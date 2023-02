Kirchdorf erfasst alle Straßenschäden

Beispiel Gartenstraße: Der Zustand wird über die Straßenmanagement-Software genau erfasst. © RL

In Kirchdorf läuft gerade die große Bestandsaufnahme über den Zustand der Straßen. Ziel: Schäden sollen frühzeitig erkannt und damit Kosten gespart werden.

Kirchdorf - Im vergangenen Mai war der Entschluss dazu gefallen, nun stellte Bauamtsleiter Walter Ulrich die ersten Ergebnisse vor – und zwar jene von der 2022 angeschafften Straßenmanagement-Software der Firma Vialytics. Mit diesem Programm ist es möglich, jede Straße zu kartografieren und dabei frühzeitig Schäden zu entdecken, um hohe Reparaturfolgekosten zu minimieren. Im Grunde funktioniert die Software von Vialytics ähnlich wie jene von Google Maps – außer dass freilich das Straßenmanagement-Programm autark Schäden am Asphalt erkennt und diese auch bewertet. Angebracht wird dafür ein Smartphone in der Fahrerkabine des Bauhof-Fahrzeugs, alle vier Meter wird ein Foto geschossen. „Wir haben jetzt rund 35 Kilometer abgefahren“, erklärte Ulrich den Gemeinderäten. Die restlichen Straßen und Wege sollen demnächst folgen. Und auch das erste Ergebnis hatte Ulrich schon mit dabei: „Unser Straßennetz hat im Durchschnittswert eine Note von 2,18 erreicht – und das ist schon ziemlich gut.“

Dabei lief allerdings nicht alles reibungslos: Die Obere und Untere Dorfstraße in Helfenbrunn erhielt nämlich von der Software die Note 3, also eine eher unterdurchschnittliche Bewertung, die auf Schäden hindeutete. Das Kuriose: Die gesamte Dorfstraße in Helfenbrunn ist „nagelneu“, wie es Ulrich formulierte, der sich auf die Fehlbewertung auch keinen Reim machen konnte – außer, dass unter Umständen der Radweg mitberechnet wurde.

Diese fehlerhafte Bewertung ließ Matthias Achatz (Grüne) aufhorchen, weshalb er dann auch nachhakte: „Wie zuverlässig sind dann diese Daten überhaupt?“ Hier konnte allerdings Ulrich beruhigen, er habe die Straßen abgeglichen und keine weiteren Fehler finden können.

Begeistert von den Aufnahmen zeigte sich vor allem Helmut Wildgruber (FWG), der aber auch eines betonte: „Die Fotos sind schon ähnlich wie die, die ich gemacht habe.“ Wildgruber war nämlich weit vor der Anschaffung der Software die Kirchdorfer Straßen abgegangen und mit dem Radl abgefahren, bewaffnet mit einer Kamera, um den Straßenzustand immer wieder mal zu dokumentieren. Keine große Fachkenntnis, und auch das wurde bei der Sitzung deutlich, brauchte es bei der Zustandsbeschreibung der Blumenstraße. „Hier ist ein Vollausbau nötig“, betonte Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, der aber auch gleich die Rechnung aufmachte: „Das kostet halt eine Million Euro.“

Wildgruber bringt Zustand der Feldwege zur Sprache

Ein weiteres Problem, das Wildgruber zur Sprache brachte: Der Zustand der Feldwege und der Straßenbanketts per se. Die Gründe dafür seien laut Gerlsbeck simpel: „Die Straßen sind einfach zu schmal für die heutigen Fahrzeuge.“ So mancher Feldweg wäre zudem in einem schlechten Zustand, weil diese halt gern, so die Beobachtung des Rathaus-Chefs, als „Rennstrecke“ missbraucht werden würden.

Eine ganz andere Frage hatte dann auch noch Martin Heyne (Grüne), nämlich ob aufgrund der Infos nun früh genug Geld in den noch zu beschließenden Haushalt eingestellt werden würde. „Ja, Straßen werden nämlich ein großes Thema beim Haushalt sein“, antwortete Gerlsbeck.

Richard Lorenz