Grünen-Antrag hat „etwas ausgelöst“ - Kirchdorf nimmt Stellung zum Landesentwicklungsprogramm

Kurze Beratung der Grünen vor der jüngsten Gemeinderatssitzung: (v. l.) Matthias Achatz, Silvia Milburn und Martin Heyne. © Lorenz

Für die Kirchdorfer Grünen ist klar: Die dritte Startbahn muss aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) gestrichen werden. Ihr Antrag hatte nun Folgen.

Kirchdorf - Da die Frist zur Teilfortschreibung des LEP im März endet, haben die Grünen einen Antrag in den Rat eingebracht, um der Forderung nach Streichung der 3. Startbahn via Stellungnahme auch seitens Kirchdorf Nachdruck zu verleihen. Dieser Antrag der Grünen, so Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU), habe in der Kirchdorfer Verwaltung dann „etwas ausgelöst“.

Aktuell, so die Begründung der Grünen, laufe noch das Beteiligungsverfahren für die Teilfortschreibung des LEP, in welchem immer noch die 3. Start- und Landebahn am Flughafen München enthalten sei. Da es in der aktuellen Teilfortschreibung des LEP um die Themenfelder „nachhaltige Anpassung an den Klimawandel und gesunde Umwelt“ wie auch um „nachhaltige Mobilität“ gehe, sei der Flugverkehr laut den Grünen dringend auf das notwendige Maß zu begrenzen und gleichzeitig Vorranggebiete zur weiteren Entwicklung des Flughafens aufzuheben – denn die Dritte würde ja auch starke regionale Auswirkungen haben. Derzeit, so Martin Heyne (Grüne) im Antrag, liege die Dritte zwar politisch „auf Eis“, dennoch hänge dieses Projekt seit 15 Jahren wie ein „Damoklesschwert“ über die Region und belaste so auch die Menschen. Zudem werde die kommunale Planungshoheit durch die LEP in erheblichem Maße eingeschränkt, so im Antrag zu lesen und weiter: Ein weiterer Ausbau ist der Region nicht zuzumuten.

Bürgermeister Gerlsbeck legt Stellungnahme vor

Dieses Thema, so Gerlsbeck, ist nach wie vor aktuell und sei auch ein Thema, das auch Kirchdorf seit Jahren „anmahne“. Überraschend für die Grünen war aber dann doch, dass der Bürgermeister den Antrag der Grünen mit einer knapp zehnseitigen eigenen Stellungnahme sozusagen „erweiterte“. Hintergrund: Der Antrag der Grünen von Anfang März habe in der Verwaltung „etwas ausgelöst“, zudem habe der Bayerische Gemeindetag den Kommunen dringend geraten, hier Stellung zu beziehen.

Und auch die Kommune findet klare Worte in ihrer Stellungnahme: „Anders als es die Überschriften des Eckpunktebeschluss des Ministerrats sowie der Änderungsverordnung suggeriert, führen die neuen Festlegungen nicht zu einer Stärkung des Ländlichen Raumes sowie zu einer Entlastung der Verdichtungsräume. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall.“ Kirchdorf sehe laut der Stellungnahme diverse Probleme bei der Idee einer solchen geplanten Landesentwicklung – unter anderem einen Entwicklungsstopp für zahlreiche Grundzentren, Landgemeinden und deren Ortsteile, eine weitere Belastung und Überhitzung von angespannten Verdichtungsräumen und eine Bau-Entschleunigung per se.

Kaum Entwicklung für kleine Kommunen

Denn eines sei laut der Kirchdorfer Verwaltung ganz klar bei der Analyse der Teilfortschreibung zu erkennen: Entwicklung soll es nur noch da geben, wo alle denkbaren Infrastrukturen bereits vorhanden sind, plus eine uneingeschränkte Pflicht zur Innenentwicklung und eine noch nie da gewesene Konzentration auf Zentren. Heißt im Klartext: Fokussierung auf Ballungszentren und kaum Entwicklung für kleine Kommunen. Kirchdorf weist schriftlich unter anderem auch darauf hin, dass die „Mobilitäts- und verkehrspolitischen Festlegungen mit den Zielen der Bundesregierung im Themenfeld Schienen-, Straßen und Radwege abgestimmt werden sollen“. Gerade hier würden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden seit Jahrzehnten einen „Mangel an Entschlossenheit und Abstimmung“ feststellen.

„Der Landkreis und auch Kirchdorf hat sich mit dem Flughafen und zwei Start- und Landebahnen arrangiert“, betonte Gerlsbeck. In der Stellungnahme heißt es: „Der Münchner Flughafen wird nicht zuletzt angesichts der unvorhersehbaren Veränderungen im Mobilitätsverhalten, der weltweiten Krisen und notwendigen Klimaanpassungen mit den bestehenden Zwei-Bahnen-System in der Lage sein, die nationale und internationale Erreichbarkeit Südbayerns sicherzustellen.“ Der Landkreis und die Gemeinde, so Gerlsbeck, hätten längst darauf hingewiesen, dass die Belastungsgrenze in der Region erreicht sei.

Doch in einem Punkt blieben die Grüne und der Bürgermeister uneins: Die Aufhebung des Vorranggebiets Flughafen München zur Weiterentwicklung. Hier, so Gerlsbeck, haben wir einfach unterschiedliche Auffassungen. Da für Heyne das „Wachstum erreicht“ sei, beantragte er eine getrennte Abstimmung über die Stellungnahme der Grünen mit dem zusätzlichen Streichungs-Begehren des Vorranggebiets, für die allerdings nur die Grünen die Hand hoben.

Beide Ziele sind aus dem LEP zu streichen

Mehrheitlich stimmten die Räte hingegen für die Stellungnahme der Gemeinde, die dem FT vorliegt und in der es bei genauem Lesen überraschenderweise heißt: „Beide Ziele sind vollständig aus der Fortschreibung der LEP zu streichen“ – nämlich die 3. Start- und Landebahn, aber auch die erforderliche Fläche, die als Vorranggebiet für die weitere Entwicklung des Verkehrsflughafens München festgelegt ist. Die Stellungnahme soll nun dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie übersandt werden.

Richard Lorenz