Wildparker nerven in Kirchdorf gewaltig

Gemessen und gezählt wird seit Beginn des Jahres in ganz Kirchdorf. Erstes Fazit: Das Verkehrsaufkommen ist beachtlich, ebenso wie die Geschwindigkeit, mit der so mancher unterwegs ist. Foto: Lorenz © Lorenz

Es wird mancherorts zu schnell gefahren in Kirchdorf, aber auch an manchen Stellen zu wild geparkt. In beiden Fälle soll die kommunale Verkehrsüberwachung vermehrt tätig werden.

Kirchdorf - Die Anfrage nach einer ersten Auswertung der Geschwindigkeitsanzeiger und Verkehrsmesser, die seit Beginn des Jahres im Gemeindegebiet Kirchdorf stehen, kam von den Grünen, denn sie wollten wissen, wie es nun eigentlich ausschaut mit den erhobenen und gesammelten Daten. Zusammengefasst kann eines wohl gesagt werden: Das Verkehrsaufkommen ist beachtlich. Rund 13 000 Pkw durchqueren zum Beispiel wöchentlich Kirchdorf in Richtung Wippenhausen, einige davon seien dabei wohl auch deutlich zu schnell unterwegs – wie ja bereits vermutet wurde. Nicht recht viel anders dürfte es in Wippenhausen selbst mit seiner „Raserstrecke“, die gerne und ausgiebig von Motorradfahrern genutzt wird, ausschauen. Allerdings fehlt dort seit einigen Monaten der Geschwindigkeitsmesser, da dieser laut Martin Heyne (Grüne) umgefahren wurde und bis dato nicht wieder aufgestellt worden ist.

Laut Gerlsbeck wird hier noch auf das passende Rohr gewartet, auf das der Messapparat installiert werden soll – scheinbar liegen hier nach wie vor Lieferschwierigkeiten vor. Rechtlich nutzbar, beispielsweise zum Strafzettel verschicken, seien sämtliche Daten laut Gerlsbeck freilich nicht, allerdings seien die Zahlen fundamental wichtig für weitere Argumentationen – beispielsweise wo am besten zu Erziehungszwecken geblitzt werden sollte.

Dennoch wünschte sich Gerlsbeck eines – nämlich mehr Zeit zur Beobachtung der Verkehrssituation im Gemeindegebiet Kirchdorf. „Warten wir doch ein Jahr ab, damit wir die Veränderungen sehen und dann auch einen Erkenntnisgewinn haben“, so seine Bitte. Zudem können nicht alle Daten der insgesamt acht Geschwindigkeitsanzeiger und Verkehrsmesser laut Gerlsbeck ständig und in ganzem Umfang „ins Netz gestellt“ werden – könnten aber bei Bedarf jederzeit die Werte von den Räten abgefragt werden.

In punkto Vorgehensweise zur Daten-Abfrage der Grünen gab es aber auch Unmut. „Es ist schade, dass man dafür eine schriftliche Anfrage braucht“, merkte abschließend Stefan Springer (FWG) an, da in der Vergangenheit von ihm bereits einmal mündlich nachgefragt worden sei – damals allerdings ohne Erfolg.

Komplizierter als die Auswertung von Geschwindigkeitsdaten ist allerdings aktuell das Parken von Lastkraftwagen aller Art auf dem Parkplatz des Sportvereins. Um das einzudämmen, hatte sich der Gemeinderat unlängst dafür entschieden, dort Parkverbots-Schilder für Lastwagen aufstellen zu lassen. Der Erfolg: „Nix war’s“, wie Elisabeth Hörand (CSU/FW) bestätigte. „Ich habe mit der Verkehrsüberwachung gesprochen und sie zum Aufschreiben raufgeschickt“, sagte Gerlsbeck. Seine Hoffnung: „Wenn die Dame zehn Strafzettel am Tag verteilt, wird’s vielleicht besser.“ Wenn allerdings auch das nicht fruchte, habe Gerlsbeck keinen „Plan B“ mehr zur Hand.

Gute Nachrichten hingegen gab es zum Thema Elterntaxis auf dem Rathausplatz. Um diese einzudämmen, hatte sich der Gemeinderat ein Einbahnstraßen-System auf dem Rathausplatz, Poller zur Verhinderung von wildem Anhalten und gekennzeichnete Parkbuchten installiert. „Es ist deutlich besser geworden“, betonte Gerlsbeck: „Das war eine sehr gute Idee!“

Richard Lorenz

