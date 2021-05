Schallschutz im Kindergarten Kirchdorf sehnsüchtig erwartet

Nachbesserungsarbeiten genehmigt

Das Problem ist seit Anfang 2019 bekannt, wurde mehrfach moniert: In einer Inklusionsgruppe des Kindergartens Kirchdorf lässt der Lärmschutz zu wünschen übrig.

Kirchdorf - In den beiden Gruppenräumen des Kirchdorfer Kindergartenanbaus muss nachgebessert werden – und das nicht erst seit gestern. Eine Lärmmessung im vorigen Jahr habe nämlich ergeben, dass beide Räume einen „Lärmbereich“ darstellen – mit 92 Dezibel zur Mittagszeit. Die Schallschutzvorhänge für rund 7000 Euro haben nicht den gewünschten Effekt erzielt, sagte Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) in der jüngsten Sitzung rückblickend.

Zur chronologischen Abfolge: Bereits im Februar 2019 habe das Bauamt während der Ausführung zum Anbau angemerkt, dass hier der erforderliche Schallschutz fehle und es deshalb zu Probleme kommen werde, wie aus dem Sachverhalt, der in der Sitzungsvorlage konkret dargestellt wurde, hervorgeht. Grund: Unter anderem die hohen Räume. Im November des gleichen Jahres habe das Bauamt diesen Sachverhalt nochmals dargestellt – auch mit dem Vermerk, dass trotz der Schallschutzvorhänge weiterer Handlungsbedarf bestehe. Vier Monate später kam es dann zu einer Arbeitssicherheitsbegehung, bei der abermals der fehlende Schallschutz moniert wurde. Untermauert wurde das mit einer Lärmmessung. Dringende Empfehlung: Zusätzliche Lärmschutzwürfel plus eine kontinuierliche Acht-Stunden-Lärmmessung.

Lärmschutz-Manko mehrfach moniert

Am 2. April hat das Bauamt dann eine interne Aktennotiz angefertigt. Grund: der Gesamtverlauf dieses anhaltenden Mankos. Allerdings waren von der Kommune gar keine Gelder für Akustikmaßnahmen im Haushalt 2020 festgelegt worden – weshalb dann die Umsetzung auch verschoben wurde.

Jetzt allerdings kann man losgelegen, denn im Haushalt 2021 wurden dafür nun Gelder festgezurrt. An die Raumdecke sollen zügig jeweils vier abgehängte PET-Segel und vier Stoff-Elemente, also Würfel, angebracht werden. Kostenpunkt: 12 683,91 Euro. „Wir werden nicht herum kommen“, so Gerlsbeck, gleichwohl es doch ein sehr „stolzer Betrag“ sei. Der Ortschef betonte aber auch: „Wir waren immer hinten nach!“ Seiner Meinung nach hätte das alles schon in der Bauphase passieren müssen. Warum es auch pressiert: Der Lärm sei laut Bürgermeister schon sehr prägnant, auch das Erziehungspersonal hätte ihm das bestätigt. Noch dazu handle es sich beim Gruppenraum Süd um eine Inklusionsgruppe – wohl auch mit Kindern mit einer Hör-Beeinträchtigung.

Messung für alle Räume angeregt

Völlig überraschend war dieses Thema für Andreas Schmitz (FWG), denn er hielt es für längst abgeschlossen und fragte nach, weshalb zuvor nie eine Messung durchgeführt worden sei. Das mahnte auch Martin Heyne (Grüne) an und schlug vor, doch gleich eine Lärmmessung für den ganzen Kindergarten durchführen zu lassen – und eben nicht nur für zwei Räume. Dafür allerdings sah Gerlsbeck die Notwendigkeit nicht gegeben – denn bei den anderen Räumlichkeiten hat es die vergangenen 25 Jahre wohl keine einzige Beschwerde bezüglich der Akustik gegeben. Zufrieden sei das Kindergarten-Personal laut dem Rathauschef wohl auch mit der neuen Optik. Regina Elzenbeck (CSU/FW) wollte aber auch wissen, ob sich jemand Gedanken gemacht habe, wie dieses „Gehänge“ geputzt werde.

Schall-Ampeln als Zwischenlösung

Bis der neue Lärmschutz angebracht ist, möchte Gerlsbeck „Schall-Ampeln“ ausprobieren, damit Kinder und Erziehungs-Personal wieder mehr sensibilisiert werden bezüglich Lärm und Vermeidungstaktiken. Grundsätzlich war sich der Rat allerdings einig: Bereits der Architekt hätte es damals besser wissen müssen. Aber, so schloss Uwe Gerlsbeck: „Es war halt sein erster Kindergarten.“

Richard Lorenz

