Nach langer Diskussion: Kirchdorf sagt nun doch Ja zur Musikschule

Viele Instrumente können Musikliebhaber an der Musikschule Ampertal lernen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach zwölf Jahren ist es nun soweit: Die Gemeinde Kirchdorf tritt der Musikschule Ampertal bei - nach einer langen und kontroversen Diskussion im Gemeinderat.

Kirchdorf – 21 Euro muss jedes Kirchdorfer Kind mehr im Monat für den privaten Unterricht an der Musikschule zahlen als beispielsweise ein Kind aus Allershausen – alleine nur, weil Kirchdorf als Gemeinde bis dato nicht zur Musikschule Ampertal e. V. beitreten hatte wollen. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag lag nun erneut der Antrag dieser Schule auf dem Tisch.

Ein Antrag, der eine lange und kontroverse Diskussion auslöste, die Martin Heyne (Grüne) zusammengefasst als „komisch“ empfand, unter anderem, weil jetzt seiner Meinung nach eben nicht mehr bis zum „Sankt-Nimmerleinstag“ gewartet werden könne.

57 Kirchdorfer Kinder nehmen aktuell Musikunterricht

Aktuell nehmen 57 Kinder aus Kirchdorf dort musikalischen Unterricht in Anspruch. Während Allershausen, Hohenkammer, Kranzberg und Paunzhausen Mitglied der Musikschule Ampertal e.V. sind und Beiträge bezuschussen, hatte Kirchdorf trotz mehrmaliger Anfragen der Musikschule nie beitreten wollen. Für die Musikschule geht es aber auch um Fördergelder vom Land, denn diese sind auch abhängig davon, ob wiederum eine Kommune fördert – was im Fall von Kirchdorf bis dato nicht der Fall war.

Kein Zuschuss, langfristig kein Unterricht mehr

Mit den Landes-Förderungen kompensiert die Musikschule unter anderem auch die gestiegenen Löhne und Lebenshaltungskosten der Lehrkräfte, die gerade in jüngster Zeit durch beispielsweise Sprit-Kostenerhöhungen zugenommen haben. Heißt im Klartext: Wäre Kirchdorf weiterhin aus diversen Gründen nicht bereit dazu, den Zuschuss von 21 Euro pro Kopf zu berappen, müsste die Musikschule ihr Angebot für den Kirchdorfer Nachwuchs schlicht und einfach einstellen, was vom Verein auch deutlich so geäußert wurde.

So recht glauben wollte das Elisabeth Hörand (CSU/FW) aber nicht. Bereits im Jahr 2017 hätte der Musik-Verein diese „Drohung“ einer Aufkündigung des Angebots auch schon ausgesprochen gehabt – allerdings sei seit damals der Unterricht dennoch weitergelaufen. Einem Zuschuss wolle sie keinesfalls zustimmen, auch weil die Gemeinde der Musikschule kostenlose Räume zur Verfügung stelle und es im Umkreis auch noch andere Angebote zum Erlernen von Instrumenten gäbe.

Hingegen sehr gefreut über diesen Antrag hatte sich Silvia Milburn (Grüne), weil viele Eltern gerade heutzutage sehr auf das Geld schauen müssen und durch die Vergünstigung auch sozial schwächere Familien, aber auch Geschwisterkinder, zum Zuge kämen. Dies wiederum sah Bürgermeister Uwe Gerlsbeck eben kritisch: „Wenn wir beitreten, wird es ja attraktiver für Eltern – und teurer für Kirchdorf!“ Die ersten Hochrechnungen mit den aktuellen Mitgliederzahlen: Jährlich rund 15 000 Euro Kosten für die Gemeinde. Die allerdings laut Michael Firlus (FWG) nicht „zum Fenster rausgeworfen“ wären, sondern eine Musikschule in hoher Qualität zum Überleben helfen und gleichzeitig mehr Kindern die Möglichkeit bieten würden, ein Instrument zu lernen.

Wenig angetan vom kommunalen Beitritt zur Musikschule war Regina Elzenbeck (CSU/FW), denn dann würde ja mit dem „Gießkannenprinzip“ gearbeitet werden, anstatt gezielt sozial schwächeren Familien zu helfen. Was Elzenbeck auch vermisste, seien engagierten Eltern – 2017, als der Antrag schon mal im Gremium behandelt wurde, sei ihres Wissens nach der Wunsch nach Bezuschussung mehr aus dieser Richtung gekommen.

„Wir können froh sein, dass wir überhaupt so ein Angebot haben“, betonte Heyne, der auch daran erinnerte, dass es auch im Gremium immer wieder heißen würde, dass etwas für die Kinder im Ort getan werden müsse. Hier mit dem Beitritt zur Musikschule zu warten bis zum „Sankt-Nimmerleinstag“ sei seiner Meinung nach ein Fehler, fehlende Wertschätzung und im Grunde eine „komische Diskussion“.

Bürgermeister fürchtet, in Erklärungsnot zu kommen

„Wir können nicht erst aufspringen, wenn der Verein kurz vor dem Abnippeln ist“, so Heyne. Die „Knackpunkte“ für Gerlsbeck: Die Kommune gibt einen Zuschuss, obwohl sie gar nicht müsste, weil es ja keine Pflichtaufgabe sei. Zudem würde seiner Meinung nach bei einem positiven Beschluss die Frage im Raum stehen: „Warum geben wir hier einen Zuschuss und dort nicht?“ Hier verwies Andreas Schmitz (FWG) auf andere Vereine, die ja alles komplett ehrenamtlich machen würden und noch dazu keinerlei Zuschüsse bekämen, während Heyne erneut die immer noch fehlende Vereinsfördersatzung der Gemeinde anmahnte. Wo Schmitz noch unter Umständen mitgehen wollte: Einem zeitlich befristeten Beitritt der Gemeinde, um bei finanziellen Engpässen reagieren zu können. Zwar könne laut dem Geschäftsführer Florian Haider Kirchdorf aktuell die Zuschüsse schultern, allerdings könne auch er „nicht in die Glaskugel schauen“.

So war neben dem Rathaus-Chef auch Helmut Wildgruber (FWG) „hin und her gerissen“ – unter anderem weil es laut Stefan Springer (FWG) eben keine reine Musikschule, sondern auch ein Verein sei, der hier vorstellig geworden ist. Umso überraschender fiel dann das Abstimmungsergebnis aus: Mit neun Ja- und fünf Nein-Stimmen entschloss sich das Gremium dann doch zum Kirchdorfer Beitritt in die Musikschule Ampertal. Nach zwölf Jahren, wie im Antrag der Musikschule zu lesen war.

Richard Lorenz

