Spektakulärer Unfall im Kreis Freising: Traktor stürzt samt Güllewagen in den Graben

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Die umgestürzte Zugmaschine wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gehievt. © FFW Kirchdorf

Das war eine komplizierte Bergung: Auf der Kreisstraße Sünzhausen-Geierlambach stürzte ein Traktor samt Güllewagen um. 100 000 Euro Schaden.

Sünzhausen – Einen spektakulären Unfall baute ein 18-jähriger Traktorfahrer: Er kippte samt Güllestreuer um – was einen Feuerwehreinsatz und 100 000 Euro Schaden nach sich zog.

Der junge Mann war laut Polizei am Samstag gegen 16.45 Uhr mit seiner Zugmaschine und einem leeren Güllestreuer auf der Kreisstraße FS 7 von Geierlambach Richtung Sünzhausen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Danach verriss der 18-Jährige laut Polizei das Lenkrad stark nach links, um die Kollision mit einem Straßenbaum zu verhindern. „Das Gespann überquerte die Gegenfahrbahn, sodass die Kombination quer zur Fahrbahn auf die rechte Seite umkippte und die gesamte Straße blockierte“, heißt es im Polizeibericht.

Der 18-Jährige konnte danach selbst aus der Zugmaschine klettern, klagte nach dem Unfall aber über Bauchschmerzen und hatte Schnittwunden an den Händen, weshalb er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Freising gebracht wurde. Ein Telefonmast, der von der Zugmaschine erfasst worden war und auf den Traktor gestürzt war, wurde von der Feuerwehr aufgerichtet und mittels Spannbändern stabilisiert. Zu einer Schädigung der Telefonleitung kam es laut Polizei offenbar nicht.

Das Gespann mussteabgeschleppt werden

Das umgekippte Gespann wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Straßengraben geborgen und anschließend durch den Fahrzeughalter eigenständig abtransportiert. Am Gespann entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro, berichtet die Freisinger Inspektion. Außerdem wurde die Fahrbahn beschädigt, und Betriebsstoffe gelangten in den angrenzenden Straßengraben. Entsprechende Entsorgungsmaßnahmen wurden vor Ort durch den Landkreisbauhof und den Abschleppdienst getroffen. Die Feuerwehren Kirchdorf und Schweitenkirchen waren mit insgesamt 30 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.