Wippenhausen endlich und vor allem vernünftig an den ÖPNV angebunden. Für Gerlsbeck ist die neue 601-Linie, die zuvor im Grunde nur eine Schülerlinie war, vor allem eines - nämlich das richtige Signal zur Mobilitätswende. Wollten vor der MVV-Fahrplanänderung die Wippenhausener nach Freising fahren, dann war das durchaus möglich – allerdings nur einmal pro Tag.

Jetzt, und das erklärte die zuständige Mobilitätskoordinatorin vom Landratsamt Freising, Anna-Lena Seisenberger, profitiert Wippenhausen von acht Doppelverbindungen (hin und zurück) unter der Woche und von vier Doppelfahrten am Wochenende. Was noch dazukommt: Zu bestimmten Zeiten kommen die Fahrgäste deutlich schneller an ihr Ziel als zuvor. Bestes Beispiel: Dauert die Fahrt von Paunzhausen zum Bahnhof Freising um 8.16 Uhr vierzig Minuten, schafft es der Bus um 9.14 Uhr in nur 27 Minuten. Thema sei die verbesserte Anbindung an das ÖPNV-Netz schon seit Jahren gewesen, wie sich Gerlsbeck erinnerte - jetzt haben alle Verantwortlichen allerdings an einem Strang gezogen und eine sehr gute Lösung für alle gefunden.

Was Gerlsbeck auch sehr gefällt: „Die Ab- und Rückfahrzeiten sind arbeitnehmerfreundlich – und auch die Schulkinder müssen nicht mehr stundenlang warten, wenn sie mal früher oder später aushaben.“ Gerade in Verbindung mit beispielsweise den geplanten 49 Euro-Ticket könnte laut Seisenberger diese Linie ein voller Erfolg werden und viele Leute in der Gegend dazu animieren, das Auto in der Garage stehen zu lassen.

Was sich Gerlsbeck aber auch für Kirchdorf und den umliegenden Ortsteilen gut vorstellen könnte, sei die Etablierung eines Lastenrad-Systems, um etwa die Einkäufe vom Supermarkt ohne PKW nach Hause transportieren zu können – darüber möchte er demnächst weiter nachdenken. Denn eines sei für ihn schon klar: „Nicht jeder kann oder möchte sich ein 5000 Euro Radl leisten, um damit einmal in der Woche zum Einkaufen zu fahren.“

Richard Lorenz