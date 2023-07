Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer (64) nach Sturz bei Kirchdorf schwerst verletzt

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Ein Motorradfahrer i64) ist nach einem Sturz in der Nähe von Kirchdorf schwerst verletzt worden (Symbolbild). © IMAGO / McPHOTO

Schwerste innere Verletzungen zog sich ein 64-Jähriger zu, der auf der FS 9 aus bislang unbekanntem Grund mit seinem Motorrad stürzte.

Kirchdorf - Noch wird ermittelt, warum am Samstag ein 64-Jähriger auf der FS 9 mit seinem Motorrad stürzte. Der Mann war laut Polizei am Abend gegen 21.30 Uhr mit seiner Maschine auf der Kreisstraße von Haindlfing in Richtung Palzing unterwegs. „In der lang gezogenen Rechtskurve vor der Amperbrücke stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und zog sich bei dem Sturz schwerste innere Verletzungen zu“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 64-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Unbeteiligte Zeugen berichteten, dass der Krad-Fahrer weder zu schnell unterwegs war, noch ein Tier die Fahrbahn überquert habe. Am Motorrad entstand Totalschaden: rund 15 000 Euro.