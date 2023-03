„Leider gibt es Menschen, denen Mahnmale des Friedens egal sind“ - Deutliche Worte beim Kriegerjahrtag

Mit Salutschüssen vor dem Kirchdorfer Rathaus ehrten die Böllerschützengruppe die Gefallenen der Kriege. © Lorenz

Empathische und nachdenkliche, aber auch deutliche Worte gab es jetzt beim Kriegerjahrtag in Kirchdorf. Und eine klare Botschaft in Richtung Putin.

Kirchdorf – „Die Weltgemeinschaft muss zusammenhalten“: Das betonte jetzt der Vorsitzende des Krieger-, Soldaten-, Reservisten- und Bürgervereins Kirchdorf an der Amper, Martin Ismaier. Der Frieden müsse aber auch vorgelebt werden, so Ismaier beim jüngsten Innehalten vor dem Kirchdorfer Kriegerdenkmal. Sein Vorschlag: „Fangen wir doch bei uns, im Kleinen an – in der Familie, bei Freunden, bei Nachbarn und bei neuen Bürgern der Gemeinde.“ Kürzlich beging der Verein höchst feierlich seinen 152. Kriegerjahrtag – mit Böllerschüssen, einer Kranzniederlegung und der traditionellen Suppe beim Schuhbauer-Wirt.

Zutiefst empathische und nachdenkliche Töne

Samstag, Punkt 9.30 Uhr in Kirchdorf: Die Böllerschützengruppe des Vereins stellte sich vor dem Rathaus auf und ehrte die Gefallen der Kriege mit Salutschüssen. Wer die Prozedur kannte, hielt sich freilich vorsorglich die Ohren zu, denn die Schüsse dürften vermutlich jeden Kirchdorfer aufgeweckt haben, der zu dieser Zeit noch in den Federn lag. Am Kriegerdenkmal selbst zitierte Ismaier einführend Albert Schweitzer, der einst gesagt hatte: „Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens“ – und hier wurde schon deutlich, dass Ismaier zutiefst empathische und nachdenkliche Töne anschlagen wird.

Innehalten vor dem Kriegerdenkmal: Viele Bürger nahmen am Kriegerjahrtag teil, den Pastoralreferent Beat Bühler gestaltet hatte. © Lorenz

„Leider gibt es Menschen, denen diese Mahnmale des Friedens egal sind – denen es nicht bewusst ist, dass sich hinter jedem Grab auch unermessliches Leid der Angehörigen verbirgt und dass Ehemänner, Söhne, Brüder, Enkel und Neffen nie wieder zu ihnen zurückkehren werden“, sagte der Vorsitzende und sorgte damit für Gänsehaut-Stimmung.

Aber er fand auch deutliche Worte in Richtung Putin: „Es ist unfassbar, dass ein Mensch mit Großmachtfantasien einem Land die Existenzberechtigung verweigert, der Welt offen mit dem Einsatz von Atomwaffen droht und die eigene Bevölkerung mit Propaganda desinformiert.“ Die Herausforderungen seien laut Ismaier gewaltig: „Weltweit sind in den letzten 20 Jahren insgesamt 30 Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflüchtet oder sind vertrieben worden. Dabei strebt ein jeder Mensch nach einem friedlichen und sicheren Zuhause mit ausreichend Essen und ein bisschen Glück für sich und seine Angehörigen.“ Ismaiers Abschlussworte vor der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Uwe Gerlsbeck berührten zutiefst: „Üben wir uns doch in Achtung und Toleranz gegenüber unseren Mitmenschen – unabhängig von welcher Herkunft oder persönlicher Weltanschauung. Das wollen wir für uns im Herzen bewahren.“

„Wurden gern mal mit freundlichem Desinteresse abgestraft“

„Die Krieger-, Soldaten- und Reservistenvereine haben sich immer schon für den Frieden eingesetzt – auch lange vor der sogenannten Zeitenwende.“ Daran erinnerte der Vorsitzende vom Kreis-Krieger- und Soldatenverband (KKSV), Otto Radlmeier, nach einer berührenden Messe. Was er aber auch beim Schuhbauer-Wirt anmerkte: „Wir wurden gern mal mit freundlichem Desinteresse abgestraft – das Thema Krieg war halt weit weg.“ Deutschland brauche laut Radlmeier aber eine wehrhafte Demokratie, nötiger denn je, und dafür eben auch eine gut ausgestattete und einsatzfähige Bundeswehr. „Aus Worten müssen jetzt zügig Taten werden“, so Radlmeier, der sich deutlich für ein Dienstpflichtjahr aussprach und auch dafür, dass der KKSV diesbezüglich mitdiskutieren müsse. Sein Motto sein nämlich jenes: „Si vis pacem para bellum – Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor.“

Mit dem Goldenen Verdienstkreuz des Verbands wurde Robert Kraft (M.) von (v. l.) Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, Otto Radlmeier vom Kreiskriegerverband, Kirchdorfs Vorsitzendem Martin Ismaier und Sebastian Rieger vom Kreiskriegerverband geehrt. © Lorenz

Nach einem kurzen Tätigkeitsbereich kam es dann auch noch zu den Ehrungen: Die höchste Auszeichnung vom KKSV bekam Robert Kraft verliehen, nämlich das Goldene Verdienstkreuz des Verbands. In Abwesenheit geehrt wurde zudem Franz Fischer: Er bekam die Goldene Reservistennadel.

Richard Lorenz

