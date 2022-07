Vereinsförderrichtlinien Kirchdorf: Grüne finden „Kehrtwende ein Unding“ - Bürgermeister kontert und klärt auf

Teilen

Welcher Verein wie viel Zuschuss bekommt, wird in Kirchdorf aktuell noch von Fall zu Fall entschieden. In einer Klausurtagung möchte man nun die Option einer Vereinsförderrichtlinie diskutieren. © Daniel Karmann/dpa (Archivbild/Symbolbild)

Die Vereinsförderrichtlinien bzw. die fehlende Satzung hierfür treibt in Kirchdorf vor allem die Grünen um. Es hagelt Vorwürfe. Bürgermeister Gerlsbeck klärt auf.

Kirchdorf - Aktuell werden in der Ampergemeinde Einzelanträge von Vereinen abgearbeitet, die einen Zuschuss wollen oder brauchen. Dieses Prinzip der Einzelbetrachtung ohne Absicherung via Richtlinien-Katalog missfällt jedoch den Grünen, etwa wegen fehlender Transparenz – ebenso wie die jüngste Entscheidung des Gemeinderats, darüber nicht öffentlich, sondern in einer Klausur-Tagung zu diskutieren. In einer Pressemitteilung meldet sich der Ortsverband der Kirchdorfer Grünen dazu zu Wort.

Rückblick: Im Dezember 2021 lagen dem Gemeinderat Zuschussanträge von zwei Kirchdorfer Vereinen vor. Einer verwies damals explizit auf die Förderung des SC Kirchdorf durch die Gemeinde. So übernimmt die Kommune jährlich die Kosten für diverse Hallennutzungen, während andere Vereine leer ausgehen. Die Gemeinde erklärt dies mit der Tatsache, dass Kirchdorf über keine Mehrzweckhalle verfügt, weshalb die Sportler in anderen Gemeinden trainieren und Hallengebühren zahlen müssen. Nach dieser Sitzung – beide Zuschussanträge waren abgelehnt worden – wurde der Ruf der Grünen nach einer das Thema für alle Vereine regelnden Satzung lauter.

In dieser Pressemitteilung erklärt nun Gemeinderat Martin Heyne (Grüne): „Der Bürgermeister hat dann wörtlich zugesagt, in naher Zukunft Vorschläge für eine Vereinsförderrichtlinie vorzulegen.“ Trotz Nachfragen sei aber nichts mehr von Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) gekommen, bis der Rathaus-Chef im Mai den Antrag gestellt habe, die Diskussion über mögliche Richtlinien in eine nicht-öffentliche Klausurtagung Ende des Jahres 2022 zu schieben. Für die Grünen ist diese „Kehrtwende“ ein Unding.

Vereinsförderrichtlinien seien nämlich laut den Grünen prädestiniert für eine öffentliche Konsensdebatte. Ihre Erklärung, weshalb Gerlsbeck die Diskussion nicht öffentlich führen möchte: „Die einzigen Gründe, die wir in der Sitzung für dieses Vorgehen gehört haben, waren zum einen, dass man alles unter sich aussprechen möchte“. Das allerdings sehe laut Heyne die Bayerische Gemeindeordnung gar nicht vor. Zudem verweise Gerlsbeck auf einen Referenten, der dann zur Klausurtagung geladen werden soll, weil das Thema komplex sei – der aber könne doch auch in einer Gemeinderatssitzung sprechen, finden die Grünen.

Heyne bedauert an diesem Vorgehen: „Wir haben das Thema bis zum Jahresende geschoben und noch dazu die Öffentlichkeit ausgesperrt.“ Die Kirchdorfer Grünen-Fraktion fürchtet, „dass es am Ende wohl gar keine Vereinsförderrichtlinie in Kirchdorf geben wird – alles andere würde uns sehr überraschen.“

„Es ist ein weiteres Mal, dass sich der Kirchdorfer Bürgermeister nicht an seine Ankündigungen hält“, kritisieren die Grünen in ihrer Pressemitteilung. Und weiter heißt es: „Das ist eine 180-Grad-Wende gegenüber dem Zugesagten und endet nun in einer intransparenten Hängepartie“. Abschließend erinnert Heyne die CSU noch daran, was sie damals auf ihren Wahlflyern versprochen habe – nämlich die Bürger frühzeitig einzubinden und das Vereinswesen zu fördern.

