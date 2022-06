Tragischer Badeunfall mit zwei Todesopfern: Mann will Freund retten und ertrinkt dabei selbst

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Mit dem Rettungshubschrauber wurden die Männer in Kliniken geflogen. Am Ende kam jede Hilfe zu spät: Die beiden starben in der Nacht zum Sonntag. © Max Scheffzick/FFW Kirchdorf

Es hätte ein unbeschwerter Tag werden sollen. Doch er endete in einer Katastrophe: Zwei Männer sind am Samstag bei einer privaten Feier in Kirchdorf ums Leben gekommen.

Kirchdorf - In Kirchdorf (Kreis Freising) hat sich am Samstag ein tragischer Badeunfall ereignet, bei dem zwei Männer ums Leben gekommen sind. Sie hatten sich mit Freunden an der „Kieswasch“, einem Weiher in der Verlängerung der Kirchdorfer Ampertalstraße, getroffen und den Tag in der Sonne verbracht. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, ist nach bisherigen Erkenntnissen gegen 20.15 Uhr ein 38-jähriger Mann rumänischer Staatsangehörigkeit während des Badens in dem Angelgewässer plötzlich untergegangen.

Freund will 38-Jährigen retten und versinkt

Bei einem sofort eingeleiteten Rettungsversuch durch seine Freunde versank einer von ihnen, ein 47 Jahre alter Rumäne, ebenfalls im Weiher. Der 38-Jährige konnte von zwei Männern aus dem Wasser gezogen werden. Sie setzten sofort einen Notruf ab, wie im Einsatzbericht auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf zu lesen ist.

Polizei als erstes vor Ort und beginnt sofort mit Reanimation

Eine Polizeistreife, die den Unglücksort als erste erreichte, begann unmittelbar mit der Reanimation des bereits an Land gebrachten leblosen Mannes und setzte diese bis zum Eintreffen der First Responder Kirchdorf und des Rettungsdienstes fort, die den Mann dann weiterversorgten.

Tragischer Badeunfall in Kirchdorf: Männer sterben im Krankenhaus

Zu diesem Zeitpunkt war der 47-Jährige immer noch vermisst. Er konnte erst von einem Wasserretter unter Sicherung der Feuerwehr auf dem Grund des Weihers gefunden und ans Ufer gebracht werden. Die beiden verunglückten Männer wurden laut Feuerwehr unter hohem Personaleinsatz medizinisch versorgt. Zwei Rettungshubschrauber brachten die beiden Männer zur weiteren Versorgung in Kliniken. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, starben sowohl der 38-Jährige als auch der 47-Jährige in der Nacht zum Sonntag. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz, der mehr als drei Stunden andauerte, waren die FFW Kirchdorf, die Feuerwehren Wippenhausen und Allershausen sowie Wasserrettungseinheiten aus den Landkreisen Freising und Pfaffenhofen, zwei Rettungshubschrauber, Notärzte aus Eching und Freising sowie Rettungswagen aus Allershausen und Freising. Außerdem waren das Kriseninterventionsteam, das Kirchdorfer First Responder Team und die Polizei Freising vor Ort.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.