Ein Brotbackhaus für Wippenhausen: Bürger möchten Tradition im alten FFW-Haus wiederbeleben

In Wippenhausen entsteht ein Treffpunkt für Jung und Alt: Das alte Feuerwehrhaus soll zum Brotbackhaus werden, wo es nicht nur um Brauchtum, sondern auch um Gesellschaft geht.

Wippenhausen – Was gibt es in Wippenhausen? Ein Feuerwehrhaus, daneben ein Schützenheim und eine Bushaltestelle. Aber ein Treffpunkt für Jung und Alt fehlt – und genau das möchte nun eine Bürgerinitiative ändern. In Wippenhausen könnte ein Brotbackhaus entstehen.

Ein Brotbackhaus für alle Bürger

Eine treibende Kraft hinter dem ganzen Unterfangen: Martin Heyne von den Kirchdorfer Grünen. Von seinem ursprünglichen Plan, im alten Feuerwehrhaus einen Dorfladen unterbringen zu wollen, ist er allerdings längst wieder abgekommen – ganz zur Erleichterung von Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU). In der jüngsten Gemeinderatsitzung betonte Gerlsbeck dann auch: „Ein Brotbackhaus ist weit näher dran als ein Dorfladen!“ Allerdings, so der Bürgermeister weiter, sollte das Brotbackhaus, sofern dieses realisiert werden könne, nicht nur für Wippenhausener offen stehen, sondern für alle Kirchdorfer.

Das alte Feuerwehrhaus im Pfarrweg gehört der Gemeinde und steht nun schon einige Zeit leer – aktuell gäbe es keine anderweitigen Verwendungsplanungen. Die Bürgerinitiative, zurzeit bestehend aus acht Personen, möchte mit einem solchen Brotbackhaus einen Anlaufpunkt schaffen für Menschen, die wieder mehr Eigenverantwortung in der Ernährung suchen, aber auch alte Rezepte und Urkörner wiederfinden möchten.

Örtliches Brauchtum im Backhaus erlebbar machen

Zudem soll damit örtliches Brauchtum wieder erlebbar gemacht werden, denn in Wippenhausen gab es einst sogar vier Backhäuser. Dort wurde dann in der Regel einmal pro Woche der Ofen angeheizt, in dem sämtliche Nachbarn ihren Teig „einschießen“ und somit genügend Brot für die Woche backen konnten. Charmant natürlich die Idee, das Florianslogo an der Außenwand belassen zu wollen: vom Feuerwehrhaus zum Feuerofen. Die Räumlichkeiten selbst, so die Bürgerinitiative, würden sich nahezu unverändert für ein „Backhäusl“ eignen. Der Plan: Einmal pro Woche soll dann die Glocke im Außenbereich des alten Schulhauses geläutet werden, um die Backzeremonie „einzuläuten“.

Neben dem Backen steht der Dorfzusammenhalt im Fokus

Back- und Geschmackskurse, der Austausch von Teigrezepten wie auch von Fertigungsmöglichkeiten stehen auf der Agenda – aber natürlich vor allem gelebter Zusammenhalt eines Dorfes, das ja nicht einmal mehr ein Wirtshaus hat.

Wie geht es weiter? Die Bürgerinitiative möchte sich um eine Vereinsgründung bemühen und auch über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, um die Idee eines Brotbackhauses in Wippenhausen zeitnah voranzutreiben – vorausgesetzt die Gemeinde gibt dann grünes Licht.

Richard Lorenz

Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis Freising liegt über 50. Nun gelten verschärfte Regeln bezüglich Maskenpflicht, Gastronomie und Kontaktbeschränkungen.

Neuigkeiten und Nachrichten aus der Gemeinde Kirchdorf finden Sie immer aktuell hier.