Das sagt Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck zu den Vorwürfen der Grünen

Das FT hat den Kirchdorfer Bürgermeister Uwe Gerlsbeck gebeten, zu den Vorwürfen des Grünen-Ortsverbands Stellung zu nehmen.



Herr Gerlsbeck, welche Gründe sprechen eigentlich gegen eine Behandlung einer Vereinsfördersatzung in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung?

Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass Klausurtagungen mit Gemeinderäten ein bewährtes und gängiges Instrument sind, um komplexe Themen für die Gemeindeentwicklung ausführlich zu beraten. Eine Klausurtagung wird dabei moderierend von einem Fachdozenten begleitet, um sich ein gesamtheitliches Meinungsbild zu verschaffen. Bei der in einer Klausur getroffenen Zielsetzungen handelt es sich noch um keine verbindlichen Entscheidungen. Diese werden vom Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung getroffen. Natürlich werden in der Gemeinderatssitzung die Themen der Klausur ausführlich für die Öffentlichkeit erläutert und dargestellt. Dort können natürlich auch unterschiedliche Meinungen von den einzelnen Ratsmitgliedern und/oder Fraktionen kundgetan werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass Klausuren ein rechtlich legitimes Mittel sind, die für komplexe Themen zur Fortentwicklung der Gemeinde angewandt werden dürfen. Eine Klausurtagung kann die Behandlung in einer Gemeinderatsitzung nicht vorwegnehmen.



Laut den Grünen hätten Sie in einer Dezembersitzung versprochen, in „naher Zukunft“ Vorschläge für Vereinsförderrichtlinien im Rat vorzulegen – doch über fünf Monate sei angeblich nichts von Ihnen diesbezüglich auf den Tisch gelegt worden. Wodurch kam es zu diesen Verzögerungen?

Nach meinem Dafürhalten kann nicht grundsätzlich von Verzögerungen, geschweige denn von einer 180-Grad-Wende gesprochen werden. Nach der Dezember-Sitzung betrieb ich intensivste Recherchen über das Umgehen mit Vereinsförderrichtlinien. Dabei stellte sich heraus, dass der Umgang mit diesen bayernweit sehr, sehr unterschiedlich ist. Einer meiner Haupteindrücke, die ich bei meiner Untersuchung gewann, ist, dass der Einsatz und die Anwendung von Vereinsförderrichtlinien sehr von den Gemeindegrößen abhängt. In der März-Sitzung des Gemeinderats Kirchdorf informierte ich nochmals über die Komplexität des Themas.



Die Grünen fürchten, dies wäre sozusagen ein Vorspiel dafür, dass es keine Vereinsförderrichtlinien in Kirchdorf geben wird. Wie sehr trifft Sie dieser Vorwurf?

Dieser Vorwurf entbehrt jeglicher Grundlage. Es macht keinen Sinn, eine ausführliche Klausurtagung zu diesem Thema stattfinden zu lassen, wenn das Ergebnis, wie laut dem bündnisgrünen Ortsverband Kirchdorf, bereits im Vorhinein feststehen würde. Gerade die Auseinandersetzung in einer Klausurtagung bedeutet im Gegenteil, dass sich die Gemeinde Kirchdorf intensivst mit dem Thema auseinandersetzen wird.



Viele Gemeinden bevorzugen ja nach wie vor die sogenannte Einzel-Entscheidung nach Antragsstellung. Warum tun sich eigentlich viele Kommunen eher schwer mit Vereinsförderrichtlinien?

Das kann ich stellvertretend nicht für andere Gemeinden beantworten. Mir ist es sehr wichtig, diese Klausur stattfinden zu lassen, um für unsere Gemeinde ein praktikables System mit dem Gemeinderat zu entwickeln. Außerhalb Ihrer Fragen möchte ich grundsätzlich auf die getroffene Entscheidung des Gemeinderats hinweisen. Der Gemeinderat Kirchdorf hat in einer demokratischen Abstimmung entschieden, eine zweitägige Klausur zum Thema Vereinsförderrichtlinien und Ganztagesschule durchzuführen. In mir erweckt sich der Eindruck, als hätte bei Herrn Heyne der Wahlkampf schon wieder begonnen. Ich kann nicht feststellen, dass wir Bürger nicht frühzeitig einbinden oder – wie dargestellt – das Vereinswesen nicht fördern.



Richard Lorenz