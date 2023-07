Barrierefreies Rathaus in Kirchdorf: Vakuum-Aufzug wäre eine Option

Aus dem Gemeinderat

Die Suche nach einem passenden Aufzug fürs Kirchdorfer Rathaus wird zur „Neverending Story“. Nun ist eine weitere Variante ins Spiel gekommen.

Kirchdorf – Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) musste schwer durchschnaufen, denn der Tagesordnungspunkt, der jüngst bei der Gemeinderatsitzung besprochen wurde, war ganz und gar kein neuer. „Ja, das ist eine Neverending Story“, musste Gerlsbeck zugeben, denn wieder mal ging es in einer Sitzung um das leidige Thema Plattform-Lift contra Aufzug im Treppenhaus des Rathauses. Aktuell geht es um „a paar Zentimeter Putz“.

Das Kirchdorfer Rathaus muss barrierefrei werden – und das relativ zügig. Das Problem: Um das zu schaffen, müssen drei Ebenen überwunden werden: der Eingang zum Rathaus, der Bereich des großen Treppenhauses und zum Schluss noch die kleine Treppe hinauf zum Sitzungssaal. Der Stand der Dinge: An den beiden kleineren Treppenaufgängen kann ohne Probleme ein Plattform-Lift angebracht werden, auf dem etwa ein Rollstuhlfahrer bequem Platz hat. Was die Räte samt Bürgermeister lange gedacht hatten: Auch das große Treppenhaus könnte so im Handumdrehen barrierefrei werden. Die Enttäuschung kam allerdings zügig, als jene Firmen absagten, die zuvor den Auftrag ohne Bedenken zugesagt hatten.

Holzgeländer soll bleiben

Ein Plattformlift, so der Stand aktuell, sei im Grunde nur möglich, wenn massiv am Geländer aufgebaut werden würde, sozusagen „aufgeständert“, beziehungsweise, wenn das Holzgeländer durch eines aus Metall ersetzt werden würde. Am Geländer aus Holz jedoch möchte der Gemeinderat festhalten.

„Muss es denn überhaupt ein Plattform-Lift sein – ginge da nicht auch ein Lifter?“, wollte Regina Elzenbeck (CSU/FW) wissen. Hier winkte allerdings Gerlsbeck ab, denn so ein Lifter würde eben für eine Barrierefreiheit nicht ausreichen, weil der Umstieg darauf oft nicht selbständig möglich sei. Diese Erfahrung teilte auch Elisabeth Hörand (CSU/FW), die als Angehörige einer zu pflegenden Person davon ein Lied singen konnte.

Es geht um ein paar Zentimeter Putz

Eine Neuigkeit gab es aber dennoch in der Neverending Story: ein Vakuum-Aufzug, der nun als durchaus ernstzunehmende Alternative zum Plattformlift auf der Wunschliste steht. Aber auch hier gibt es Probleme, denn dieser futuristische Aufzug passt nicht wirklich in das Treppenauge. „Es geht um ein paar Zentimeter Putz“, meinte Albert Steinberger (CSU/FW), dann müsste der Aufzug wohl reinpassen. Was aber auch noch abgeklärt werden müsse in puncto Vakuum-Aufzug: die Statik des Treppenhauses per se.

Eine grundsätzliche Frage hatte dann nochmals Elzenbeck: „Müssen die meisten nicht nur in den ersten Stock rauf?“ Andere Erfahrungen hatte der Bürgermeister: „Die meisten Menschen, die einen Lift bräuchten, sind bei den Trauungen dabei.“ Seltener komme es vor, dass Menschen mit Gehbehinderung in das Büro des Rathauschefs wollen, aber es komme halt dennoch vor, dass „ich runterkommen muss, weil jemand nicht hochkommen kann“, so Gerlsbeck.

Nun sollen erneut Informationen eingeholt werden, auch in puncto Vakuum-Aufzug. Ein Vorteil, den Gerlsbeck so formulierte: „Die Ausschreibung von dem Vakuum-Lift wäre leicht, denn da gibt’s nur einen Hersteller!“

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.