Bürger besser warnen können: Kirchdorf will neues Sirenensystem installieren

Teilen

Eine von vier Sirenen befindet sich am Feuerwehrhaus. © Lorenz

Das Sirenensystem in Kirchdorf ist in die Jahre gekommen. Daher soll ein neues installiert werden. Vom Bund winkt eine großzügige Förderung.

Kirchdorf – Weil sich die Sicherheitslage durch den Krieg gegen die Ukraine verändert habe, soll die Gemeinde Kirchdorf schnellstmöglich über ein flächendeckendes Bevölkerungswarnsystem nachdenken. Denkbar ist laut Geschäftsführer Florian Haider ein neues und erweitertes Sirenensystem, für das es bis Jahresende eine großzügige Förderung vom Bund gäbe.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Mit der Förderung vom Bund, so Haider in der jüngsten Gemeinderatsitzung, könnten digitale Sirenen angeschafft werden, um bei Unwetter, Hochwasser oder theoretisch auch Luftangriffen zu warnen. Ein weiterer Vorteil: Die digitale Feuerwehralarmierung über das TETRA-System könne auch darüber erfolgen. Die Installationskosten würden zu 100 Prozent übernommen. Um die Förderung beantragen zu können, müsse eine Bestands- und Bedarfsanalyse in Auftrag geben werden – die aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Kostenpunkt: rund 3500 Euro. „Das ist eine einmalige Gelegenheit“, sagte Haider, denn für die Gemeinde sei das kostentechnisch eigentlich „eine Nullnummer“.

Bürgermeister: „Ich war anfangs skeptisch“

Zwar seien die bestehenden „Pilzköpfe“ aus den 1960er Jahren grundsätzlich „unverwüstlich“, allerdings funktioniere eine der vier Sirene nicht mehr, wie Haider auf FT-Nachfrage erklärte. Auch Ersatzteile seien nicht mehr zu finden. Die neuen digitalen Warnsysteme, so Haider weiter in der Sitzung, würden außerdem über einen Akku gepuffert werden, dass sie selbst bei Stromausfall noch eine Zeit lang funktionieren könnten.

„Ich war anfangs skeptisch“, betonte Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU), allerdings begrüße er jetzt doch ein erweitertes Warnsystem. Ein Grund dafür: „Wenn die Sirene losgeht und der Wind dreht, hör’ ich daheim nix davon!“ Für Gerlsbeck, aber auch für Martin Heyne (Grüne) war zudem wichtig, dass über das Warnsystem bei Bedarf auch Durchsagen getätigt werden können. Das sei laut Haider ohne Probleme möglich. Hintergrund: Laut Heyne und Gerlsbeck könnten die Bürger mit den meisten Alarmsignalen nichts anfangen. Ein solch modernes Warnsystem wäre bereits beim Hochwasser im Jahr 2013 überaus hilfreich gewesen, sagte Andreas Schmitz (FWG). Damals hätten viele Leute nicht gewusst, was zu tun sei und wo Hilfe nötig gewesen wäre. Mit Durchsagen hätte man die Notsituation besser koordinieren können.

Standortfrage noch nicht beantwortet

Unklar ist aktuell natürlich noch, wie viele Sirenen letztendlich angeschafft werden und wo genau sie dann angebracht werden. In puncto Standortfrage müsse auch ein guter TETRA-Empfang berücksichtigt werden, gab Haider zu bedenken. Aktuell, so die Bestandsaufnahme der Gemeinde, stehen zwei Pilzsirenen in Kirchdorf selbst, eine weitere in Wippenhausen und eine in Nörting.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Den nötigen Beschluss fällten die Räte dann einstimmig: Eine Bestands- und Bedarfsanalyse für ein neues digitales Warnsystem wird auf den Weg gebracht.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.