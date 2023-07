„Guten Start hingelegt“: Viel Lob für das erste Brotbackhäusl-Fest in Wippenhausen

Für frisches Brot aus dem Backofen sorgten unter anderem (v. l.) Rudi Vogel, Sebastian Hengst und Daniel Helm. © Lorenz

Das erste Brotbackhäusl-Fest in Wippenhausen lockt viele Besucher an. Und die waren begeistert - von dem frischen Brot, dem Brotbackhäusl-Verein und dem Sommerfest bei Kaiserwetter.

Wippenhausen – Kaiserwetter, bester Leberkäs und vor allem Brot, das wegging wie die warmen Semmeln: Das erste Brotbackhäusl-Fest vom gleichnamigen Verein in Wippenhausen war nicht nur ein rauschendes Fest, sondern zugleich auch ein großer Erfolg. Auch Bürgermeister Uwe Gerlsbeck zeigte sich höchst begeistert und lobte: „Das Brot ist echt lecker!“

Wie viele Leute es genau waren, konnte Vereinsvorsitzender Sebastian Hengst gar nicht so genau sagen. Seine Schätzung: Rund 200 Brot-Fans aus Nah und Fern dürften es gewesen sein, die zum ersten Brotbackhäusl-Fest gekommen waren, um sich bei bestem Wetter Frischgebackenes schmecken zu lassen.

Der Plan von Hengst, die Leute bei Essen und Trinken zusammenzubringen, ging dabei voll auf, denn noch einen Platz am alten Feuerwehrhaus von Wippenhausen zu finden, war durchaus eine Herausforderung. Das Schöne: Zum Sommerfest waren vor allem Familien gekommen, weshalb Hengst und sein Team auch gleich zwei Hüpfburgen aufgestellt hatten.

„Das ist ein Verein, der wächst und sich etabliert“, freut sich Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (r.). Das Lob ging unter anderem an (v. l.) Sabine Fenzl, Thomas Wisheu, Franzi Fenzl, Rudi Vogel, Sebastian Hengst, Jenny Hengst, Evelyn Schmitz, Gabi Weber, Michael Eicher, Annette Eicher und Daniel Helm. © Lorenz

„Das ist ein Verein, der wächst und sich etabliert“, betonte Gerlsbeck und weiter: „Mit dem Sommerfest haben sie einen guten Start hingelegt – das ist wirklich ein schöner Tag heute!“ Rund 15 Vereinsmitglieder halfen mit viel Engagement mit, die Besuchermassen mit allerlei Köstlichkeiten zu versorgen – unter anderem gab es Leberkäs, Obazdn und Kuchen für die Süßen. Der Renner: ein frisches Schnittlauchbrot.

Was Hengst freute: „Viele Leute sind heute zum ersten Mal da.“ Und tatsächlich konnte man bei den Gesprächen der Gäste durchaus vernehmen, dass das Interesse groß ist in puncto Brot selbst backen – oder eben Brot in einem Verein backen. Was Hengst noch wichtig war zu betonten: „Am 29. Juli ist der letzte Brotbacktag vor der Sommerpause.“ Weiter geht’s Ende Oktober mit dem Teig-Bring-Tag, dazwischen können am 16. August die Kirchdorfer Kinder einen Ferientag im Brotbackhäusl verbringen – und zwar unter dem Motto „Erste Hefe Kurs – wie gehen Semmeln?“

Gut zu wissen

Mehr Informationen über den Verein und zu den Angeboten gibt es im Internet unter www.brotbackhaeusl.de.



Richard Lorenz

