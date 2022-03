Kirchdorf will geflüchteten Ukrainern helfen - Bürgermeister mahnt: „Wir müssen zusammenrücken“

„Jede Kleinigkeit ist eine große Sache.“ Christa Stubenvoll berichtete Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (l.) und den Räten, worauf es bei der Aufnahme von Geflüchteten ankommt. © Lorenz

Kirchdorf bereitete sich in einer Sondersitzung auf die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine vor. Man will vorbereitet sein.

Kirchdorf – „Wir werden uns nicht wegducken!“ betonte Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) am Dienstag in der Kirchdorfer Gemeinderatsitzung bezüglich der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Weil ihm das Thema am Herzen liegt, und zudem vier Räte einen Antrag zur dringlichen Einberufung einer Sitzung eingereicht hatten, kam es zu der außerordentlichen Versammlung zum Thema „Bewältigung der zu erwartenden Flüchtlingswelle aus der Ukraine“. So setzte sich Kirchdorf als eine der ersten Kommunen im Landkreis damit auseinander, was schon bald zu einem Problem werden könnte: wenig Platz für viele Menschen.

Verteilung noch unklar

„Ja, man rechnet mit einem großen Ansturm“, erklärte Gerlsbeck, der sich in den vergangenen Tagen wohl auch mit dem Landratsamt zum Informationsaustausch kurzgeschlossen hatte. Sein aktueller Stand, der sich allerdings noch ändern könnte: Die Menschen auf der Flucht würden möglicherweise nach einem Schlüssel, ähnlich dem Königsteiner-Schlüssel für Finanzierungen, an die Gemeinden verteilt.

Das Positive

Der Bürgermeister bewertet aktuell vor allem zwei Dinge positiv: die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und die Einrichtung einer Koordinationsstelle im Landratsamt unter der Leitung von Tobias Diepold von der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Laut Gerlsbeck sollen die Geflüchteten eher in größeren Unterkünften Platz finden, beispielsweise in Hotels oder Turnhallen, wenngleich natürlich auch nach wie vor private Unterkünfte gesucht werden.

Der Helferkreis

Die Belegung der Kirchdorfer Schulturnhalle, in der aktuell auch die Gemeinderatssitzungen stattfinden, wäre allerdings laut Gerlsbeck nur im äußersten Notfall für die Geflohenen zumutbar. „Wir haben ja eine funktionierende Asylgemeinschaftsunterkunft, in der möglicherweise auch noch Plätze frei wären.“ Hier musste aber die eingeladene ehrenamtliche Leiterin des Helferkreises Asyl, Christa Stubenvoll, abwinken. In den beiden Wohncontainern für je 20 Menschen seien aktuell nur noch vier Plätze frei.

Die Details

Stubenvoll beschrieb auch eindringlich, dass es mit dem Bereitstellen von Betten nicht getan sei, sondern die Betreuung von Schutzsuchenden eine Mammut-Aufgabe sei – zum Beispiel bei der Unterstützung bei Amtsgängen oder Arztbesuchen. Der Helferkreis Asyl sei aktuell noch ausreichend beschäftigt mit sechs afghanischen Familien, die inmitten des Asyl-Verfahrens stünden, plus insgesamt 16 Kindern, darunter zwei Neugeborene, die ebenfalls in den Containern untergebracht seien.

Stubenvoll engagiert sich als pensionierte Lehrerin tagtäglich, zeitweise sei ihr Arbeitsaufkommen sogar höher als während der beruflichen Laufbahn. „Jede Kleinigkeit ist eine große Sache“, erzählte Stubenvoll und warnte davor, jetzt als Gemeinde vorzupreschen, solange nicht die großen Zentren wie das in Zolling vollständig belegt seien. Auch von der vorschnellen Gründung eines neuen Helferkreises riet sie ab, jedenfalls so lange bis es nicht wirklich dringend werde. Was auch schwierig werden könnte: die Verständigung mit jenen Ukrainern, die nicht Englisch sprechen.

„Wir brauchen ein Riesen-Engagement und tragen eine gewaltige Verantwortung“, so der Rathaus-Chef, der sich schon demnächst per Aufruf an die Kirchdorfer vorsorglich um mögliche Dolmetscher kümmern will. Auch in puncto Unterbringung möchte Gerlsbeck früh genug nach Möglichkeiten Ausschau halten, unter Umständen in gemeindeeigenen Gebäuden. Das wäre dann auch viel wohnlicher als in so einer Turnhalle.

Die Diskussion

Anton Pittner (CSU/FW) fragte bezüglich der rasch anberaumten Sitzung dann doch nach: „Ist dieses Treffen jetzt für den Fall X, wenn alle Heime voll sind?“ Aktuell gebe es im Landkreis noch 135 freie Plätze, so Gerlsbeck, deshalb müsse jetzt bereits gut vorgeplant werden, denn die große Flüchtlingswelle werde kommen.

„Zeichen setzen“

„Richtig und sehr wichtig, um ein Zeichen zu setzen“, sei diese Sitzung laut Martin Heyne (Grüne), der zusammen mit den Fraktionskollegen Silvia Milburn, Michael Achatz und Michael Firlus von der FWG den Antrag auf außerordentliche Sitzung eingebracht hatte. Was sich Firlus dringend wünscht: ein deutliches Augenmerk auf die Schulbildung der ukrainischen Kinder durch beispielsweise Hausaufgabenbetreuung. Hier hakte Heyne nach, denn es würden dann ja auch zusätzliche Kita- und Schulplätze benötigt werden.

Während laut Gerlsbeck der Bereich Kita „schon recht voll“ sei, und es dort tatsächlich zu Engpässen kommen könnte, hätte die Schule Kapazitäten, aber grundsätzlich zu wenige Lehrkräfte für zusätzlichen Unterricht, der ja nötig wäre aufgrund der Sprachbarrieren. Grundsätzlich könnte es aber auch hier zu Problemen kommen, an die noch nicht gedacht wird, wie Stubenvoll ausführte. Sie befürchtet, dass aufgrund der Kriegsgeschehnisse vermehrt auch traumatisierte Mütter und Kinder kommen werden – und die bräuchten psychologische Unterstützung.

Erste Schritte getan

Die Flüchtlingswelle werde laut Gerlsbeck ohne Zweifel zu einer Gesamtaufgabe der Gesellschaft werden, hervorgerufen durch einen „Menschen, der völlig außerhalb der Reihe läuft“. „So etwas in Europa erleben zu müssen, tut mir weh“, betonte der Bürgermeister, der aber auch befürchtet, dass das „noch nicht das Ende der Fahnenstange“ sei. „Wir müssen zusammenrücken“, mahnte Gerlsbeck und fügte noch hinzu: „Unsere Bequemlichkeit sollte nicht der Maßstab sein, wenn ein Volk vernichtet wird.“ Deshalb sei es Zeit zu handeln und jetzt schon die ersten Schritte einzuleiten. „Nur dann können wir es bewältigen“, so Gerlsbeck abschließend. In den kommenden Sitzungen soll das Thema immer wieder zur Sprache kommen.

Richard Lorenz

