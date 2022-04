Feuerwehr Kirchdorf gut aufgestellt: First Responder meistern 51 medizinische Einsätze

Für 70 Jahre Treue zur Feuerwehr Kirchdorf wurde Johann Ismaier (l.) von Kommandant Tobias Kiel geehrt. © Feuerwehr

Trotz Pandemie ist die Feuerwehr Kirchdorf gut aufgestellt. Ein großes Lob gab‘s bei der Jahreshauptversammlung für die First-Responder-Gruppe.

Kirchdorf – Die Feuerwehr Kirchdorf zeigt sich auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie gut aufgestellt. Bei der Jahreshauptversammlung ging nicht nur die Neuwahl des Vorstands reibungslos über die Bühne, sondern es wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.

Dass die Corona-Pandemie auch an der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf nicht spurlos vorbeigegangen ist, machte Vorsitzender Karl Denk in seinem Bericht deutlich. So hätten nicht nur die Ausbildung und ein geregelter Übungsbetrieb gelitten, sondern auch die Kameradschaftspflege. Als einzige Vereinsaktivität in den vergangenen zwei Jahren konnte er deshalb nur das Kessel-fleischessen im Jahr 2020 aufführen.

Saubere Kassenführung

Schatzmeister Johann Eicheldinger betonte, dass die Feuerwehr in den vergangenen zwei Jahren solide gewirtschaftet habe. Auch die Revisoren bestätigten eine saubere und ordentliche Kassenführung.

Die neue Vorstandschaft: Kommandant Tobias Kiel (l.) sowie 2. Kommandant Markus Haux und Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (v. r.) wünschten (weiter, v. l.) Karl Denk, Andreas Steinberger, Johann Eicheldinger, Thomas Steininger, Benedikt Schüller, Stephan Fischer und Erich Hoffmann alles Gute. © Feuerwehr

Insgesamt 76 Einsätze im Jahr 2021 gemeistert

Trotz Pandemie wurde die Feuerwehr zu Einsätzen alarmiert, wie Kommandant Tobias Kiel berichtete. 76 Einsätze waren es im Vorjahr – sechs Brandeinsätze, 17 technische Hilfeleistungen, 51 medizinische Notfalleinsätze und zwei weitere Tätigkeiten. Hervorzuheben sind laut Kiel die 51 Einsätze der First-Responder-Gruppe. Um die Verfügbarkeit der Gruppe zu ermöglichen, waren hier rund 16 000 Stunden freiwilliger Bereitschaftsdienst erforderlich. Übungen fanden im Jahr 2021 nur wenige statt – 542 Stunden verzeichnete Kiel.

Ein Dankeschön Kiels ging an die Gemeinde, die im vergangenen Jahr die ausgediente, mittlerweile 25 Jahre alte Schutzkleidung „Bayern2000“ durch neue, zeitgemäße Einsatzkleidung ersetzt hat. Bürgermeister Uwe Gerlsbeck wiederum bedankte sich bei den aktuell 48 aktiven Mitgliedern für die zuverlässig geleistete Arbeit und die vielen Bereitschaftsstunden.

Kleine Veränderungen in der Vorstandschaft

Kleinere Veränderungen gab es bei der anschließenden Neuwahl des Vorstands. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Karl Denk, 2. Vorsitzender Andreas Steinberger und Kassier Johann Eicheldinger. Das Amt des Schriftführers übernahm Benedikt Schüller von Anton Pittner. Neuer technischer Leiter ist Stephan Fischer – er tritt die Nachfolge von Mirco Huber an. Die neuen Revisoren sind Erich Hoffmann und Thomas Steininger.

Ausgezeichnete Mitglieder: (v. l.) Kommandant Tobias Kiel, Vorsitzender Karl Denk, 2. Vorsitzender Andreas Steinberger, Robert Kraft, Josef Hadler, Albert Steinberger, Johann Ismaier, Josef Fischer, Johann Eicheldinger, Thomas Steininger, 2. Kommandant Markus Haux und Bürgermeister Uwe Gerlsbeck. © Feuerwehr

Zwei Mitglieder für 70 Jahre Treue geehrt

Dass die Feuerwehr auf ihre Mitglieder zählen kann, wurde auch bei den Ehrungen deutlich. So wurden Andreas Fischer und Johann Ismaier für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Seit 60 Jahren sind Josef Fischer, Josef Hadler, Franz Haller, Anton Schuhmann und Franz Wolfschläger Mitglied. Siegfried Ostermeier und Robert Kraft unterstützen die Wehr seit 40 Jahren. Und das Feuerwehrehrenkreuz in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde an Johann Eicheldinger und Franz Mair verliehen.

