Kirchdorfs Bürgermeister beklagt: „Personalfindung größte Herausforderung“

Von: Andreas Beschorner

Die alte Schulturnhalle muss noch eine Weile herhalten. Mit dem Neubau wird es noch dauern. © Beschorner

Gute Stimmung im Gemeinderat, Probleme bei der Personalfindung und die Hoffnung, dass in Sachen Sporthalle was voran geht: Das sind die Eckdaten aus der Gemeinde Kirchdorf.

Herr Gerlsbeck, mit welchem Wort würden Sie das Jahr 2022 als Bürgermeister charakterisieren?

Zurück zur Normalität nach Corona, die Abende und Wochenenden sind wieder gefüllt mit Aufgaben und Veranstaltungen.

Was waren die Herausforderungen im vergangenen Jahr?

Als eine der größten Herausforderungen im letzten Jahr empfand ich die Personalfindung für alle Bereiche der gemeindlichen Aufgabenerfüllung. Leider befürchte ich, dass uns diese Problematik noch einige Zeit begleiten wird.

Wie haben sich die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg auf die Arbeit in der Gemeinde und die Projekte ausgewirkt?

Die Corona-Pandemie stellte uns vor viele organisatorische und planerische Aufgaben, wobei ich betonen möchte, dass sowohl der Zusammenhalt und Austausch zwischen den Gemeinden, als auch die Unterstützung des Bundes und des Freistaats Bayern eine große Hilfe waren. Der Ukraine-Krieg ist eine völlig andere Herausforderung für uns als Gemeinde.

Die Energieverknappung und die daraus resultierende Wirkungen auf die Energiepreise, die Verteuerung von Rohstoffen, das Ansteigen der Inflation und die dadurch einhergehende Zinswende sind Ergebnisse, die wir akzeptieren und mit denen wir zurechtkommen müssen, da wir nur sehr wenig Einfluss darauf nehmen können.

Welche Ziele haben Sie erreicht? Und welche nicht?

Unsere gemeindlichen Feuerwehren wurden durch die Beschaffung von zwei neuen Fahrzeugen in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich gestärkt. Resultierend aus der Klausurarbeit im Jahre 2021 wurden im Jahr 2022 einige Baugebiete auf den Weg gebracht und zu der ersten Einbeziehungsatzung wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Mit unserem Kommunalunternehmen wollten wir im Jahr 2022 eine Photovoltaikanlage auf den Gebäuden der Kläranlage und des Bauhofs installieren. Leider gibt es dort Probleme mit der Statik, wir hoffen aber, dass sich das Projekt dieses Jahr verwirklichen lässt.

Wie sieht es mit einer neuen Sporthalle für Kirchdorf aus? Was tut sich da 2023?

Zur neuen Sporthalle in Kirchdorf ist die Sachlage leider noch unverändert. Um diese in einem größeren Umfang zu verwirklichen, muss die Gemeinde ein Nachbargrundstück erwerben. Mit dem Eigentümer befinden wir uns gerade in letzten Gesprächen. Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird dann das weitere Vorgehen durch den Gemeinderat beschlossen.

Wie war 2022 die Stimmung im Gemeinderat?

Sehr gut. Von meiner Seite möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken. Dass es in Einzelfällen immer wieder unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt, liegt in der Natur der Sache und daraus resultieren die besten Ergebnisse zum Wohle der Gemeinde und der Mitbürger.

Was haben Sie sich als Rathauschef für 2023 vorgenommen? Was steht auf der Agenda?

Was für 2023 auf der Agenda steht, wird in großen Teilen durch die Haushaltslage in unserer Kommune bestimmt und wird sich in den Haushaltsberatungen niederschlagen. Außerhalb des Haushalts wird uns das große Thema der Ganztagesbetreuung für die Grundschule beschäftigen. Die Gemeinde wird einen Ausschuss bilden, der sich dauerhaft mit diesem Thema und den ständig geänderten Voraussetzungen beschäftigt, um gute Lösungen für die Gemeinde und deren Bürger zu finden.

Die Energiewende im Landkreis soll beschleunigt werden. Was steht an? Provokativ gefragt: Wie viele Windräder darf und soll es in Ihrer Gemeinde geben?

Auf der Basis der beiden Studien des Landkreises für Photovoltaik und Windkraft wird sich der Gemeinderat mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen und hoffentlich richtige Entscheidungen im Einklang mit der Bevölkerung treffen. Dazu möchte ich aber auch anmerken, dass ein Großteil der Energiewende nicht ausschließlich die Stromerzeugung, sondern auch der Wärmeverbrauch ist, der überwiegend in privater Hand liegt.

2023 sind Landtagswahlen – immer ein guter Zeitpunkt, Wünsche zu äußern. Welche Wünsche und Forderungen haben Sie an die Staatsregierung?

Ich wünsche mir, dass die neue Staatsregierung, die dann hoffentlich die gleiche sein wird, wie die jetzige, mutig genug ist, die dritte Startbahn zu „beerdigen“.

Mit welchem Wort würden Sie am 31. Dezember 2023 das dann vergangene Jahr gerne charakterisieren?

Frieden für Europa und die Welt.

