Hauchdünne Spielplatz-Entscheidung: Kirchdorfer Seilbahn scheitert an einer einzigen Stimme

Die Kirchdorfer Kinder dürfen sich über einen neuen Spielplatz freuen. Der Gemeinderat hat einem von zwei Alternativen nun Grünes Licht gegeben. (Symbolbild) © Raczkowski

Zwei Varianten gab es für den geplanten Spielplatz in Kirchdorf. Am Ende gab eine einzige Stimme den Ausschlag.

Kirchdorf – Ein Spielplatz mit Seilbahn oder ohne: Das war die Frage in der jüngsten Kirchdorfer Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag. Für die Planung des Spielplatzes am Quellenweg lagen zwei Vorschläge auf dem Tisch, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Nach der Diskussion über die beiden Varianten – eine eher für kleinere, die andere für größere Kinder – war bei der Entscheidung eine Stimme das Zünglein an der Waage.

Die Wunschliste derAnwohner ist lang

„Das Grundstück ist außergewöhnlich und bietet sehr viel Potenzial“, erklärte die beauftragte Landschaftsarchitektin Daniela Bücking. Das Areal erstreckt sich über 800 Quadratmeter Hanglage mit einem eindrucksvollen Höhenunterschied. Als Baugrundstück kam das Areal aufgrund Schichtenwasser-Problemen einst nicht infrage, nun soll ein Spielplatz dort entstehen.

Bei einer Umfrage durch Gemeinderat Anton Pittner (CSU/FW) kam heraus, was sich die Anwohner für ihre Kids am meisten wünschen: Schaukeln mit Kleinkindersitzen, Klettermöglichkeiten, eine Rutsche, ein Spielhaus, ein Karussell und noch einiges mehr. Ganz oben auf der Wunschliste steht zudem eine Seilbahn oder Seilrutsche – auch, weil das Grundstück am Hang dafür vermeintlich wie geschaffen ist.

Allerdings würde die Installation einer solchen Seilbahn die massive Erdbewegungen mit sich ziehen. Das könnte teuer werden: Die Kosten werden auf 24 000 Euro geschätzt. Obendrauf kämen dann noch Spielgeräte aller Art, die dann mit rund 30 000 Euro zu Buche schlagen würden. Doch warum muss so viel gegraben werden für eine Seilbahn? Die Antwort gab Bücking: „Es darf nur einen Höhenunterschied von 80 Zentimeter bei einer Seilbahn geben, sonst wird die Geschwindigkeit zu hoch.“

Bei der Vorstellungbilden sich zwei Lager

Kaum Erdreich-Bewegung gäbe es hingegen bei Variante 2, die Bücking vorstellte. Hier werde mit dem Gelände gearbeitet, indem nur leichte Terrassen geschaffen würden, die dann wiederum mit den unterschiedlichen Spielgeräten bestückt werden. Verbunden könnten diese Terrassen dann mit Kletterelementen werden, als durchgängiges Gestaltungselement wären Findlinge geplant, die sozusagen den natürlichen Quell-Verlauf nachzeichnen.

Probleme mit dem Schichtenwasser, so Bücking, seien bei Variante 2 deutlich geringer, weil eben weniger Erdreich bewegt werden würde. Kosten für die Spielgeräte, die bei Variante 2 eher für die Kleineren Freude bringen, darunter eine Röhren-Rutsche und Picknick-Tische: rund 42 000 Euro.

Bis zur Abstimmung blieb es spannend

Dass bei Variante 2 gar keine Bodenbewegungen kostentechnisch eingeplant seien, mahnte Pittner an, weshalb für ihn die beiden Varianten preistechnisch im Grunde nicht vergleichbar seien. Was Pittner auch ansprach: Seines Wissens nach habe sich die Schichtenwasser-Thematik dort weitgehend erledigt, zudem seien Erdarbeiten, auch größere, dort leistbar, denn unter den Anwohnern gäbe es einen Bagger- und Lkw-Fahrer.

Wie Pittner präferierten Martin Heyne (Grüne) und Andreas Schmitz (FWG) die Variante 1 aus einen einfach Grund: „Die Kinder wünschen sich eindeutig eine Seilbahn!“, wie Heyne betonte. Claudia Rohrmoser (FWG) und Regina Elzenbeck hingegen gefiel die Variante 2 besser, auch weil dort deutlich mehr Spielgeräte verbaut werden würden, während eben die Seilbahn bei Variante 1 viel Platz einnehme.

Spannend blieb es so bis zur Abstimmung, ob nun Kirchdorf seine erste Seilbahn bekommt oder nicht. Ergebnis: 7 Räte sprachen sich für Variante 1 aus, also für eine Seilbahn, 8 Räte hoben für die Variante 2 die Hand. (Richard Lorenz)