Kirchdorf sagt Ja zu Telekom – trotz Einwand der Grünen

Ein Antrag, der eigentlich keiner war, eine emotional geführte Debatte, ein Ja zur Telekom und Kritik am Vorgehen: Der Weg zu diesem Beschluss in Kirchdorf war kein leichter.

Kirchdorf - Die Telekom möchte in Kirchdorf das Glasfasernetz ausbauen und ist deshalb mit dem kommunalen Ansprechpartner des Telekommunikationsunternehmens, Wolfgang Bittl, in den Gemeinderat gekommen. Aktuell treten verschiedene Anbieter mit den unterschiedlichsten Angeboten auf Kommunen zu – mal mit Vertragsbindungen beim Anschluss, mal ohne. Wichtig für alle Anbieter ist aber eines: die Zusammenarbeit mit den Gemeinde-Verwaltungen, sozusagen als Kommunikationspartner für die Bürger. Wichtig ist aber auch etwas anderes, was Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) eingangs betonte: „Wenn ein Anbieter eigenwirtschaftlich Glasfasernetze ausbauen möchte, können wir als Gemeinde nicht sagen: Du darfst nicht! Das gilt für alle Anbieter, nicht nur für die Telekom.“

Hier hakte Martin Heyne (Grüne) ein. Im Beschluss-Vorschlag war nämlich von einer gemeinsamen Erklärung zwischen Gemeinde und Telekom die Rede, sozusagen einer Art Vertrag. „Die ist aber dann das Papier nicht wert, auf dem sie steht, wenn jeder Anbieter verlegen darf“, so Heyne. Gerlsbeck antwortete: „Dann unterschreibe ich sie halt ohne Beschluss, wenn eh nix drauf steht!“

Doch was bietet die Telekom eigentlich? Bittl klärte auf: „Wir bauen eigenwirtschaftlich die Ortsteile Kirchdorf, Helfenbrunn und Nörting komplett aus.“ Heißt in Zahlen: zirka 1250 Haushalte profitieren davon, was rund 730 Adressen sein dürften. Kosten, die für die Telekom dabei entstehen: 2,6 Millionen Euro. Würde die Telekom den gesamten Gemeindebereich abdecken, wären es rund 1450 Haushalte, knapp 940 Adressen und Kosten in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Jene Haushalte, die bei dem Glasfaserausbau der Telekom hinten runter fallen, sollen laut Gerlsbeck via Förderprogrammen zügig auch an die Leitungen gehen können.

Für den Bürgermeister stecken in dem Angebot der Telekom nur Vorteile, weshalb der nahende Ausbau für ihn „ein großer Schritt für Kirchdorf“ sei. Wichtig war Bittl auch, dass die Telekom, nicht wie andere Anbieter, auf Vertragsbindungen bei Abschluss setze – jeder könnte unter den vier großen Netzanbietern wählen, nämlich 1 & 1, Vodafone, Telekom und Telefonica (hier werden die Verträge wohl gerade unterschrieben). „Das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal der Telekom“, betonte Bittl. Die Telekom verzichte laut Bittl auch auf die sogenannte Vorvermarktung, wie sie grad in Nandlstadt zu beobachten sei – also der frühen Vertragsunterzeichnung, lange bevor es losgeht. Die Telekom selbst möchte 2023 in Planungen gehen, 2024 den Startschuss geben und bis 2025 fertig sein.

„Ich verstehe das aus wirtschaftlicher Sicht“, betonte Heyne. „Aber sie wollen einen Außenauftritt mit der Gemeinde ohne gegenseitige Pflichten und Rechte.“ Fakt sei laut dem Grünen aber dann auch, dass die Gemeinde Kirchdorf für andere Anbieter dadurch völlig uninteressant werde – und das, obwohl andere Anbieter, so sein Wissensstand, 100 Prozent der Haushalte eigenwirtschaftlich abdecken würden, und denen seitens der Verwaltung laut Heyne wenig Gehör geschenkt werden würde. Hier hakte Gerlsbeck ein, dem der Ton Heynes nicht gefiel: „Das klingt jetzt so, als würden wir die Telekom bevorzugen – das stimmt aber nicht!“ Für den Bürgermeister sei das Angebot ein gutes: „Was wollen wir eigentlich mehr?“, so Gerlsbeck. „Ich verstehe das auch grad nicht – das hat mit Marktwirtschaft zu tun!“, sagte auch Hörand, die das Angebot der Telekom auf keinen Fall „zerreden“ wollte. Deshalb hob sie beide Hände und sagte: „Bittschön beenden wir die Diskussion!“

Die Abstimmung, sich für die Telekom zu entscheiden, die allerdings auch ohne Beschluss in Kirchdorf tätig wird, fiel eindeutig – es gab nur drei Gegenstimmen, womit die Grünen geschlossen jenen Antrag ablehnten, der bei genauerer Betrachtung eigentlich gar keiner war.

Richard Lorenz

