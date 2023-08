Pferdesegnung in Geierlambach lockt viele Gäste an

Strahlender Sonnenschein begleitete die Pferdesegnung des Reit- und Fahrvereins Ampertal. © Fuchs

Seit mehr als einem viertel Jahrhundert gehört die Pferdesegnung auf dem Reiterhof Kronawitter zur Tradition des Reit- und Fahrvereins Ampertal. Zum 26. Mal jährte sich das Ereignis vor Kurzem.

Geierlambach – Ein buntes Getummel aus Pferden, die ihr Zuhause auf dem Reiterhof Kronawitter haben, diversen Reitern, die mit ihren treuen Vierbeiner extra zur Segnung zu Gast waren, sowie Pferdeliebhabern fand man auf dem idyllischen Reiterhof im Ampertal. Manche Reiter legten stolze Strecken zurück, um an der Pferdesegnung teilzunehmen: So finden sich seit vielen Jahren etwa Höfe aus dem Landkreis Eichstätt als Stammgäste in Geierlambach ein. „Ein besonders schönes Bild waren die Ponys und ihre Reiter der Haflingerfreunde aus Eichstätt, die in großer Zahl angereist waren“, freute sich Romina Kronawitter. Auch aus Attenkirchen, Zolling und den umliegenden Dörfern nimmt man den Weg für das beliebte Reiter-Event gerne auf sich.

Den Segen bekamen Ross und Reiter von Pfarrer Hermann Schlicker. © Kronawitter

Der Start der gemeinsamen Reitertradition war wie in jedem Jahr auf dem Reitplatz des Hofs: Hier versammelte man sich, bevor es ins Gelände ging. Eine kleine Runde rund um den Hof, etwa 20 Minuten zu Pferd, drehten die Reiter in großer Gruppe. Mit über 50 Pferden kam dazu auch in diesem Jahr wieder eine stattliche Truppe zusammen. Anschließend fanden sich rund 75 prachtvoll geschmückte Pferde samt Reiter und drei Kutschen vor der Marienkapelle, die inmitten des Hofgeländes liegt, ein. Hier erteilte Pfarrer Hermann Schlicker seinen Segen, damit die Tiere lange gesund leben und ihren Besitzern viel Freude bereiten.

Auch in diesem Jahr bewiesen die Pferde, die bei den hochsommerlichen Temperaturen teilweise ins Schwitzen kamen, starke Nerven: Furchtlos nahmen sie den Segen mitsamt Weihwasserregen entgegen.

Für die Kleinen Gäste ließ man den Tag mit Ponyreiten und Spielen ausklingen, für die Reiter gab es Stärkungen in der Reithalle, bevor man den Heimweg antrat.



Pascale Fuchs

