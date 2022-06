Gemeinsam gegen den Borkenkäfer im Landkreis Freising: Zusammenhalten ist im Wald oberstes Gebot

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Auf der Suche nach dem Schädling: Josef Haller, Hanna Reuther (am Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Borkenkäfer-Expertin) und Michael Matuschek, Revierleiter Freising Nord, begaben sich im Kirchdorfer Gemeindewald in Hirschbach auf Borkenkäferfahndung. © Lehmann

Im Kampf gegen Borkenkäfer ist Schnelligkeit unerlässlich. Die Experten im Kreis betonen: Kein Waldbesitzer wird alleingelassen.

Kirchdorf – Ein wacher Blick ist seit Wochen unerlässlich, wenn Josef Haller in den Wald geht. Um die Ausbreitung des Borkenkäfers in Schach zu halten, muss man ihn so früh wie möglich aufspüren – und dafür freilich viel Zeit im Wald verbringen. Bei einer Waldbegehung in Hirschbach (Gemeinde Kirchdorf) zeigt der seit 1993 für den Kirchdorfer Gemeindewald zuständige Land- und Forstwirt Josef Haller zusammen mit Förster Michael Matuschek vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Revierleiter Freising Nord, worauf es an Ort und Stelle ankommt.

Wald-Umstellung

Braunes Mehl, das ein bisschen an Schnupftabak erinnert, ist ein erstes untrügliches Zeichen, dass der Borkenkäfer zugeschlagen hat. „2020 hatten wird dort hinten einen schlimmen Befall, da schaue ich natürlich zuerst“, erzählt Josef Haller. Ende April beginnt die Zeit, in der Waldbesitzer besonders wachsam sein müssen. Da der Borkenkäfer nur Fichten befällt, seien klimatolerante Mischwälder mit vielen verschiedenen Baumarten das Ziel im Kampf gegen den ungebetenen Gast, erklärt Matuschek. So könne man einer Massenvermehrung der Borkenkäfer am Besten entgegenwirken.

Doch einen Wald von Fichten-Monokultur auf einen Mischwald umzustellen, das gehe freilich nicht von heute auf morgen. Wieso gibt es eigentlich so viele reine Fichtenwälder? Oder besser gesagt: gab es sie – denn man sei schon mittendrin in der Umstellung. Haller: Die Fichte sei eine Baumart, die einfach zu behandeln und auch nicht anfällig für Rehverbiss sei. Und da der Ertrag jahrelang stark im Vordergrund stand, so erläutert Haller, habe man sich oft für die Fichte entschieden.

Beim Info-Spaziergang durch den Wald zeigen Haller und Matuschek auf viele kleine Eichen, die gerade dabei sind, in die Höhe zu wachsen. In einem anderen Bereich des Waldes sind Vogelbeere und Buche zu finden, ebenso die Douglasie, Tannen und viele weitere Baumarten. Aus dem ehemaligen Fichtenwald in Hirschbach wird also gerade ein wunderschöner Mischwald. Das, was später Vorteile mit sich bringt – klimabeständig, weniger anfällig für Schädlinge, beständiger gegen Sturmschäden etc. – bedeutet aber eine Menge Arbeit. Laut Haller sei man bei jungen Bäumen etwa fünf Jahre in der Pflicht, müsse „dahinter sein“, wie er es sagt. Viele junge Bäume wachsen nicht auf Freiflächen, sondern brauchen ein Dach aus Altbestand, wie die Experten erklären. Schon alleine deshalb seien alte Fichten absolut schützenswert, weil die wiederum Schutz für die neuen Bäume bieten.

Wachsam sein

Doch zurück zu den „tickenden Zeitbomben“, wie der Borkenkäfer gerne auch genannt wird. „Wir müssen unbedingt schnell ausmachen, wo er sich reingebohrt hat, der Baum muss dann sofort aus dem Wald raus“, sagt Matuschek. Grundsätzlich sei jeder Waldbesitzer selbst verantwortlich.

