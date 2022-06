Mehr Gerechtigkeit für Vereinszuschüsse in Kirchdorf - Diskussion auf Oktober vertagt

Wer bekommt wieviel? Vereinsförderrichtlinien standen in Kirchdorf erneut auf der Tagesordnung. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vereinsförderrichtlinien beschäftigten den Gemeinderat in Kirchdorf erneut. Und erneut gab‘s keine Einigung - sondern eine Vertagung bis zum Oktober.

Kirchdorf – Schon längere Zeit wollen die Kirchdorfer Grünen eines: Eine Vereinsförderrichtlinie, um festlegen zu können, wie viel jeder Verein wann bekommt. In der Vergangenheit waren Vereine mit Zuschuss-Wünschen immer in einer Einzelfall-Abwägung unterstützt worden – oder eben nicht. Während die Grünen allerdings das Thema groß im Gremium diskutieren und klären wollen, möchte Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) die Vereinsförderungen zum Klausur-Thema machen.

„Wir brauchen eine Vereinsförderrichtlinie!“ Dieser Satz fiel in den vergangenen Sitzungen sehr häufig von Martin Heyne (Grüne) – immer dann, wenn ein Verein finanzielle Unterstützung bei der Gemeinde forderte.

Sportclub genießt Sonderstellung

Bestes Beispiel vom vergangenen Dezember: Zwei Vereine hatten um eine Finanzspritze gebeten, nämlich der Theater-Verein Kirchdorf und die Nörtinger Schützen. Während sich der Theater-Verein auf Corona-Einbußen berufen hatte, hatten die Schützen auf das Förderverhalten der Gemeinde bezüglich des SC Kirchdorfs verwiesen. Hintergrund: Die Gemeinde fördert den Sportclub jährlich, indem sie die Hallengebühren übernimmt – unter anderem weil eben Kirchdorf über keine eigene Mehrzweckhalle verfüge.

„Urvertrauen“ nicht beschädigen

Die Begründung, weshalb der SC Kirchdorf regelmäßig gefördert werde, erklärte damals Elisabeth Hörand (CSU) auch so: „Der Sportclub fängt die meisten auf!“ – weshalb für sie das „Urvertrauen“ des Vereins gegenüber der Gemeinde nicht beschädigt werden dürfte. Uwe Gerlsbeck im Dezember während der Sitzung: „Ich war immer der Meinung, dass einer dem anderen was vergönnt!“

Auch zum Jahresende 2021 hatte Heyne deutlich auf die Notwendigkeit einer Vereinsförderrichtlinie hingewiesen, eben um solche Anträge fair behandeln zu können. Gerlsbecks Antwort damals: „Dann gibt es halt eine Vereinsrichtlinie und nix mehr darüber hinaus. Das muss jedem klar sein!“

Keine Debatte in öffentlicher Sitzung

Seit Dezember fragte Heyne mehrmals nach, wie es nun mit der Vereinsförderrichtlinie ausschaut – bei der jüngsten Sitzung wurde das Thema nun endlich auf dem Tisch gelegt, allerdings nicht so, wie sich das die Grünen wohl vorgestellt hatten. Denn statt einer Diskussion und Klärung im Gremium möchte Gerlsbeck das Thema bei der Klausur im Oktober behandeln.

„Kampfabstimmung“ beendet Diskussion

Diskutiert wurde dennoch, und zwar darüber, ob das Abstecken von Eckpunkten einer möglichen Satzung nicht doch in eine Gemeinderatsitzung gehört. Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung, also einer „Kampfabstimmung“, wie es Haider ausdrückte, beendete Stefan Springer (FWG) jedoch die Diskussion. Ergebnis: Nur die zwei anwesenden Grünen waren dagegen, dass die Vereinsförderrichtlinie bei der kommenden Klausur-Tagung besprochen wird – für sie gehört das in eine Gemeinderatsitzung.

