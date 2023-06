Feuerwehr Kirchdorf ist seit 150 Jahren eine engagierte und leistungsfähige Truppe

Jubiläum wird gefeiert

Ein großes Jubiläum steht den Kirchdorfer Floriansjüngern dieses Wochenende ins Haus: Die Feuerwehr feiert – mit zwei Jahren Corona-bedingter Verspätung – 150-jähriges Bestehen.

Kirchdorf – „Unsere Gründungsväter haben sich vor 150 Jahren zusammengeschlossen, um ihren Mitmenschen bei Not zu jeder Tages- und Nachtzeit mit sehr einfachen Mitteln zu helfen“, schreibt Kommandant Tobias Kiel in der Festschrift. Und dieses unermüdliche Engagement wurde bis heute bewahrt. Mehr noch: Eine gute Ausbildung, zielgerichtete Investitionen in die Ausstattung, eine große Einsatzbereitschaft der 47 Aktiven, Nachwuchsförderung und vieles mehr haben dazu geführt, dass die FFW Kirchdorf eine leistungsfähige Truppe ist, die die Sicherheit für die Gemeinde gewährleistet. Unterstützt werden sie dabei von den Ortsehren in Nörting und Wippenhausen.

Das Hauptaugenmerk galt viele Jahre lang dem Brandschutz. Im Laufe der Jahre ist die technische Hilfeleistung hinzugekommen, und seit 2019 gibt es sogar eine First-Responder-Gruppe, die die Zeit überbrückt, bis die notfallmedizinische Versorgung durch den Rettungsdienst übernommen werden kann.

Die erste Pumpspritze gab’s 1873

Gegründet wurde die Feuerwehr Kirchdorf – wie viele andere Wehren auch – im Jahr 1871 im Gerätehaus „altes Schulhaus“. „Anstoß dafür war sicherlich ein königlich-bayerisches Feuerwehrgesetz, das alle Gemeinden und größeren Orte im Königreich Bayern verpflichtete, für einen geregelten Feuerschutz zu sorgen“, heißt es in der Festschrift. Die Weihe der ersten Fahne fand zwei Jahre später statt, und auch die erste Pumpspritze wurde 1873 angeschafft. Die erste Motorspritze wurde im Jahr 1933 eingesetzt. Anlässlich des 80-jährigen Stiftungsfest wurde im Jahr 1953 ein Tragkraftspritzenanhänger angeschafft. 1969 erfolgte der Umzug ins Gerätehaus am Kindergarten, zudem bekam die Wehr ihr erstes motorisierte Feuerwehrfahrzeug (MZF Ford Transit). Ein neues Feuerwehrfahrzeug (LF 8) gab’s im Jahr 1981, 2010 wurde das aktuelle Löschfahrzeug (LF 43/I) offiziell eingeweiht.

Jugendgruppe wurde 1994 gegründet

Jugendarbeit wird bei der Feuerwehr Kirchdorf ebenfalls groß geschrieben, und das seit 1994, als die Jugendfeuerwehr Kirchdorf gegründet wurde. Zehn Jahre später fand auch der Jugendleistungsmarsch in Kirchdorf statt. 43 Jugendgruppen nahmen an diesem Wettbewerb teil. Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr sechs Mitglieder.

Neben wichtigen Daten und Fakten wird in der Chronik auch an einschneidende Einsätze erinnert – etwa an den Großbrand am 5. Mai 1901, als das westliche Kirchdorf fast komplett niederbrannte und viele Häuser sowie der Kirchturm samt Glocken und Dachstuhl ein Raub der Flammen wurden. Viele Bürger erinnern sich noch an das heftige Hochwasser in Hirschbach 1985 und an das Jahrhunderthochwasser 2013, wo Feuerwehr und Bürger alles gaben, um etwa Schnotting mit 15 000 Sandsäcken vor den Fluten zu retten.

Viel Arbeit haben die Feuerwehrler in ihr Gerätehaus gesteckt: So wurde 1988 das alte Tankstellengebäude in rund 530 freiwilligen Arbeitsstunden renoviert, um eine provisorische Übergangslösung bis zum geplanten Neubau zu schaffen. Doch der Neubau verzögerte sich – 1992 standen weitere Umbau- und Renovierungsarbeiten an dem alten Gebäude an, die schließlich 1993 starteten – ebenfalls in Eigenregie. Am 3. April 1995 wurde das generalsanierte Gebäude mit einem großen Fest eröffnet. In den Folgejahren kamen eine Fahrzeughalle für zwei Einsatzfahrzeuge, ein Lager und ein Schulungsraum, Sanitärräume und ein Büro dazu – wieder in Eigenleistung errichtet. Die letzten Renovierungs- und Umbaumaßnahmen erfolgten im Jahr 2016.

Festsonntag mit vielen Vereinen

An diesem Sonntag wird bei der Feuerwehr Kirchdorf der 150. Geburtstag gefeiert. Nach dem Weckruf um 6 Uhr folgt um 8 Uhr der Empfang der Vereine beim Burgerwirt in Helfenbrunn. Um 9.45 Uhr ist Aufstellung zum Kirchenzug, um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst, anschließend ist Festzug durch Helfenbrunn. gegen 13 Uhr gibt’s Mittagstisch in der Festhalle, um 14.30 Uhr ist Einmarsch der Fahnenabordnungen.