Weil aber bei Borkenkäferbefall die Zeit der größte Gegner sei, sei es im Wald oberstes Gebot, „zusammenzuhalten“, wie Haller es formuliert. Denn, wie der Förster ergänzt: „Der Käfer macht nicht an der Flurgrenze Halt.“ Und so sei es für Haller selbstverständlich, es sofort an den Besitzer zu melden, wenn er Befall im Wald eines anderen ausgemacht hat. Beim Kampf gegen den Schädling versuche man so wenig Insektizide wie möglich einzusetzen. Was auch gelinge – wenn man ihn nur frühzeitig aufspüre und die befallenen Bäume schnell entferne.

Wer sich selbst nicht zu helfen weiß, weil er als Waldbesitzer etwa körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist oder aus anderen Gründen die Arbeiten gerade nicht übernehmen kann, kann sich ans Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wenden, die dann zur Waldbesitzervereinigung oder an den Maschinenring weiter vermittelt. „Das funktioniert in 97 Prozent aller Fälle gut“, sagt Matuschek. Aktives Entgegensteuern wie es hierzulande passiert, verhindere große Kahlflächen im Waldbestand. „Ist man nicht dahinter, kann das ganz schnell gehen, wie man in Hessen oder Nordrhein-Westfalen sieht“, berichtet Matuschek.

Viel Brutmaterial

Was den Borkenkäfer ordentlich gefördert hat: das Sturmtief Sabine im Jahr 2020, weil damals sehr viel Brutmaterial angefallen sei. Doch, Glück im Unglück: Viele Waldbesitzer wurden damals wachgerüttelt, haben viele junge Bäume nachgepflanzt und sind seither auch wieder verstärkt selbst im Wald, um sich um die Neuanpflanzungen zu kümmern.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Ebenfalls unerlässlich für einen gesunden Wald sei die Jagd. Angepasste Wildbestände sind nämlich dringend nötig, um ohne Zaun und weiteren Schutz die kleinen Bäume groß zu bekommen, denn: „Zu viele Rehe beißen die Bäumchen kaputt.“

Welche Qualitätseinbußen ein Borkenkäferbefall für das Holz exakt bedeutet, hänge davon ab, „wie schnell man ist. Wenn ein befallener Baum lange steht, verfärbt sich das Holz blau.“ Im schlimmsten Fall können nur noch Hackschnitzel daraus gemacht werden.

Die Ursachen

Die Gründe für den seit Jahren steigenden Borkenkäferbefall liegen laut der Waldexperten auch in der Klimaerwärmung. Aufgrund der langen Trockenperioden geht es dem Wald nicht gut. „Die Bäume vermehren sich genau dann, wenn es ihnen schlecht geht, damit versuchen sie, sich zu verjüngen“, erklärt Matuschek – Stichwort: Angstblüte oder Notfruktifikation. Deswegen blühen Fichtenwälder nicht mehr nur alle vier bis sieben Jahre, sondern zum Teil jedes Jahr. Das Problem: Wenn die Bäume blühen, produzieren sie kein Harz, um auf diesem Weg Energie zu sparen – doch ohne Harz sind die Bäume den Käfern schutzlos ausgeliefert.

Ein Thema liegt Matuschek noch besonders Herzen: Der Wegebau. „Der ist enorm wichtig. Holz muss gut abgefahren werden können.“ Aber nicht nur das: Auch Feuerwehr und Rettungskräfte müssten dringend ungehindert in den Wald fahren können, wenn mal was passiert. Und auf dem Gebiet gebe es noch Einiges zu tun.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Gut zu wissen

Tipps für Waldbesitzer inklusive Handlungsempfehlungen, wie bei der Bohrmehlsuche konkret vorzugehen ist, finden sich unter https://www.lwf.bayern.de/waldschutz/monitoring/301979/index.php auf der Homepage der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Hier ist auch eine interaktive Risikokarte für Bayern zu finden.