9:11:29 Stunden! Ironman Niklas Ludwig übertrifft die kühnsten Erwartungen

Er hat sich seinen Traum erfüllt: Der Kirchdorfer Niklas Ludwig hat an seinem 18. Geburtstag einen Ironman bestritten – und mit seiner Zeit die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Kirchdorf/Freising – Er hat es geschafft! Triathlet Niklas Ludwig vom TSV Jahn Freising hat sich an seinem 18. Geburtstag selbst das schönste Geschenk gemacht. Nachdem sich der Kirchdorfer mehr als zwei Jahre akribisch auf diesen Meilenstein seiner jungen Karriere vorbereitet hatte, erfüllte er sich am Sonntag seinen Traum.

Freude über Bombenzeit

Er finishte seinen Ironman – und das in einer Bombenzeit: Nachdem er 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen gemeistert hatte, kam Niklas nach 9:11:29 Stunden von den Strapazen gezeichnet und von Emotionen überwältigt ins Ziel an der Stoibermühle. Dort, wo ihm seine Familie und Freunde den Roten Teppich, ein rotes Handtuch, ausgerollt hatten.

+ Niklas Ludwig meisterte 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. © Michalek

Niklas ist jüngster Ironman in unter zehn Stunden

„Ganz schön schnell, mega!“, rang Niklas um Worte, die am besten beschreiben, was er geleistet hat. Er war ausgezogen, der jüngste Ironman in unter zehn Stunden zu werden. Dieses Ziel hat er mehr als übertroffen (Bericht folgt).