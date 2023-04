Tragischer Unfall in Nörting: Bauarbeiter (42) stürzt in einen Aufzugschacht und stirbt

Teilen

Für einen 42-jährigen Bauarbeiter kam am Donnerstagvormittag jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle. © Symbolfoto/Nicolas Armer/dpa

Ein 42-jähriger Bauarbeiter ist am Donnerstag auf einer Baustelle in der Gemeinde Kirchdorf ums Leben gekommen. Er war in einen Aufzugschacht gestürzt.

Kirchdorf - Zu einem tragischen Betriebsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle im Bereich Nörting (Gemeinde Kirchdorf) gekommen. Wie die Polizei Freising mitteilt, stürzte ein 42-jähriger Bauarbeiter gegen 8 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zehn Meter in die Tiefe eines Fahrstuhlschachts. „Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle“, berichtet die Polizei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die genauen Umstände des Sturzes werden derzeit von der Kripo Erding ermittelt. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Zum Zeitpunkt des Absturzes verrichtete der Mann Arbeiten im Bereich eines Aufzugsschachts.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.