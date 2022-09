Kirchdorfer Ferienprogramm beim Caféwirt: Wenn der Küchenmeister auch Showmaster ist

Teilen

Die Dose im Regal lassen und Ravioli einfach mal selber machen. Maxi Siefer (l.) und Raphael Popp kümmern sich gerade um die Füllung. © Lorenz

Neun Kirchdorfer Kinder sagten nicht Nein, als sie Koch Stefan Fuß im Rahmen des Ferienprogramms in seine Wirtschaft einlud. Es wurde lecker - und lustig.

Kirchdorf - Es war aber auch schwer, die kühle Masse ganz ohne Hinschauen zu erraten: „Joghurt“, wie es Laura Siefert bei der Blindverkostung der Lebensmittel tippte, war es aber nicht. Die Avocado und die Sonnenblumenkerne hatte die Elfjährige hingegen schon nach dem ersten Bissen erkannt, nur der Quark lag ihr sprichwörtlich auf der Zunge – aber einfallen wollte er ihr einfach nicht. Aber was war da überhaupt los im Caféwirt in Hirschbach?

Zum Spaß gesellte sich natürlich auch noch der Hunger

Am vergangenen Donnerstag durften neun Kinder zusammen mit dem Kirchdorfer Wirt und Koch Stefan Fuß kochen – und hatten dabei nicht nur eine Menge Spaß, sondern auch bald schon eine ordentliche Portion Hunger. Kein Wunder, dieses kulinarische Ferienangebot ließ einem schon beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

„Beim Ferienprogramm von Kirchdorf müssen alle zusammenhelfen, das ist meine Meinung“, erklärte Stefan Fuß auf FT-Nachfrage – weshalb er heuer bereits zum zweiten Mal die Küche seiner Wirtschaft für die Kids weit aufgemacht hat.

Zu viele Köche verderben den Brei? Nicht beim Kirchdorfer Ferienprogramm. Koch Stefan Fuß (Mitte) wurde von neun Mädchen und Buben unterstützt. © Lorenz

Weil dem ambitionierten Koch sehr wichtig ist, dass sich die Ferienkinder bei ihm nicht langweilen, hat er sein Angebot wie eine kleine Show aufgezogen – mit Lebensmittel-Rätselraten dazwischen und dem kleinen Einmaleins der praktischen Küche nebenbei. Dass Stefan Fuß mit seiner patenten und überaus engagierten Art genau richtig liegt, bewies der hohe Andrang in seiner Küche – neun Nachwuchsköche wollten unbedingt auch heuer wieder bei ihm am Herd stehen.

Die dampfende Karottensuppe schmeckte wirklich allen

Und auch das trägt vermutlich zu seiner großen Beliebtheit bei: Aus der Ruhe bringen kann den Meisterkoch eigentlich nix. „Aha, du mogst es scharf!“, so Stefan Fuß völlig entspannt, als dann doch versehentlich ein wenig zu viel Pfeffer in der Suppe gelandet war. Waren einige der Kinder anfänglich noch ein wenig skeptisch bezüglich der dampfenden Karottensuppe, oder auf gut bayerisch „Gelbe-Rüben-Suppe“ gewesen, verlangten bei der Verkostung nach dem Karotten schnippeln dann doch nicht wenige einen Nachschlag. „Die schmeckt richtig gut“, so beispielsweise das Urteil von Andreas Eicheldinger (9) – und weiter: „Obwohl ich eigentlich keine Suppen mag!“

Jetzt mussten Semmelbrösel erraten werden

Auch vor dem zweiten Gang, selbst gemachte Ravioli, ging es erstmal ans Augenverbinden via Mundschutz aus Stoff und dem Schmecken der Lebensmittel im Rohzustand. Was hier schwierig zu erraten war: Semmelbrösel, vor allem wegen der Konsistenz. Was die Kinder dann in der Küche vielmehr faszinierte, war der meterlange Nudelteil, den Stefan Fuß schon vorbereitet hatte und auf dem dann die Ravioli-Formen ausgestochen werden mussten.

Geschmackstest: Laura Siefer beschäftigt sich mit Quark. © Lorenz

„Das ist alles ganz einfach, das könnt ihr dann gleich morgen daheim nachkochen“, so Stefan Fuß, der den Kids nicht nur nützliche Tricks beibrachte, wie alles in der Küche ein wenig einfacher geht, sondern auch gleich einen Crashkurs über die richtige Obst- und Gemüseverwendung zur rechten Zeit abhielt. „Erdbeeren wachsen nicht im Winter, also verwenden wir sie dann auch nicht in der Küche – sondern das, was bei uns grad reif ist. Schwammerl gibt’s grad, beispielsweise“, erklärte der Wirt in punkto saisonales Kochen. Was ihm auch am Donnerstag wichtig war: „Ich möchte den Kindern zeigen, dass es zu den Ravioli beispielsweise noch was anderes gibt als nur Tomaten. Deshalb nehmen wir heute auch Avocado dazu!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die größte Belohnung für den Kirchdorfer Koch? „Die Kinder machen wieder mal toll mit – und das ist einfach schön.“ Abgeschlossen wurde das Kirchdorfer 3-Gänge-Ferienmenü von einem bunten Obstsalat - der trotz heimlicher Sehnsüchte nach einer Riesenkugel Eis oder Vanillepudding ratzeputz aufgegessen wurde.

Richard Lorenz