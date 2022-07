Ampertaler Sängerrunde startet wieder durch - mit altbewährter Vorstandsriege

Geehrt wurden (v. l.) Hans Maier, Martin Bauer, Franz Maier, Rosi Ksau, Renate Stiebing, Anton Krahl, Christine Schuhbauer und Robert Kraft. © Lorenz

Corona hat die Ampertaler Sängerrunde stark eingeschränkt. Doch jetzt will der Männergesangsverein wieder voll durchstarten.

Kirchdorf – Auch für den Männergesangsverein Ampertaler Sängerrunde e. V. waren die vergangenen beiden Jahre aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen keine allzu leichten gewesen. So hatten kaum Proben und so gut wie keine Auftritte stattfinden können – außer wenige in eingeschränkter Chor-Stärke. Jetzt allerdings will die Ampertaler Sängerrunde wieder durchstarten. Den ersten Schritt dafür machte sie am Donnerstag mit Neuwahlen im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung.

Vieles sei 2020 und 2021 freilich nicht passiert, resümierte Renate Stiebing aus dem Vorstandsteam bei der Rückschau auf die vergangenen beiden Jahre. Immer wieder seien Pläne geschmiedet und Chorproben angesetzt worden, aber meist kam dann doch wieder ein Lockdown oder eine sonstige Einschränkung daher. „Gelitten haben vor allem die Geburtstagskinder“, betonte Stiebing. Zeitweise habe der Verein aufgrund geltender Abstandsregelungen den Jubilaren nur über den Zaun schnell ein Präsent überreichen können.

2020 konnten nur elf Treffen stattfinden

Erst im September 2020 waren dann erste Chorproben wieder möglich gewesen – und zwar in der großen Tenne vom Schuhbauer in Kirchdorf, mit ganz viel Abstand und Maske. Weil kurz darauf erneut ein Lockdown verordnet wurde, ist die Bilanz der stattgefundenen Chorproben ernüchternd: Nur elfmal haben sich die singfreudigen Männer treffen können. Weil auch die Advents- und Weihnachtsfeiern ausfallen mussten, hatte sich der Verein etwas Besonderes für seine Mitglieder ausgedacht: einen besinnlichen postalischen Gruß samt CD eines Konzertmitschnitts der Sängerrunde.

Die neue alte Vorstandschaft: (v. l.) Günther Frank, Johann Pfeiffer, Anton Reichart, Renate Stiebing und Hans Wastl. Fotos: Lorenz © Lorenz

Ein bisschen besser für den Verein lief es ein Jahr später, wenngleich sich die Musikfreunde 2021 auch nur 13 Mal hatten treffen können. Da erneut die gesamten Winterveranstaltungen aufgrund Corona ins Wasser gefallen waren, gab es 2021 als Weihnachtsgruß wieder etwas Persönliches: Holzengel, handgemacht von Vorstandsmitglied Albert Reichart. „Da hat er ganz schön lang sägen müssen an den Engeln für unsere Engerl“, so Stiebing abschließend.

„Keine Frage, nochmal anzutreten“

Die Neuwahl des Vorstandsteams lief zügig, denn eigentlich war es klar, dass die Mitglieder auf die bewährte Vorstandschaft nicht verzichten wollen, die seit 2017 die Geschicke des Vereins ambitioniert lenkt. So wurden Albert Reichart, Günther Frank, Hans Wastl, Johann Pfeiffer und Renate Stiebing ohne Gegenstimme für eine weitere Amtsperiode gewählt. „Die Vorstandschaft ist eine super Truppe, die sich gegenseitig hilft. Deshalb war es auch gar keine Frage, nochmal anzutreten“, erklärte Wastl.

Finanziell steht die Ampertaler Sängerrunde sehr gut da, auch weil es keine Veranstaltungen und somit keine Ausgaben gegeben habe und zudem Corona-Fördermaßnahmen gegriffen hätten. Was allerdings ein wenig fehlt, sei der singfreudige Nachwuchs, wie Stiebing betonte. Immerhin: Keinerlei Einbrüche gab es bei den Mitgliederzahlen. Hier zählt der Verein 98 Musikfreunde, davon sind 26 aktiv im Chor.

Viele Singfreudige halten dem Verein seit Jahren die Treue

Wie sehr die Mitglieder ihren Verein schätzen, zeigte sich auch bei den anschließenden Ehrungen. Dabei wurde deutlich, dass viele Singfreudige dem Verein schon Jahrzehnte die Treue halten. 60 Jahre Mitgliedschaft sind laut Wastl dennoch etwas „ganz Besonderes“. Neben einer Urkunde gab es deshalb für die Gründungsmitglieder Franz Maier und Josef Frank, der leider nicht teilnehmen konnte, ein ganz besonderes Erinnerungsstück: eine liebevoll gestaltete Holz-Lyra aus dem Haus Reichart für sechs Jahrzehnte tiefe Verbundenheit.

Geehrt wurden zudem für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft: Josef Westermeier, Andreas Herrmann, Herbert Vaupel, Rosi Ksau, Robert Kraft, Josef Reichart und Stefan Steinberger. 30 Jahre dabei sind: Michael Holnstein, Erich Heinz, Norbert Ostermeier, Christine Schuhbauer, Andreas Steinberger, Elisabeth Reichart, Hans Maier, Renate Stiebing, Günther Hauzenberger, Eleonore Wanner-Keil, Gerhard Bernbeck, Hanni Wagner und Martin Eberl. Ein „Taferl“ mit Urkunde für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft erhielten Anton Krahl und Martin Bauer.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Männer, die gerne singen, egal in welcher Tonlage und unabhängig vom Wohnort, können sich telefonisch bei Albert Reichart unter (0 81 66) 78 64 melden.

