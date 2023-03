Kirchdorfs Laienspieler lassen die Sau raus

Große Gesten, bestens besetzte Rollen: Der Theaterverein Kirchdorf bleibt dem Publikum mit seiner Inszenierung nichts schuldig. © rl

Wer ist Anita und was hat sie im Saustall verloren - und überhaupt, was ist eigentlich mit dem Hasen passiert? Diesen drängenden Fragen stellt sich gerade der Theaterverein Kirchdorf.

Kirchdorf - Der Andrang war am Mittwoch groß, der Saal fast bis auf den letzten Stuhl ausverkauft. Es hat sich nämlich herumgesprochen, dass der Kirchdorfer Theaterverein sprichwörtlich „die Sau rauslässt“. Und zwar mit einem Stück von Andreas Wening, das in bester Komödienstadl-Tradition Irrungen und Wirrungen bedient und mit Sprachwitz glänzt.

Aber es ist nicht nur das Stück selbst, das für Lacher sorgt, sondern vor allem das wunderbar ausgewählte Ensemble. Jede Rolle perfekt besetzt, nie überzogen oder affektiert im Spiel, sondern vielmehr warm und vor allem warmherzig.ie Handlung: Ein Schwein namens Anita sorgt für allerlei Spekulationen, während in Nebenschauplätzen ein Untoter und sogar ein Zombie-Hase auftauchen. Bei so viel Wort-Slapstick könnte man sich freilich leicht verhauen, aber das Kirchdorfer Theaterensemble steuert das Komödienschiff galant und vor allem charmant durch sämtliche Wellengänge. Es ist dieses genaue Hinschauen und das feine Rollenstudium, das überzeugt, immer ganz nah bei den Zuschauern. Und weil das so ist, kann es auch schon mal passieren, dass Requisiten ins Publikum fliegen, frei nach dem Motto von Georgine Widmann, die als Karin Heppner glänzte: „Mei, des sand halt scho de besten Plätz!“

Ebenso eine schauspielerische Wucht: Mirco Huber als Norbert Heppner und Reinhard Ziegeltrum als Erwin Heppner. Als die Laute und Schrille, der immer die Füße wehtun: Lotte Reischl als Heike Krell. Reischl muss eines attestiert werden, nämlich ein unglaublich großes Talent für die Bühne, weil sie stets stark präsent ist und ohne große Gesten die Rolle formidabel ausfüllt. Auch auf der Bühne, und ebenso wunderbar: Julia Fuchs, Andreas Steinberger, Rosa Kittl, Stefan Fischer, Stefan Lindermeyer und Josef Steinberger. Das Regie-Duo Bernhard Widmann und Helmut Bichlmeier kann stolz auf seine Arbeit sein und was auch der tosende Applaus beweisen dürfte: Kirchdorf liebt seinen Theaterverein.

Gut zu wissen

Am kommenden Freitag und Samstag wird das Theaterstück „Lass die Sau raus“ nochmal in der Tenne beim Schuhbauer aufgeführt. Restkarten gibt es noch bei Getränke Steinberger in Kirchdorf, Telefonnummer (0 81 66) 99 40 45.

Richard Lorenz