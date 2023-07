Gemeinderat segnet Haushalt ab: Dank jahrelanger Disziplin „haben wir ein gutes Leben“

Keine Kreditaufnahme nötig

Lange hat es gedauert, aber nun wurde der Kirchdorfer Haushalt 2023 doch noch auf den Weg gebracht. Und das Gute: Die Gemeinde muss keinen Kredit aufnehmen.

Kirchdorf – „Wir haben einen Haushalt gestrickt, der eines Haushaltes würdig ist“, so umschrieb Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) das vorgestellte Zahlenwerk. Im Gegensatz zu anderen Kommunen steht Kirchdorf finanziell gut da, eine Kreditaufnahme ist nicht nötig gewesen. Den Grund formulierte Gerlsbeck so: „Durch die Haushaltsdisziplin seit Jahren haben wir ein gutes Leben.“

Für viel öffentliches Interesse sorgte die Verabschiedung des Haushalts nicht, denn sämtliche Stühle für die Bürger waren am vergangenen Dienstag leer geblieben. Dabei waren die Berichte über die finanzielle Situation überaus spannende, denn Kirchdorf muss zwar wie alle anderen Kommunen des Landkreises auch sparen, allerdings muss die Gemeinde erfreulicherweise weiterhin kein Geld aufnehmen.

Zwei neue Haushaltsstellen wurden geschaffen

Vorberaten wurde der Haushalt 2023 bereits in einer gesonderten Finanzausschuss-Sitzung, bei der auch einige Änderungen gewünscht worden waren – unter anderem die Schaffung zweier völlig neuer Haushaltsstellen. Dort werden jeweils 15.000 Euro eingestellt für den Bereich Umwelt, Mobilität und Energie und für den Bereich Tagesmütter. Beide Haushaltsstellen und deren detaillierter Verwendungszweck werden aber noch gesondert im Gremium beraten werden – unter anderem könnte damit Kirchdorf, sofern das im Gremium diskutiert werden sollte, dem Beispiel von etwa Langenbach folgen und sogenannte Mini-PV-Anlagen fördern.

Was im Haushalt unter anderem von der neuen Kämmerin Daniela Tobler nachjustiert wurde: Die Grundschule bekommt 300 Euro für Getränkekosten der Lehrkräfte, die Entschädigung der Schülerlotsen wurde von 8,50 Euro pro Stunde auf zwölf Euro erhöht und es gibt einen finanziellen Nachtrag in der leidigen Causa barrierefreies Rathaus (Bericht folgt). Was den Bürgermeister freute: Die Einnahmen aus der Einkommensteuer sind gestiegen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuern, so schaut es jedenfalls aktuell aus, gehen langsam auch wieder nach oben. Was Tobler sehr freute: „Die Schlüsselzuweisungen haben eine Rekordhöhe erreicht.“ Der Haushalt 2023 schließt demnach im Verwaltungsetat mit 8,14 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit 2,27 Millionen Euro. Der Gesamthaushalt, so Tobler, ist damit nur um 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Sportclub hofft auf Zuschüsse

Was von Gerlsbeck kurz angerissen wurde, weil es eben auch den Haushalt betrifft: das Zuschuss-Begehren vom Sportclub Kirchdorf, der für die Pflege der Rasenanlagen gerne finanzielle Unterstützung von der Kommune hätten. Heißt im Klartext: rund 7000 Euro pro Platz und Jahr, drei Sport-Areale gibt es. Was der Sportclub auch gerne hätte: einen Rasenmäher – möglicherweise einen Aufsitzmäher für 48.000 Euro oder wahlweise einen Mähroboter für 16.000 Euro. Soviel war für Gerlsbeck klar: „Wir brauchen eine anständige Lösung für beide Seiten“, weshalb jetzt erstmal zwei Haushaltsstellen eingestellt worden sind. „Das sind jetzt Platzhalter“, so der Bürgermeister und weiter: „Das geht halt nur, weil wir sparsam gewesen sind.“

Und sparen musste Kirchdorf auch, denn die Personalkosten sind als größter Ausgabenposten überhaupt gestiegen und betragen für das Jahr 2023 rund 2,8 Millionen Euro. Begründet wurde das von Tobler durch Tariferhöhungen sowie neue Stellen für die Kinderbetreuung, den Bauhof und die Verwaltung. Was auch zu Buche schlägt: Die Kreisumlage in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Der Haushalt 2023 wurde einstimmig auf den Weg gebracht.

Richard Lorenz

