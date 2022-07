Schulweg Kirchdorf wird sicherer - Elterntaxis sollen es schwerer haben

Gefahrlos in die Schule - Veränderungen auf dem Rathausplatz

Der Rathausplatz in Kirchdorf, an dem auch die örtliche Grundschule liegt, soll für Kinder sicherer werden. Elterntaxis will man es so schwer wie möglich machen.

Kirchdorf - Über einen Schulweg-Pass, Poller und einen dezentralen Abgabe- und Abholplatz soll, wie es Albert Steinberger (CSU/FW) formulierte, „Druck über die Kinder auf die Eltern“ ausgeübt werden, um es vor allem „Elterntaxis“ so schwer wie nur möglich zu machen. Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung am Dienstag hat nun Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) nochmal nachgeschärft, da er im Juni wegen Krankheit ausgefallen war.

Was laut der Beschlussvorlage für die Verwaltung nicht ausreichen würde: feste Poller, die aktuell durch „rote Hütchen“ simuliert werden. Was sich nämlich Gerlsbeck schon seit längerer Zeit wünscht: „Eine optische Trennung zwischen Geh- und Fahrbereich.“ Möglich sei das beispielsweise durch verschiedene Pflasterstrukturen, wie Gerlsbeck erklärte.

Was ihn auch schon seit geraumer Zeit stört: der Imbisswagen, der jeden Dienstag seine Leckereien auf dem Rathaus-Platz verkauft und damit den sicheren Schulweg mehr oder weniger blockiert. Im Zuge der Umgestaltung sollen deshalb drei Längsparkplätze entstehen, die von Gemeinde-Mitarbeitern genutzt werden können – und dienstags vom Food-Truck. „Wenn wir es schon machen, dann gescheit und dann natürlich auch barrierefrei für den Bus-Zugang“, so der Bürgermeister.

Das Hochziehen des Pflasters an einer Stelle, damit dort der Bus andocken kann und so zum Beispiel Rollstuhlfahrer einfahren können, hätte aber auch noch einen anderen Vorteil, nämlich endlich einen festen Platz für den Bus. Hier hakte allerdings Andreas Schmitz (FWG) ein, dem die Idee des erhöhten Pflasters nicht unbedingt gefiel. Grund: einmal im Jahr findet auf dem Rathausplatz auch das Dorffest statt und dabei könnte dann ein Feiernder über diese Erhöhung stolpern, wie Schmitz ausführte.

Was laut Gerlsbeck bis zum Schulanfang nach den Sommerferien fertig sein werde: die geplante Einbahnstraßen-Regelung, um wildes Rangieren zu vermeiden, die drei Längsparkplätze und möglicherweise das Aufstellen von Pollern, bei denen es jedoch aktuell Lieferschwierigkeiten gäbe. Alles Weitere soll im weiteren Verlauf zügig geplant und eine Kostenschätzung eingeholt werden. Da es nur eine lose Ergänzung zum Beschluss der Juni-Sitzung war, entfiel die Abstimmung.

Richard Lorenz