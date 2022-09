Neues Fahrzeug für die FFW Nörting: Krisen machen gute Ausrüstung der Feuerwehren unabdingbar

Das Innenleben des neuen Feuerwehrfahrzeugs interessierte die zahlreichen Gäste brennend. © Lorenz

In Krisenzeiten wird es ganz deutlich: Die Feuerwehren müssen bestens ausgerüstet sein, um optimal helfen zu können. Nörting hat jetzt ein neues Fahrzeug bekommen.

Nörting – Der Kirchdorfer Bürgermeister Uwe Gerlsbeck ist sicher: „Ortsteilfeuerwehren müssen leistungsstark bleiben.“ Um diese Leistungsstärke auch weiterhin zu gewährleisten, hat Kirchdorf für die Nörtinger Floriansjünger ein Fahrzeug finanziert – und zwar ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) mit allem Drum und Dran. Am vergangenen Sonntag wurde das neue Feuerwehrauto nun geweiht.

„Wenn man sich das alte Fahrzeug anschaut und jetzt das neue – das ist schon ein gewaltiger Unterschied“, so Gerlsbeck nach der feierlichen Fahrzeug-Segnung durch Pater Abraham. Der 30 Jahre alte Feuerwehr-Mercedes darf jetzt endlich in Rente gehen, denn sein Nachfolger steht schon seit August in der Nörtinger Halle zum Einsatz bereit. Anschaffungen für die Feuerwehr seien zwar eine kommunale Pflichtaufgabe, wie der Bürgermeister erklärte, allerdings gelte hier für Kirchdorf eines: „Wenn wir uns ein bisserl mehr leisten können, dann tun wir das auch!“ Weil das Geld aber aktuell aufgrund diverser Krisen nicht mehr ganz so locker sitzt, hätten die Floriansjünger mit ihrem Begehren nach einem neuen Auto im Jahr 2019 noch ein „sehr gutes Zeitfenster“ erwischt.

Gerade die Ortsteilfeuerwehren seien laut Gerlsbeck ein fundamentaler Bestandteil der Notfall-Sicherung, die eben auch gut ausgerüstet werden muss, beispielsweise für Hochwasserereignisse. „Wir wissen, was wir an euch haben“, so das Lob vom Bürgermeister. Sehr erleichtert, dass das Fahrzeug für die Nörtinger Wehr noch angeschafft werden konnte, war auch Kreisbrandrat Manfred Danner. „Solche Fahrzeuge sind für uns optimal, da die Beladung gewechselt werden kann“, so Danner, der an die Notwendigkeit von gut ausgestatteten Feuerwehrwehren bei zunehmenden Naturereignissen erinnerte.

Dank an Rudi Firlus

Aufgekeimt sei der Wunsch nach einem neuen leistungsstarken Fahrzeug 2019, wie sich der erste Kommandant der FFW Nörting, Florian Bichlmeier, erinnerte. Damals sei die Wehr aus Haag bei ihnen mit einem neuen Fahrzeug vorstellig geworden, bei dem sich Bichlmeier vor allem eines gedacht hatte: „Was für ein Riesen-Karrn – das wäre auch was für uns!“ Nach Ausschreibungen und Gesprächen mit der Gemeinde ging der Auftrag zur Neubeschaffung nach Görlitz – wohin dann auch mit einer Delegation gereist wurde, um vor Ort sämtliche Wünsche zur Innenausstattung abzusprechen.

Im Augst war es dann soweit gewesen – nach 20 Stunden Heimfahrt kam der TSF-L endlich in Nörting an. Besonderen Dank sprach Bichlmaier, wie auch Gerlsbeck, hier vor allem dem ehemaligen Kommandanten Rudi Firlus aus, der die Causa Feuerwehrfahrzeug ins Rollen gebracht hatte. Nach dem Mittagessen im Festzelt konnten dann die zahlreichen Besucher das neue Feuerwehrauto ganz genau unter die Lupe nehmen.

Die groben Daten: Es verfügt über 210 Pferdestärken, Allrad und Platz für sechs Floriansjünger. Ausgestattet ist das TSF-L unter anderem mit einem 600-Liter-Wassertank, einem Notstrom-Aggregat, über tausend Meter Schläuche und einem Callies-Hochdrucklöschgerät, das sich die Floriansjünger aus eigener Tasche angeschafft haben. Zur Feier des Tages rückten am Nachmittag dann auch noch die Kammeraden aus Allershausen an – und zwar mit ihrer Drehleiter, die zu einem Besucher-Magnet wurde. Nur Gerlsbeck wollte nicht hoch hinaus: „Nein, ein Bürgermeister muss nicht alles mitmachen!“

Richard Lorenz

