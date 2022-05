„Solides Ergebnis“: Kirchdorf bleibt weiterhin schuldenfrei

Geldsorgen hat die Gemeinde Kirchdorf keine. © stock&people / IMAGO

Positive Nachrichten gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Kirchdorf ist seit 2018 ununterbrochen schuldenfrei. Und noch eine gute Nachricht gab‘s in der Sitzung.

Kirchdorf - Aufgrund überraschend hoher Steuereinnahmen und nicht zuletzt auch wegen der Haushaltssperre 2021 konnten sogar rund eine Million Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Für Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) ein durchaus „solides Ergebnis“.

Zu den Fakten der vorgestellten Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021: Der Verwaltungshaushalt schließt mit gut 7,7 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit rund 1,4 Millionen Euro – womit sich ein Gesamtergebnis von gut 9,1 Millionen Euro errechnet. Insgesamt, so Kämmerer Florian Haider, wurden damit im vorigen Jahr knapp 400 000 Euro weniger umgesetzt, als ursprünglich eigentlich geplant war. Die Gründe der Einsparungen: Die Haushaltssperre, die erst wieder Mitte des Jahres 2021 aufgehoben wurde, und Verzögerungen von Lieferungen und Leistungen.

„Die allgemeinen Rücklagen“, so Haider, „mussten nicht angetastet werden.“ Im Zuge der Jahresrechnung konnte sogar der stattliche Betrag von rund 160 000 Euro den Rücklagen zugeführt werden. Ebenso konnten 1,085 Millionen Euro aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Für das Ausgabenjahr 2022 wurden laut dem Kämmerer im Vermögenshaushalt Ausgabenreste in Höhe von rund 635 000 Euro gebildet.

Die Gemeinde, so Haider weiter, sei damit weiterhin schuldenfrei. Die vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rund 880 000 Euro mussten deshalb auch gar nicht in Anspruch genommen werden, ebenso musste 2021 kein Kassenkredit aufgenommen werden. Zu den Rücklagen: Waren es 2020 noch 2 550 000 Euro, sanken diese im Jahr 2021 auf 2 075 081 Euro.

Ebenso zur Genehmigung standen die überplanmäßigen Ausgaben 2021, unter anderem aufgrund gestiegener Benzin- oder Versicherungskosten. Den wohl höchsten Posten belegten hier erhöhte Sachausgaben, die der Pandemie geschuldet waren, in Höhe von rund 13 000 Euro, ebenso die kostspielige Beschaffung von Luftreinigern. Im Haushalt angesetzt waren für diese überplanmäßigen Ausgaben 73 973 Euro, tatsächlich schlagen die Mehrausgaben allerdings mit 100 291 Euro zu Buche. Beide Punkte wurden formal im Zuge der Jahresrechnung 2021 einstimmig genehmigt.

Richard Lorenz

