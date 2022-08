Pferdesegnung in Geierlambach: Für ein Jahr voller Gesundheit und Freude

Alle Größen, Farben und Rassen standen am Montagvormittag friedlich nebeneinander, um auf dem Reiterhof Kronawitter auf die traditionelle Segnung zu warten. © Pascale Fuchs

Seit mehr als 20 Jahren gehört die Pferdesegnung auf dem Reiterhof Kronawitter zur Tradition des Reit- und Fahrvereins Ampertal. Nach einer Zwangspause fand sie heuer wieder statt.

Geierlambach – Bei angenehmem Wetter und bester Laune versammelte man sich an Mariä-Himmelfahrt auf dem Reiterhof der Familie Kronawitter. Organisiert hatte den traditionellen Tag wie gewohnt der Reit- und Fahrverein Ampertal – und das bereits zum 21. Mal.

„Wir sind gespannt, wie viele Pferde und Kutschen dieses Jahr nach der Corona-Pause dabei sind“, war Romina Kronawitter vor Beginn der Messe wieder neugierig auf die Zahl der Teilnehmer. Bevor es den Segen gab, bot sich auf dem Reitplatz des Hofes ein eindrucksvolles Bild: Zahlreiche Pferde und Ponys wärmten sich hier auf und drehten ihre Runden.

Reiter hatten ihre Tiere wunderschön herausgeputzt

Die Reiter hatten ihre Tiere herausgeputzt, Kinder-Pony Nandoo wurde von seinen Nachwuchsreitern sogar festlich bemalt. Auch Reiterhof-Chef Alfred Kronawitter nahm mit seiner Western-Stute an der Vorbereitung auf die Segnung teil.

Bevor man sich an der Marienkapelle versammelte, drehten alle teilnehmenden Pferde und Kutschen eine kleine Runde über das schöne Gelände rund um den Kronawitter-Hof. Auch Reiter und Kutschen aus weiter entfernten Orten nahmen an dem feierlichen Tag teil, so beispielsweise der Haflingerhof Günthner aus Eichstätt. „Wir kommen eigentlich immer her, wenn es in Geierlambach etwas zu feiern gibt“, berichtete die Gruppe bestens gelaunt.

An der Kapelle bewiesen die Pferde – mehr als 50 waren inzwischen angekommen – ihre Geduld: Brav stellten sie sich auf, um auf den Segen zu warten, den sie von Pfarrer Hermann Schlicker bekamen. „Als ich das erste Mal von der Pferdesegnung an Mariä-Himmelfahrt gehört habe, habe ich den Zusammenhang nicht so ganz verstanden“, gestand der Pfarrer. An diesem Kirchentag feiert man nämlich eigentlich „das Leibliche“. Erst beim Anblick der Pferde habe Schlicker diesen Tag für die Segnung als absolut passend empfunden: „Eure Pferde sind allesamt Prachtexemplare, die Körper strahlen pure Ästhetik aus.“

Pfarrer Schlicker erteilte den kirchlichen Segen

Bei der Segnung bewiesen die Pferde starke Nerven und schreckten nicht vor dem Weihwasserregen zurück. „Auch eure Pferde spüren Angst, Trauer und Schmerz und brauchen Zuneigung und Liebe zum Leben“, richtete der Geistliche weiter das Wort an die Reiter. „Ich wünsche euch ein Jahr voller Gesundheit und Freude.“

Nachdem der offizielle Teil des Tages beendet war, versammelte man sich in der Reithalle. Dort warteten Bierbänke und jede Menge kalte Getränke auf die Gäste, eine Hüpfburg und Ponyreiten auf die Jüngsten. Mit Kaffee und Kuchen ließ man den Tag schließlich gemeinsam ausklingen, um am Ende sagen zu können: Es war wieder ein toller Erfolg, wie Romina Kronawitter unterstrich. Der Reit- und Fahrverein Ampertal freue sich schon jetzt darauf, die Tradition im nächsten Jahr fortzuführen. Dann zum 22. Mal.

Pascale Fuchs

