Mit viel Herzblut: 14 Kirchdorfer stellen einen Fahrradverkehrsübungsplatz auf die Beine

Präsentierten den Übungsplatz: (v. l.) Hubertus Held, Robert Weller, Ralf Schmidt (beide PI Freising), Rathauschef Uwe Gerlsbeck, Andreas Schmitz, Thomas Steininger, Martin Lohmeier, Rektorin Birgit Penger und Lehrerin Sandra Oberhauser. © Lorenz

Die ersten Viertklässler übten gleich fleißig. Denn seit Dienstag hat die Gemeinde Kirchdorf ganz offiziell einen Fahrradverkehrsübungsplatz.

Kirchdorf - „Immer nach vorne schauen“, ermahnte Polizeihauptmeisterin Bettina Prüglmeier von der PI Freising die an ihr vorbeiradelnden Viertklässler auf dem Kirchdorfer Beprobungsplatz nahe der Kläranlage. Dort haben 14 Kirchdorfer in Eigenregie und mit viel Herzblut einen Fahrradverkehrsübungsplatz für die Kids auf die Beine gestellt. Wie dringend nötig solche Areale sind, bestätigte Prüglmeier, denn immer weniger Kinder seien gut auf den Verkehr vorbereitet – viele könnten in diesem Alter noch nicht einmal richtig radeln.

Auch fünf Firmlinge mischten fleißig mit

Seit Ende April ist er fertig, eingeweiht wurde der Fahrradverkehrsübungsplatz in Kirchdorf allerdings erst am Dienstag – und zwar mit dem ersten Schwung Viertklässler der hiesigen Schule. Realisiert wurde der Platz durch eine spontane Idee von Gemeinderat Andreas Schmitz und dem Zusammenhelfen von 14 Kirchdorfern, darunter auch fünf Firmlinge.

Die Frage, die sich Schmitz gestellt hatte, war eine relativ einfache: Wie kann das Areal, das zweimal im Jahr für die Strauchschnittabgabe und eher unregelmäßig zur Beprobung von Straßenaushub genutzt wird, noch zusätzlich sinnvoll verwendet werden? Die Installierung eines Fahrradverkehrsübungsplatzes war für ihn naheliegend und die darauffolgende Umsetzung aufgrund vieler helfender Hände eine zügige. Freilich, ohne die Unterstützung von Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, Gemeinderat, Polizei und Bauhof wäre es nicht so schnell gegangen. Allerdings rannte Schmitz mit seiner Idee sowieso offene Türen ein. „Jetzt haben wir unseren eigenen Fahrradverkehrsübungsplatz, der zu Fuß von der Schule aus gut erreichbar ist“, freut er sich.

Und auch die Kosten hielten sich mit 3000 Euro in Grenzen, da die Farbarbeiten in Eigenregie übernommen worden waren. „Andere Kommunen“, so Schmitz, „geben dafür auch schon mal hohe fünfstellige Summen aus.“

„Die Kinder sind heutzutage oft weniger konzentriert als früher“

Innerhalb von vier Wochen können dort nun die Kirchdorfer Grundschüler ihr Fahrradtraining samt Prüfung absolvieren, wie Prüglmeier ausführte. Wieso solche Verkehrsschulungen immer noch fundamental wichtig sind, erklärte die Polizeihauptmeisterin so: „Die Kinder sind heutzutage oft weniger konzentriert als früher – oder können noch nicht richtig Fahrradfahren.“ Warum das so ist, kann sie nur mutmaßen: „Unter anderem werden die Kinder überall mit dem Auto hingefahren, da reicht es schon, wenn es nur ein bisschen tröpfelt.“

Aus der Sicht einer Drohne sieht der Fahrradverkehrsübungsplatz so aus. Hier werden die Kirchdorfer Grundschüler ihr Fahrradtraining samt Prüfung absolvieren. © Lorenz

Die Durchfallquote bei der Fahrradverkehrsprüfung liegt im Schnitt bei zehn bis 15 Prozent, danach kann noch an einer Nachprüfung teilgenommen werden. Freilich: Teilnehmen dürfen die Kinder am Straßenverkehr auch trotz Nichtbestehens, allerdings muss laut Prüglmeier den Eltern dann schon bewusst sein, dass bei ihren Kind in puncto Sicherheit im Straßenverkehr noch einiges im Argen liege.

Richard Lorenz