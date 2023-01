Lob für Schulwegsicherheit, Kritik an Kita-Gebührenerhöhung in Kirchdorf

Recht unterschiedliche Themen, die ebenso unterschiedliche Emotionen hervorriefen, wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kirchdorf besprochen. © Pascale Fuchs

Mit sehr unterschiedlichen Themen hatte sich der Gemeinderat Kirchdorf jüngst zu beschäftigen. Themen, für die es Lob und Kritik gab.

Kirchdorf – Eine Erhöhung der Gebühren für die Kindertageseinrichtungen, ein fehlender Haushalt und ein Helfenbrunner Baum, der nun schon zum zweiten Mal umgefahren wurde: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kirchdorf hätten die Themen wahrlich nicht unterschiedlicher sein können. Lob von Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) gab es im neuen Jahr auch gleich mal – und zwar für seine Gemeinderäte, die den Rathausplatz für die Schulkinder sicherer gemacht haben.

Kita-Gebühren steigen um fast fünf Prozent

In einer Sitzung im Jahr 2015 hatte der Kirchdorfer Gemeinderat einst beschlossen, die Gebühren für die Kinderbetreuung auf der Grundlage der jeweiligen Erhöhung des Basiswerts anzupassen – und dieser neue Basiswert lag nun endlich vor. Heißt im Klartext: Die Gebühren für die Kirchdorfer Kindertageseinrichtungen steigen um 4,71 Prozent. In Zahlen ausgedrückt: Kostete die Kita bisher 220,37 Euro in der Maximalbuchung, müssen demnächst die Eltern 230,74 Euro berappen.

Bei der Krippe steigen die Kosten für die Maximalbuchung von 454,20 auf 475,59 Euro. Hier hakte Martin Heyne (Grüne) allerdings ein – und zwar mit einem Antrag zur Erlassung der Gebühren-Erhöhung bei Krippenkindern. „Die Erhöhung könnte für einige Eltern problematisch sein, das geht ja schon in den 500-Euro-Bereich“, so Heyne. Sehr begeistert war Gerslbeck davon allerdings nicht, wenngleich er die Sachlage unter Umständen noch einmal bei den Haushaltsberatungen diskutieren wolle. Sein Vorschlag diesbezüglich: „Wir stimmen jetzt ab und wenn das die Mehrheit findet, ist es halt so.“ Das Abstimmungsergebnis: Neun Räte stimmten für eine Erhöhung von Kita und Krippengebühren, fünf Räte hätten gerne die Krippenkinder davon ausgeklammert.

„Wir leben in einer haushaltsfreien Zeit“

Weil der Kirchdorfer Haushalt noch nicht verabschiedet wurde, hatte Heyne dann auch ein Problem mit dem Kauf von drei Gruppenküchen für den Kindergarten. Kostenpunkt: rund 25 000 Euro. „Wir leben in einer haushaltsfreien Zeit, eigentlich dürften wir das jetzt nicht beschließen“, mahnte Heyne. Gerlsbeck konnte beruhigen: „Die Kosten sind noch im alten Haushalt eingestellt.“ Allerdings wolle er den Einwand des Grünen gern bei der Rechtsaufsicht prüfen lassen.

Ein dickes Lob gab es hingegen von Gerlsbeck für jene Räte, die sich für mehr Sicherheit für die Schüler auf dem Schulweg stark gemacht hatten – nämlich Regina Elzenbeck (CSU/FW), Albert Steinberger (CSU/FW) und Andreas Schmitz (FWG). Aufgrund von etwa einer Einbahnstraße und Pollern auf dem Rathausplatz sei der Unterschied zu vorher laut Gerlsbeck ein gewaltiger – vor allem in puncto Elterntaxis-Schwemme. „Jetzt sind die Eltern abgeschreckt, der Druck über die Kinder hat funktioniert“, erklärte Schmitz. Auch das eingeführte Stempel-System sei laut Schmitz eine „Erfolgsgeschichte“ – jedes Kind, das zu Fuß geht oder mit dem Bus fährt, bekommt in der Schule nämlich jetzt einen Stempel, Elterntaxi-Kinder schauen diesbezüglich in die Röhre. Was Schmitz allerdings auch auf den Nägeln brannte: „Wir müssen als Gemeinderäte schon selbst Vorbild sein und nicht dann eine Abkürzung über den Rathausplatz fahren!“

Apropos Fahren: In Helfenbrunn wurde innerhalb relativ kurzer Zeit nun schon zum zweiten Mal ein Baum an einer Verkehrsinsel umgefahren, was für alle Gemeinderäte vor allem eines sei – nämlich nicht nachvollziehbar. Elisabeth Hörand (CSU/FW) war sogar die Strecke mehrmals und mit verschiedenen Geschwindigkeiten abgefahren, allerdings konnte sie sich danach den Unfallhergang auch nicht erklären. „Jetzt wurde der schon zweimal um’gmaht, was sollen wir tun?“, fragte Gerlsbeck. Weder ein Schild sorgte für Begeisterung, noch der augenzwinkernde Vorschlag von Anton Pittner (CSU/FW), dort einen Findling zu platzieren, konnte überzeugen. Was also tun an der Stelle? „Jetzt pflanzen wir halt wieder einen und wenn der umgefahren wird, dann überlegen wir uns was“, schlug Hörand abschließend vor. Auch die anderen Räte hatten diesbezüglich keine bessere Lösung zur Hand.

Richard Lorenz

