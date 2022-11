Treppenlifte fürs Kirchdorfer Rathaus

Die Treppe im Kirchdorfer Rathaus sperrt Menschen mit Gehbehinderung von Behördengängen aus. Jetzt wird das Gemeindedomizil barrierefrei. © Lorenz

Das Kirchdorfer Rathaus wird endlich barrierefrei. 53 000 Euro kostet die Maßnahme, die wohl noch im Winter angegangen werden soll.

Kirchdorf – Obwohl das Kirchdorfer Rathaus eines der schönsten im Landkreis ist, hat es doch einen deutlichen und auch schwerwiegenden Makel: Es ist so ganz und gar nicht barrierefrei. Für knapp 53 000 Euro sollen deshalb demnächst mehrere Treppenlifte für die verschiedenen Treppen verbaut werden, damit gehbehinderte Menschen auch die Möglichkeit haben, in die unterschiedlichen Stockwerke zu gelangen.

Für Menschen ohne Gehbehinderung ist es kein Problem, zu Rathauschef Uwe Gerlsbeck (CSU) oder in den Sitzungssaal zu gelangen. Für eingeschränkt mobile Menschen schaut es allerdings ganz anders aus. Der einfache Grund: Das Kirchdorfer Rathaus glänzt zwar mit einer schönen Treppenanlage, die allerdings Menschen mit Gehbehinderung schlichtweg von Behördengängen aussperrt.

Plattformlift für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen

Bereits im Juni 2021 wurde darüber lange im Gemeinderat diskutiert, denn die Möglichkeiten, eine Barrierefreiheit im Rathaus herzustellen, sind grundsätzlich facettenreich. Während auch ein sogenannter Kassettenschacht-Aufzug kurz zur Diskussion gestanden war, präferiert unter anderem von Regina Elzenbeck (CSU/FW), fiel damals die Entscheidung dann doch zügig auf sogenannte Plattformlifte, auf die Rollstuhlfahrer auffahren können – die aber auch einen Sitz zum Ausklappen für gehbehinderte Menschen ohne Rollstuhl haben.

Nun wurden Angebote dazu eingeholt, wobei die Preisspanne vom teuersten bis zum günstigsten Anbieter um rund 20 000 Euro differenzierte. Die letzte Wahl fiel auf das kostengünstigste Angebot, die Installation soll wohl laut Gerlsbeck bereits diesen Winter vonstattengehen, wie er in der jüngsten Gemeinderatsitzung am vergangenen Dienstag betonte.

Lift wird laut einer Schätzung fünf bis acht Mal im Jahrim Einsatz sein

Auch zur Geschwindigkeit konnte Gerlsbeck jetzt Auskunft geben: „Schneller wie 0,2 Meter pro Sekunde wird’s nicht werden“, erklärte der Bürgermeister. Wie oft der Aufzug benötigt wird, könne er allerdings nur grob schätzen – seiner Meinung nach fünf bis acht Mal im Jahr.

Zur Installation wollte es dann auch noch Andreas Schmitz (FWG) genauer wissen. Hier konnte allerdings Gerslbeck beruhigen, denn seines Wissens nach würden die Schienen ohne große Eingriffe, wie mit dem Rat vereinbart, angebracht werden. Heißt konkret: Das Geländer bleibt so erhalten, wie es ist. Weil Gerlsbeck in puncto Umbau allerdings ganz sicher gehen will, wird er bei der Firma nochmals nachfragen und im Notfall die Causa Lift erneut auf die Tagesordnung bringen.

Eines allerdings wisse der Kirchdorfer Rathauschef jetzt schon ganz genau: „Das gesunde Leute lieber den Lift nehmen als zu Fuß gehen, ist unwahrscheinlich – dafür fährt er einfach viel zu langsam.“

Richard Lorenz

