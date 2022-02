Nach dem Corona-Schock 2020: Theater-Verein Kirchdorf verzichtet auch dieses Jahr auf Aufführungen

Bilder aus besseren Zeiten: Mit dem Stück „Immer diese Schwiegermütter“ begeisterten die Kirchdorfer Theaterleute ihr Publikum. © Verein

Schweren Herzens verzichtet der Theater-Verein Kirchdorf dieses Jahr auf eine Inszenierung. Dafür gibt es schon erste Pläne für 2023.

Kirchdorf – 2022 wird keine Theateraufführung stattfinden. So lautet die traurige Nachricht auf der Homepage des Theater-Vereins Kirchdorf. Aktuell, berichtet die 1. Vorsitzende Martina Maier, ruhe der Verein – allerdings mit der Hoffnung, dass sich 2023 wieder der Vorhang für ein neues Theaterstück heben kann. „Das tut mir zwar sehr weh, aber es geht aktuell nicht anders.“

Die internen Planungen für 2022 waren zwar auf dem Tisch gelegen, wie sich Maier erinnert, aber dann war doch alles zu heikel geworden. Hintergrund: Im Herbst 2021 hatte sich der Vorstand sogar noch regelmäßig getroffen, bevor diese schwierige Entscheidung gefallen war. „Wir hatten alles“, erklärt Maier. „Ein passendes Stück, das kürzer gewesen und mit weniger Personen auf der Bühne ausgekommen wäre.“

Doch dann wurde bezüglich der Inzidenzen von Woche zu Woche alles „schrecklicher“, so die Vorsitzende. „Schlussendlich hat sich der Verein dann gegen eine Aufführung entschieden, um Gäste wie auch Spielende zu schützen.“

Dabei saß natürlich auch noch der Schreck von 2020 in den Knochen der Beteiligten. „Einen Tag vor der ausverkauften Premiere haben wir wegen Corona und nach Rücksprache mit dem Bürgermeister absagen müssen“, erinnert Maier im FT-Gespräch. Und jetzt liege nach wie vor alles auf Eis, wenngleich der Verein natürlich weiter bestehe.

Vorsitzende schmiedet schon neue Pläne

Dabei ist die fehlende Bühnenluft nicht das einzige Problem, denn die finanziellen Aufwendungen laufen ja weiter – unter anderem für eine Ton- und Lichtanlage, die vor Corona extra angeschafft worden war, weil ja bis 2019 alles sehr gut gelaufen war. Maier hofft, dass die Rücklagen des Vereins reichen werden, bis es endlich wieder aufwärts geht mit dem Kulturleben in Kirchdorf.

Auf Highlights wie „Maskenball am Campingplatz“ müssen die Kirchdorfer auch 2022 verzichten. © Verein

Im Hinterkopf, so Maier, gibt es freilich schon Gedanken darüber, wie die Spielzeit 2023 laufen könnte. Wenn es die Pandemielage erlaubt, wird sich der Verein heuer im Herbst zusammensetzen und über ein neues Stück nachdenken. Mit den Proben könnte dann nach Neujahr 2023 schon begonnen werden, damit es im März endlich wieder mal heißen kann: Spot an, Licht aus! Welches Stück dann in Kirchdorf zu sehen sein könnte, steht aktuell aber noch nicht fest.

Eine weitere Unsicherheit: Viel Spielraum bei den Aufführungszeiten hat der Verein nicht, da sich die Verantwortlichen diesbezüglich mit dem Kirchdorfer Schuhbauer-Wirt absprechen müssen, und die Tenne grundsätzlich heiß begehrt ist für Konzerte und andere Veranstaltungen. „Die Kultur leidet halt schon sehr unter Corona“, betont Maier und hofft zugleich, dass es bald besser wird – und vor allem, dass die Zuschauer dem Kirchdorfer Theater treu bleiben, trotz langer Pause. Ihr Motto: „Dieses Jahr einfach mal abwarten und vor allem positiv denken!“

Neue Theaterfreunde sind beim Verein herzlich willkommen

Kraft gibt ihr eine ambitionierte Theater-Truppe, die immer für ein volles Haus gesorgt hat – beispielsweise mit Stücken wie „Maskenball am Campingplatz“, „A Kufern“ oder „Immer diese Schwiegermütter“. Beachtlich ist auf jeden Fall, dass dieser relativ junge Theater-Verein, Gründung 2004, mit viel Engagement und noch mehr künstlerischem Herzblut aus der Kirchdorfer Kultur-Landschaft nicht mehr wegzudenken ist – angesichts von sechs Aufführungen pro Saison, die an die 1000 Zuschauer in die Tenne locken.

Übrigens: Wer sich für das Theaterspielen interessiert, darf sich gerne an den Verein wenden. Auch passive Mitglieder sind jederzeit willkommen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.theater-kirchdorf.co. (Richard Lorenz)