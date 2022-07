Den „Elterntaxis“ den Kampf angesagt: Kirchdorf bringt Lösungen für mehr Schulwegsicherheit auf den Weg

Räte stellen Ideensammlung vor

Um für mehr Schulwegsicherheit zu sorgen, haben drei Kirchdorfer Gemeinderäte ein Ideensammlung vorgelegt. Der Tenor: Mit den „Elterntaxis“ soll bald Schluss sein.

Kirchdorf – Auf dem Rathausplatz vor der Schule in Kirchdorf geht es morgens „recht zu“, sagte Regina Elzenbeck (CSU/FW) in der Kirchdorfer Gemeinderatsitzung am Dienstag. Schulbusse, Kleinbusse und vor allem „Elterntaxis“ würden für rund 30 Minuten direkt vor Schule und Rathaus für so manche unübersichtliche und sogar gefährliche Situation sorgen. Um den Schulweg deutlich sicherer zu machen, haben sich Elzenbeck, Albert Steinberger (CSU/FW) und Andreas Schmitz (FWG) zusammengetan und eine ausführliche Ideensammlung vorgelegt.

Schulweg-Pass soll Anreize schaffen

„Es gibt neben der Ampel und den Schulweghelfern andere Stellschrauben, um den Schulweg für die Grundschule noch sicherer zu gestalten“, so Elzenbeck. Ein großer Punkt: die „Elterntaxis“, also Mütter und Väter, die ihre Kinder zur Schule fahren, obwohl das vielleicht gar nicht nötig wäre. Während Elzenbeck betonte, dass Eltern, die Kinder bringen und holen, keinesfalls belehrt werden sollen, will Steinberger mit verschiedene Maßnahmen Druck über die Kinder auf die Eltern ausüben.

Viel erhoffen sich die Antragssteller durch einen „Schulweg-Pass“, für den Kinder einen Stempel bekommen, wenn sie entweder mit dem Bus kommen oder zu Fuß gehen. Den Kindern müsse es laut Elisabeth Hörand (CSU/FW) „peinlich werden“, dass sie mit dem Auto gebracht werden – weil sie dann keinen Stempel, der Schulweg-Pass also leer bleibe. Das Ganze solle eine Art Wettbewerb sein, bei dem die Klasse mit den wenigsten Elterntaxi-Nutzungen siegt – und dafür zum Beispiel Eis und einen Wanderpokal (Anschaffungspreis 130 Euro) überreicht bekommt. Für Kinder, die dennoch mit dem Auto gebracht werden, soll laut den Antragstellern ein dezentraler „Schüler-Bring- und Abholplatz“ geschaffen werden: hinter dem Feuerwehrhaus im Bereich des P+R-Parkplatzes.

Poller und Markierungen

Ein weitere Idee aus der Sammlung: Vor der Schule sollen feststehende Poller installiert werden, um die Fahrt vor die Tür zu erschweren und Sicherheitszonen zu schaffen. Zudem soll der Rathausplatz in eine Einbahnstraße umgewandelt werden, um „einspurig“ zu werden. Und gelbe Asphalt-Markierungen sollen die sicheren Schulwege kennzeichnen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Was Schmitz in den Antrag eingebracht hat, weil das in der Gemeinde fehle: die Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes auf der geteerten Fläche neben dem Wertstoffhof – unter anderem zur Abnahme der Fahrradprüfung. Ob das dort aber wirklich realisierbar sei, dessen war sich Vize-Bürgermeister Helmut Wildgruber (FWG), der die Sitzung aufgrund einer Erkrankung von Rathauschef Uwe Gerlsbeck leitete, nicht sicher. Denn dort sei eine andere Nutzung festgelegt, die gefördert werde.

Wildgruber will Nägel mit Köpfen machen

Ob unter anderem die Dezentralisierung des Bring- und Abholplatzes etwas bringe, daran zweifelte Anton Pittner (CSU/FW) sehr. Er stellte die Notwendigkeit ohnehin infrage: „Ich fahr‘ da jeden Tag in der Früh vorbei – die Probleme sehe ich gar nicht.“ Für ihn sei interessanter, weshalb manche Kirchdorfer Kinder überhaupt zur Schule gefahren werden. Seine Frage, ob das dann aus dem Pass herausgelesen werden könne, musste Elzenbeck allerdings verneinen.

Da sich die Verantwortlichen der Grundschule im Gespräch mit den Antragstellern überaus begeistert gezeigt hätten, wollte Wildgruber dann auch gleich Nägel mit Köpfen machen, um keine weitere Zeit zu verlieren. So wurde einstimmig beschlossen, dass die Poller, die Wanderpokalbeschaffung und die Causa Einbahnstraße zügig über den Tisch gehen sollen. Alles andere werde demnächst geprüft.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.