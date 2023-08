Bei tragischem Unfall gestorben: Abschied vom 20-jährigen Felix

Teilen

Verunglückt: Felix Mettenleiter ist mit nur 20 Jahren gestorben. © Conrad

Er wurde durch einen tragischen Unfall viel zu früh aus dem Leben gerissen. Die Trauer um den 20-jährigen Felix Mettenleiter aus Kirchdorf ist groß.

Kirchdorf – In der Pfarrkirche St. Martin in Kirchdorf/Amper war kein Platz mehr frei, und die Bänke, die vor dem Gotteshaus aufgebaut waren, besetzt. Viele Besucher standen, um von einem liebenswerten, engagierten jungen Menschen Abschied zu nehmen: Felix Mettenleiter, der nach einem tragischen Motorradunfall am Schönthaler Berg am Sonntag, 16. Juli, ums Leben kam. Er wurde nur 20 Jahre alt.

Familie, Freunde, Ministranten und Landjugend nimmt Abschied von Felix Mettenleiter

Die Ministranten, Georg Wendl von der Kirchenverwaltung, der ehemalige Oberministrant Lukas Wiederspick und auch die Katholische Landjugend, vertreten durch Andreas Kleidorfer, formulierten es alle gleich: Der Felix war einfach etwas Besonderes.

Seit seiner Erstkommunion 2011 hat sich Felix Mettenleiter als Ministrant engagiert. Bei der Landjugend hatte er sich eingebracht, war zuletzt als Schatzmeister aktiv und auch Träger der Vereinsfahne, die nun zum letzten Abschied über sein Grab gesenkt wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Trotz seines jugendlichen Alters hat er mit unglaublichem Engagement viel Zeit für andere geopfert, er hat sich vorbildlich im Ehrenamt engagiert. „Er hat es gelebt“, sagte die BLSV-Kreisvorsitzende Margit Conrad, denn auch in dieser Organisation war Felix als Sprecher der Bayerischen Jugend im Landkreis Freising aktiv. Und für all diese ehrenamtlichen Aufgaben fand er Zeit, obwohl er als Landschaftsgärtner sehr eingespannt gewesen war.

20-Jähriger engagierte sich bei der Bayerischen Jugend, Landjugend und als Ministrant

„Was er erledigt hat, dafür bräuchte man heute drei Leute“, sagte Pfarrer Hermann Schlicker, der mit Pater Abraham das Requiem gestaltete.

Mit ihm gab es immer etwas zum Lachen.

Wie beliebt Felix war, das zeigten die emotionalen Regungen. Er verstand es, trotz seines jugendlichen Alters auch die Jüngeren im Zaum zu halten. Freilich, so sagte Lukas Wiederspick, habe es immer mal wieder Lärm gegeben, aber Felix habe das Ganze im Griff gehabt. „Er hat einmal gepfiffen, und schon war da Ruhe.“ Und er erzählt von den lustigen Ausflügen mit den Ministranten, bei denen es – gerade wegen Felix – immer etwas zum Lachen gegeben habe. Wiederspick erinnert sich daran, dass die Betten und auch die Bettdecken für den hochgewachsenen Kerl viel zu kurz gewesen seien. Felix hat es mit Humor genommen, er hatte viel Humor – alle werden ihn vermissen. (Margit Conrad)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.