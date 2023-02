Sonja Schnabl aus Kirchdorf sammelt Lebensmittel für Bedürftige

Von: Andrea Beschorner

Eine Spendenaktion für die Freisinger Tafel hat Sonja Schnabl aus Kirchdorf ins Leben gerufen. Von Mittwoch, 1. März, bis zum 16. März können haltbare Lebensmittel bei ihr in der Gartenstraße 20 abgegeben werden. Mitarbeiter der Tafel holen die Spenden zwei Mal wöchentlich bei ihr ab. © Lehmann

Sonja Schnabl hat großen Respekt vor der Arbeit, die die Freisinger Tafel leistet. Deshalb will die Kirchdorferin helfen – und hat spontan eine Sammlung ins Leben gerufen.

Kirchdorf – Es ist um die Weihnachtszeit. Das Camerloher-Gymnasium sammelt für die Freisinger Tafel. Sonja Schnabl (64), Rentnerin aus Kirchdorf, erfährt davon und beteiligt sich an der Spendenaktion mit einem Einkauf im Wert von 20 Euro. Seither ist es ein Gedanke, der sie nicht mehr loslässt: Jeder gibt immer gerne was zur Weihnachtszeit. „Aber die Bedürftigen sind das ganze Jahr über bedürftig, nicht nur einmal im Jahr.“ Der Gedanke, selbst eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, habe sie seither begleitet. „Bei der VdK-Weihnachtsfeier hab ich das unserem Bürgermeister erzählt, und der war gleich richtig begeistert von der Idee – da wusste ich: ,Das ziehst du jetzt durch‘.“

Sonja Schnabl nimmt Kontakt zu den Verantwortlichen der Freisinger Tafel auf, und als auch die begeistert sind, werden Flyer entworfen, die sie überall in Kirchdorf aushängt. Ab dem kommenden Mittwoch, 1. März, bis zum 16. März können täglich zwischen 14 und 18 Uhr Spenden bei Sonja Schnabl in der Gartenstraße 20 in Kirchdorf abgegeben werden. Und in Absprache mit der Tafel gibt es auch eine Liste mit Dingen, die dringend benötigt werden: Hygieneartikel, Waschmittel, Speiseöl, Konserven, Mehl, Zucker und eventuell etwas Süßes für Kinder. Wichtig: Obst und Gemüse und alle schnell verderblichen Lebensmittel können nicht angenommen werden.

„Hoffe so sehr, dass sich viele Menschen daran beteiligen“

In dem genannten Zeitraum werden ehrenamtliche Helfer der Freisinger Tafel zwei Mal wöchentlich die dann hoffentlich zahlreichen Spenden bei Sonja Schnabl abholen. „Ich hoffe so sehr, dass sich viele Menschen daran beteiligen“, appelliert Sonja Schnabl an die Menschen, beim nächsten Einkauf doch bitte an ihre Aktion und die Bedürftigen zu denken.

„Immer mehr Menschen haben einen Berechtigungsschein für die Tafel – die Not ist größer als man denkt“, sagt sie. Und alle, die die Freisinger Einrichtung mit einer Geldspende unterstützen möchten, können dies unter folgender Bankverbindung tun: Freisinger Tafel, IBAN DE39 7005 1003 0014 8075 64, Verwendungszweck: Lebensmittelhilfe.

