Wichtiges Biotop-Projekt im Ampertal leidet unter Fachkräftemangel

Von: Andreas Beschorner

Biotope braucht das Ampertal - wie hier in den Isarauen. Dort sind Teile eines ehemaligen Kiesabbaugebiets schon jetzt ein attraktives Biotop. Doch die Umsetzung eines wichtigen Projekts im Ampertal läuft schleppend. © Oestereich

Geld ist vorhanden. Aber das Personal nicht. Ein wichtiges Biotop-Projekt für das Ampertal ist ins Stocken geraten.

Ampertal – Seit September 2020 läuft das Projekt „Landschaft + Menschen verbinden – Kommunen für den bundesweiten Biotopverbund“. Ziel ist es, das Netzwerk aus Biotopen als Voraussetzung für den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten weiter auszubauen. Dazu schlossen sich der Landschaftspflegeverband Rügen e. V., die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim und der Landschaftspflegeverband Freising e. V. unter der Leitung der Heinz Sielmann Stiftung zusammen.

Das Teilprojekt „Freisinger Ampertal – MehrWERT“ im östlichen Bereich der Amper bei Thonstetten soll als eines von nur drei Modellprojekten in Deutschland wichtige Weichen stellen. Doch es läuft nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Grund: Fachkräftemangel. Ende November hatte der Workshop „Wie wird der Biotopverbund im gesamten Ampertal aufgebaut?“ im Freisinger Pallotti-Haus stattgefunden. Und da nannten die Vertreter von Kommunalpolitik, Verwaltungen, Stiftungen, Verbänden und weiteren Institutionen die zu geringe Zahl an Fachkräften als Hauptgrund für eine schleppende Umsetzung ökologischer Verbesserungsmaßnahmen.

„Die wohl wichtigste Erkenntnis unseres Workshops ist“, resümierte der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Freising e. V., Matthias Maino, „dass es nicht ein Mangel an Geldern ist, der das zügige Umsetzen von Biotopprojekten behindert, sondern die Tatsache, dass es nicht ausreichend Fachkräfte gibt.“ Der Freisinger Landschaftspflegeverband leitet das Biotopverbund-Teilprojekt „Freisinger Ampertal – MehrWERT“, das vom Bundesamt für Naturschutz, vom Bundesumweltministerium und im Ampertal auch durch den Bayerischen Naturschutzfonds gefördert wird.

Dessen Vorständin Ulrike Lorenz lobte: „Bei der Entwicklung eines landesweiten Biotopverbundsystems kommt den Kommunen eine wichtige Aufgabe zu. Sie können sowohl durch eine ökologisch angepasste Pflege ihrer kommunalen Flächen, durch konkrete Umsetzungsprojekte sowie bei der Sensibilisierung der Bevölkerung einen bedeutenden Beitrag leisten. Wie das Beispiel des von uns mitfinanzierten Projektes MehrWERT zeigt, tun sie dies auch mit großem Engagement.“ „Uns war wichtig, über die Arbeit in Thonstetten als Modellprojekt zu informieren und gleichzeitig zu überlegen, wie vergleichbare Biotopmaßnahmen regional und überregional auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können“, erklärte Johannes Heinze von der Heinz Sielmann Stiftung und Leiter des Biotopverbund-Projektes.

Nichtumsetzungwäre fatal

„Ökologisch betrachtet wäre es aber fatal“, so Heinze nach den Aussagen während des Workshops, „wenn die notwendigen Biotopmaßnahmen aus den genannten Gründen überhaupt nicht umgesetzt werden können.“ Er appellierte deshalb an alle Verantwortlichen in den Kommunen, die Durchführbarkeit von Biotopmaßnahmen jetzt zu prüfen, um mögliche Mängel bei der Planung berücksichtigen zu können.

Interessierte, die als Fachkraft mitwirken wollen, können direkt Kontakt aufnehmen oder sich vorab die kostenlose Broschüre „Planungshilfe für Biotopverbundmaßnahmen auf kommunaler Ebene“ auf https://www.biotopverbund.de/ ansehen beziehungsweise herunterladen.

Hintergrund des Projekts ist, dass erst solche Biotopverbünde die Verbreitung vieler Pflanzenarten und die Wanderbewegungen von Tieren und somit einen genetischen Austausch der Arten ermöglichen. Der Landschaftspflegeverband Freising möchte mit seinem Teilprojekt das Ampertal als Gewässer- und Feuchtgebietsverbundachse für einen länderübergreifenden Biotopverbund erhalten und verbessern. Das „Wiesenbrütergebiet Thonstetten“ im östlichen Ampertal wurde ausgewählt, um konkrete Biotopverbundmaßnahmen zu verwirklichen, die für weitere 20 Mitgliedsgemeinden im Ampertal als Vorbild dienen sollen.

Gut zu wissen

Gedruckte Exemplare der kostenlosen Infobroschüre werden auf Anfrage versendet: Dr. Johannes Heinze (Projektleiter Kommunen für den bundesweiten Biotopverbund), Dyrotzer Ring 4, 14641 Wustermark/Elstal: johannes.heinze@sielmann-stiftung.de, Tel. (0 55 27) 91 44 39 oder (01 60) 91 14 79 57.

