Betrunkener fährt ohne Führerschein - als Polizisten ihn stoppen, greift er sie an

Zu einer Schlägerei auf offener Straße wurde die Polizei in Dachau gerufen.

Ein Polizeieinsatz in Kirchdorf wurde für die Einsatzkräfte gefährlich: Ein Betrunkener versuchte, sie zu schlagen.

Kirchdorf - Er war betrunken vom Parkplatz eines Kirchdorfer Supermarkts losgefahren, wude von Augenzeugen der Polizei gemeldet, dann kurze Zeit später von einer Streife kontrolliert – und griff prompt die Beamten an. Diese Aussetzer leistete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein 50-Jähriger, dem man schon vor geraumer Zeit den Führerschein wegen Alkohols am Steuer „gezwickt“ hatte.

Der Mann verweigerte zunächst alle Angaben und einen Alkotest. Schließlich versuchte der 50-Jährige, die Polizisten zu schlagen. Polizeihauptkommissar Dieter Lerchl: „Die Beamten konnten den Schlägen allerdings ausweichen und fesselten den 50-Jährigen. Danach ließ der Mann die Blutentnahme widerstandslos über sich ergehen.“ Ihn erwarten nun Anzeigen wegen der Trunkenheitsfahrt, Fahrens ohne Führerscheins und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. ft

